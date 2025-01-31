https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akaryakit-alimlarinda-buyuk-degisiklik-kayit-olmayan-arac-sahibine--28-bin-lira-ceza-1093236272.html
Akaryakıt alımlarında büyük değişiklik: Kayıt olmayan araç sahibine 28 bin lira ceza
Akaryakıt alımlarında büyük değişiklik: Kayıt olmayan araç sahibine 28 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürürlüğe alınan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş süreci devam... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T12:08+0300
2025-01-31T12:08+0300
2025-01-31T12:08+0300
ekonomi
gelir idaresi başkanlığı
taşıt tanıma birimi
ulusal taşıt tanıma sistemi
ceza
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UTTS’ye geçiş zorunluluğu kapsamında, 2023’te yayımlanan "UTTS Uygulama Genel Tebliği" ile mükelleflerin araçlarına TTB taktırması mecburi hale getirildi. GİB tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, mükelleflerin mağdur olmaması için sisteme kayıt süresi yeniden güncellendi.Bu doğrultuda, tüm mükelleflerin bugün gün sonuna kadar TTB sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.Kayıt yaptırmayanları ağır cezalar bekliyorUTTS’ye kayıt yaptırmayan taşıt sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Sisteme "utts.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran mükellefler, montaj işlemlerini 30 Nisan 2025’e kadar tamamlayabilecek.Bu tarihten sonra akaryakıt alımlarında UTTS kapsamında düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak. Bu durum, mükelleflerin vergi indirimlerinden faydalanamamasına yol açacak.Ayrıca, TTB kaydı ve montaj işlemlerini tamamlamayan mükelleflere 7 bin TL ile 28 bin TL arasında değişen özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek.Akaryakıt istasyonları da sürece dahil olmak zorunda. Taşıt tanıma okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yaptırmayan akaryakıt istasyonları, her ihlal tespitinde para cezasıyla karşılaşacak.Sisteme kayıtlı taşıt sayısı 2 milyonu aştıUTTS’ye geçiş sürecinde önemli bir aşama kaydedildi. Şu ana kadar sisteme kayıt yaptırarak TTB siparişi veren ve ödemesini tamamlayan taşıt sayısı 2 milyonu geçti.Ayrıca, yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu da sisteme dahil olmak için gerekli taşıt tanıma okuyucu ve donanım siparişlerini tamamlayarak montaj süreçlerine başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/akomdan-istanbul-icin-tarihli-kar-yagisi-uyarisi-megakente-ne-zaman-kar-yagacak-1093229878.html
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gelir idaresi başkanlığı, taşıt tanıma birimi , ulusal taşıt tanıma sistemi, ceza
gelir idaresi başkanlığı, taşıt tanıma birimi , ulusal taşıt tanıma sistemi, ceza
Akaryakıt alımlarında büyük değişiklik: Kayıt olmayan araç sahibine 28 bin lira ceza
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürürlüğe alınan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş süreci devam ediyor. Mükelleflerin, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini bugün gün sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.
UTTS’ye geçiş zorunluluğu kapsamında, 2023’te yayımlanan "UTTS Uygulama Genel Tebliği" ile mükelleflerin araçlarına TTB taktırması mecburi hale getirildi. GİB tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, mükelleflerin mağdur olmaması için sisteme kayıt süresi yeniden güncellendi.
Bu doğrultuda, tüm mükelleflerin bugün gün sonuna kadar TTB sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Kayıt yaptırmayanları ağır cezalar bekliyor
UTTS’ye kayıt yaptırmayan taşıt sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Sisteme "utts.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran mükellefler, montaj işlemlerini 30 Nisan 2025’e kadar tamamlayabilecek.
Bu tarihten sonra akaryakıt alımlarında UTTS kapsamında düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak. Bu durum, mükelleflerin vergi indirimlerinden faydalanamamasına yol açacak.
Ayrıca, TTB kaydı ve montaj işlemlerini tamamlamayan mükelleflere 7 bin TL ile 28 bin TL arasında değişen özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek.
Akaryakıt istasyonları da sürece dahil olmak zorunda. Taşıt tanıma okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yaptırmayan akaryakıt istasyonları, her ihlal tespitinde para cezasıyla karşılaşacak.
Sisteme kayıtlı taşıt sayısı 2 milyonu aştı
UTTS’ye geçiş sürecinde önemli bir aşama kaydedildi. Şu ana kadar sisteme kayıt yaptırarak TTB siparişi veren ve ödemesini tamamlayan taşıt sayısı 2 milyonu geçti.
Ayrıca, yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu da sisteme dahil olmak için gerekli taşıt tanıma okuyucu ve donanım siparişlerini tamamlayarak montaj süreçlerine başladı.