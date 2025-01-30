https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/gram-altin-rekor-tazeledi-1093204633.html

Gram altın rekor tazeledi

Gram altın rekor tazeledi

Sputnik Türkiye

Fed kararı sonrası altında hareketlenme sürüyor. Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi. Gram altın fiyatı 3 bin 196 Türk Lirası'na kadar... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T13:58+0300

2025-01-30T13:58+0300

2025-01-30T14:33+0300

ekonomi

gram altın

altın

yarım gram altın

çeyrek altın

türk lirası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası rekor seviyelere yaklaştı.Gram altında yeni rekorOns altın, gün içerisinde yüzde 0,69 yükselişle 2 bin 779 dolara kadar yükseldi. Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi.Gram altın fiyatı 3 bin 196 Türk Lirası'na kadar yükselerek zirveyi tazeledi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 5 bin 226 Türk Lirası'na kadar çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fed-politika-faizini-sabit-tuttu-1093179215.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, altın fiyatları, gram altın 30 ocak, 30 ocak altın fiyatları, altın fiyatları, altın rekor, altın fiyat,