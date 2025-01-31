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Aldatan sevgiliyi akıllı saat ele verdi: 20 ayrı kişiyle mesajlaşırken yakalandı
Aldatan sevgiliyi akıllı saat ele verdi: 20 ayrı kişiyle mesajlaşırken yakalandı
Sputnik Türkiye
Avustralya'da yaşayan genç bir kadın, sevgilisinin kendisini aldattığını akıllı saat sayesinde öğrendi. Telefonda silinen mesajların saat üzerinde durduğunu... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan 26 yaşındaki model Christina Podolyan, sevgilisinin kendisini aldattığını akıllı saat sayesinde öğrendiğini açıkladı.TikTok'ta hikayesini detaylı bir şekilde anlatan genç kadın, başına gelenleri paylaşınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.'Ona güvendim ama yanıldım'Podolyan, olayın uçuş görevlisi olarak çalıştığı dönemde yaşandığını söyledi. İş seyahatinde olduğu bir gece en yakın arkadaşından gelen telefon her şeyi değiştirdi.Arkadaşı, sevgilisi Fred’in bir kulüpte başka bir kadınla yakınlaştığını ve numarasını verdiğini iddia etti.Fred, kendisini şu sözlerle savundu:Podolyan, bu açıklamayı kabul ettiğini ancak içten içe şüphelerinin giderek arttığını belirtti.Akıllı saat gerçeği ortaya çıkardıPodolyan, günler sonra Fred’in yatak odasında duran akıllı saatini fark etti. Cihazın, sevgilisinin telefonuyla senkronize olduğunu ve telefondan silinen mesajların saat üzerinde hâlâ durduğunu keşfetti.Ve işte o an...20 kadın, sahte i̇simler ve i̇hanetin kanıtlarıPodolyan, saat üzerinden yaptığı incelemede Fred’in tam 20 farklı kadınla mesajlaştığını gördü. Üstelik mesajlar, sahte isimlerle kaydedilmişti.Mesajlar arasında şunlar yazıyordu:📌 "Bu gece seni görmeyi çok isterim."📌 "Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum."Bunu öğrenen Podolyan, sevgilisiyle yollarını hemen ayırdı.Podolyan’dan kadınlara uyarı: İçgüdülerinize güveninTikTok videosunda yaşadıklarını anlatan Podolyan, diğer kadınlara da şu mesajı verdi:Olay sosyal medyada büyük ses getirdiPodolyan’ın hikayesi kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve yüzlerce yorum aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/sanat-camiasi-yasta-muzik-dunyasinin-efsane-ismi-marianne-faithfull-hayatini-kaybetti-1093224679.html
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aldatan sevgiliyi akıllı saat ele verdi, akıllı saat aldatma, akıllı saat ihanet ortaya çıkardı, sevgiliyi akıllı saatle yakalamak, akıllı saat mesajları saklıyor mu, akıllı saat silinen mesajlar, akıllı saat aldatma kanıtı, akıllı saat sevgiliyi nasıl yakalar, aldatıldığını öğrenen kadın, akıllı saat sadakatsizlik, aldatma hikayeleri, teknoloji ile aldatma nasıl anlaşılır, sevgilim beni aldatıyor mu, sevgilim başka kadınlarla konuşuyor, akıllı saat sevgilimi yakaladı, akıllı saatle aldatma nasıl anlaşılır

Aldatan sevgiliyi akıllı saat ele verdi: 20 ayrı kişiyle mesajlaşırken yakalandı

07:45 31.01.2025
© AFP 2023Akıllı Saat
Akıllı Saat - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AFP 2023
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Avustralya'da yaşayan genç bir kadın, sevgilisinin kendisini aldattığını akıllı saat sayesinde öğrendi. Telefonda silinen mesajların saat üzerinde durduğunu fark eden kadın, şok edici gerçeği ortaya çıkardı. Olayın detaylarını paylaşan modelin hikayesi, sosyal medyada viral oldu!
Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan 26 yaşındaki model Christina Podolyan, sevgilisinin kendisini aldattığını akıllı saat sayesinde öğrendiğini açıkladı.
TikTok'ta hikayesini detaylı bir şekilde anlatan genç kadın, başına gelenleri paylaşınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

'Ona güvendim ama yanıldım'

Podolyan, olayın uçuş görevlisi olarak çalıştığı dönemde yaşandığını söyledi. İş seyahatinde olduğu bir gece en yakın arkadaşından gelen telefon her şeyi değiştirdi.
Arkadaşı, sevgilisi Fred’in bir kulüpte başka bir kadınla yakınlaştığını ve numarasını verdiğini iddia etti.
Fred, kendisini şu sözlerle savundu:
"Sadece nazik olmak için numarasını aldım. Herkesin önünde onu reddedemezdim."
Podolyan, bu açıklamayı kabul ettiğini ancak içten içe şüphelerinin giderek arttığını belirtti.

Akıllı saat gerçeği ortaya çıkardı

Podolyan, günler sonra Fred’in yatak odasında duran akıllı saatini fark etti. Cihazın, sevgilisinin telefonuyla senkronize olduğunu ve telefondan silinen mesajların saat üzerinde hâlâ durduğunu keşfetti.
Ve işte o an...

20 kadın, sahte i̇simler ve i̇hanetin kanıtları

Podolyan, saat üzerinden yaptığı incelemede Fred’in tam 20 farklı kadınla mesajlaştığını gördü. Üstelik mesajlar, sahte isimlerle kaydedilmişti.
Mesajlar arasında şunlar yazıyordu:
📌 "Bu gece seni görmeyi çok isterim."
📌 "Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum."
Bunu öğrenen Podolyan, sevgilisiyle yollarını hemen ayırdı.

Podolyan’dan kadınlara uyarı: İçgüdülerinize güvenin

TikTok videosunda yaşadıklarını anlatan Podolyan, diğer kadınlara da şu mesajı verdi:
"Kadınlar, içgüdülerinize güvenin. Eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız, haklı olabilirsiniz. Akıllı saat, aldatmayı saklamak için iyi bir araç değil!"

Olay sosyal medyada büyük ses getirdi

Podolyan’ın hikayesi kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve yüzlerce yorum aldı.
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