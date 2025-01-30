https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/gram-altin-rekor-tazeledi-1093204633.html
Gram altın rekor tazeledi
Gram altın rekor tazeledi
Sputnik Türkiye
Fed kararı sonrası altında hareketlenme sürüyor. Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi. Gram altın fiyatı 3 bin 196 Türk Lirası'na kadar... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T13:58+0300
2025-01-30T13:58+0300
2025-01-30T14:33+0300
ekonomi
gram altın
altın
yarım gram altın
çeyrek altın
türk lirası
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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası rekor seviyelere yaklaştı.Gram altında yeni rekorOns altın, gün içerisinde yüzde 0,69 yükselişle 2 bin 779 dolara kadar yükseldi. Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi.Gram altın fiyatı 3 bin 196 Türk Lirası'na kadar yükselerek zirveyi tazeledi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 5 bin 226 Türk Lirası'na kadar çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fed-politika-faizini-sabit-tuttu-1093179215.html
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Gram altın rekor tazeledi
13:58 30.01.2025 (güncellendi: 14:33 30.01.2025)
Fed kararı sonrası altında hareketlenme sürüyor. Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi. Gram altın fiyatı 3 bin 196 Türk Lirası'na kadar yükseldi.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası rekor seviyelere yaklaştı.
Ons altın, gün içerisinde yüzde 0,69 yükselişle 2 bin 779 dolara kadar yükseldi. Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi.
Gram altın fiyatı 3 bin 196 Türk Lirası'na kadar yükselerek zirveyi tazeledi.
Çeyrek altın ise 5 bin 226 Türk Lirası'na kadar çıktı.