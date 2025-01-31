https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akasya-asilturkmenin-evlilik-yorumu-sosyal-medyada-gundem-oldu-bir-erkekle-her-gece-ayni-yataga-1093250612.html
Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyada gündem oldu: 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'
Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyada gündem oldu: 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilikle ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T18:45+0300
2025-01-31T18:45+0300
2025-01-31T18:45+0300
yaşam
akasya asıltürkmen
balçiçek ilter
evlilik
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Bir programa katılan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilikle ilgili söylediği 'bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum' sözleri sosyal medyada gündem oldu. Çünkü aynı yatakBalçiçek İlter'in sunduğu programa konuk olan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Asıltürkmen'in 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum. İki insanın sürekli aynı yatakta yatmasını asla anlamayacağım' derken, sunucu İlter 'Niye zorunda olasın' diye yanıt verdi. Sözlerine devam eden Asıltürkmen, "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık, o yatağa yatıyorsun. 1 tane oda var" diye konuştu. Bunun üzerine Balçiçek İlter ise "Sen evliliği yanlış anlamışsın" yorumunda bulundu. Asiltürkmen'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/athenanin-solisti-gokhan-ozoguz-13-yillik-evliligini-noktaladi-melis-ulkenle-bosandilar-1093040331.html
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akasya asıltürkmen, balçiçek ilter, evlilik
akasya asıltürkmen, balçiçek ilter, evlilik
Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyada gündem oldu: 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'
Oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilikle ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
Bir programa katılan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilikle ilgili söylediği 'bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum' sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Balçiçek İlter'in sunduğu programa konuk olan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Asıltürkmen'in 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum. İki insanın sürekli aynı yatakta yatmasını asla anlamayacağım' derken, sunucu İlter 'Niye zorunda olasın' diye yanıt verdi. Sözlerine devam eden Asıltürkmen, "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık, o yatağa yatıyorsun. 1 tane oda var" diye konuştu.
Bunun üzerine Balçiçek İlter ise "Sen evliliği yanlış anlamışsın" yorumunda bulundu. Asiltürkmen'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.