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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/gram-altin-rekor-tazeledi-1093204633.html
Gram altın rekor tazeledi
Gram altın rekor tazeledi
Sputnik Türkiye
Fed kararı sonrası altında hareketlenme sürüyor. Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi. Gram altın fiyatı 3 bin 196 Türk Lirası'na kadar... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası rekor seviyelere yaklaştı.Gram altında yeni rekorOns altın, gün içerisinde yüzde 0,69 yükselişle 2 bin 779 dolara kadar yükseldi. Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi.Gram altın fiyatı 3 bin 196 Türk Lirası'na kadar yükselerek zirveyi tazeledi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 5 bin 226 Türk Lirası'na kadar çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fed-politika-faizini-sabit-tuttu-1093179215.html
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altın, altın fiyatları, gram altın 30 ocak, 30 ocak altın fiyatları, altın fiyatları, altın rekor, altın fiyat,

Gram altın rekor tazeledi

13:58 30.01.2025 (güncellendi: 14:33 30.01.2025)
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA
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Fed kararı sonrası altında hareketlenme sürüyor. Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi. Gram altın fiyatı 3 bin 196 Türk Lirası'na kadar yükseldi.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası rekor seviyelere yaklaştı.

Gram altında yeni rekor

Ons altın, gün içerisinde yüzde 0,69 yükselişle 2 bin 779 dolara kadar yükseldi. Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi.

Gram altın fiyatı 3 bin 196 Türk Lirası'na kadar yükselerek zirveyi tazeledi.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ise 5 bin 226 Türk Lirası'na kadar çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
EKONOMİ
FED politika faizini sabit tuttu
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