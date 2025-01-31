Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyada gündem oldu: 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pestisit testlerine yüzde 400 zam: ‘Özellikle çocukları etkileyen bir tehdit’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Kafe ve restoranlar, fiyat tabelalarına ve menülere "masa tarifesi uygulaması" yapıldığını yazmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Çin, yapay zekada Avrupa’nın üstüne gidiyor’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Uzmanı ‘Yangını ciddi manada yavaşlatır’ diyerek detay verdi: ‘Bunlar yapılırsa burnunuz bile kanamaz’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump’ın ‘barış yapıcı’ söylemi Filistinliler lehine işlemeyecek’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Tuz yürüyüşünden suikaste: Mahatma Gandhi
17:41
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
'Çözülemeyen' anlaşmazlık: Kardak Krizi
18:17
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MHP’den 10 dakika içinde yangınlara müdahale için kanun teklifi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni düzenleme: Süresiz nafaka kalkıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
GÜN ORTASI
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’nin borç haritası: İstanbul borçta da, servette de zirvede!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
'One Hit Wonder' şarkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emekliliği şartları: ‘Emekli olmaları zorlaştı’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hukukun ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu bir suikastle hayattan koparıldı
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın açıklamaları sonrası gerilim artacak mı?
19:07
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akasya-asilturkmenin-evlilik-yorumu-sosyal-medyada-gundem-oldu-bir-erkekle-her-gece-ayni-yataga-1093250612.html
Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyada gündem oldu: 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'
Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyada gündem oldu: 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilikle ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T18:45+0300
2025-01-31T18:45+0300
yaşam
akasya asıltürkmen
balçiçek ilter
evlilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093250448_0:73:1243:772_1920x0_80_0_0_3b91b1912494c04c3afcd0fba83b1d4a.jpg
Bir programa katılan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilikle ilgili söylediği 'bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum' sözleri sosyal medyada gündem oldu. Çünkü aynı yatakBalçiçek İlter'in sunduğu programa konuk olan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Asıltürkmen'in 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum. İki insanın sürekli aynı yatakta yatmasını asla anlamayacağım' derken, sunucu İlter 'Niye zorunda olasın' diye yanıt verdi. Sözlerine devam eden Asıltürkmen, "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık, o yatağa yatıyorsun. 1 tane oda var" diye konuştu. Bunun üzerine Balçiçek İlter ise "Sen evliliği yanlış anlamışsın" yorumunda bulundu. Asiltürkmen'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/athenanin-solisti-gokhan-ozoguz-13-yillik-evliligini-noktaladi-melis-ulkenle-bosandilar-1093040331.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093250448_0:0:1243:933_1920x0_80_0_0_8068de9c7175408b6e487a79000ac609.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akasya asıltürkmen, balçiçek ilter, evlilik
akasya asıltürkmen, balçiçek ilter, evlilik

Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyada gündem oldu: 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'

18:45 31.01.2025
Akasya Asiltürkmen sosyal medya
Akasya Asiltürkmen sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
Abone ol
Oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilikle ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
Bir programa katılan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilikle ilgili söylediği 'bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Çünkü aynı yatak

Balçiçek İlter'in sunduğu programa konuk olan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Asıltürkmen'in 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum. İki insanın sürekli aynı yatakta yatmasını asla anlamayacağım' derken, sunucu İlter 'Niye zorunda olasın' diye yanıt verdi. Sözlerine devam eden Asıltürkmen, "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık, o yatağa yatıyorsun. 1 tane oda var" diye konuştu.
Bunun üzerine Balçiçek İlter ise "Sen evliliği yanlış anlamışsın" yorumunda bulundu. Asiltürkmen'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
YAŞAM
Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, 13 yıllık evliliğini noktaladı: Melis Ülken'le boşandılar
25 Ocak, 09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала