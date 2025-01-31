https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akasya-asilturkmenin-evlilik-yorumu-sosyal-medyada-gundem-oldu-bir-erkekle-her-gece-ayni-yataga-1093250612.html

Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyada gündem oldu: 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'

Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyada gündem oldu: 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'

Sputnik Türkiye

Oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilikle ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T18:45+0300

2025-01-31T18:45+0300

2025-01-31T18:45+0300

yaşam

akasya asıltürkmen

balçiçek ilter

evlilik

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Bir programa katılan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilikle ilgili söylediği 'bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum' sözleri sosyal medyada gündem oldu. Çünkü aynı yatakBalçiçek İlter'in sunduğu programa konuk olan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Asıltürkmen'in 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum. İki insanın sürekli aynı yatakta yatmasını asla anlamayacağım' derken, sunucu İlter 'Niye zorunda olasın' diye yanıt verdi. Sözlerine devam eden Asıltürkmen, "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık, o yatağa yatıyorsun. 1 tane oda var" diye konuştu. Bunun üzerine Balçiçek İlter ise "Sen evliliği yanlış anlamışsın" yorumunda bulundu. Asiltürkmen'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/athenanin-solisti-gokhan-ozoguz-13-yillik-evliligini-noktaladi-melis-ulkenle-bosandilar-1093040331.html

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akasya asıltürkmen, balçiçek ilter, evlilik