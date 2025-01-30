https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/10-kasimda-putlara-tapinma-paylasimi-nedeniyle-tutuklanan-doktor-mehmet-arslan-beraat-etti-1093217158.html

10 Kasım'da 'putlara tapınma' paylaşımı nedeniyle tutuklanan Doktor Mehmet Arslan beraat etti

10 Kasım'da 'putlara tapınma' paylaşımı nedeniyle tutuklanan Doktor Mehmet Arslan beraat etti

Sputnik Türkiye

10 Kasım'da 'Putlara tapınma saygı Allah'a olur' paylaşımı sonrası tutuklanan Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan beraat etti. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T22:00+0300

2025-01-30T22:00+0300

2025-01-30T22:05+0300

türkiye

mehmet arslan

beraat

serbest bırakma

put

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Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıldönümü olan 10 Kasım 2024'de sosyal medya hesabından “Putlara tapınma! Saygı Allah’a olur" paylaşımı yapan Doktor Mehmet Arslan '5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' kapsamında yargılandığı davadan beraat etti.Mehmet Arslan yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede '5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' gereği tutuklanmıştı. Tutuklandıktan 3 gün sonra mahkemeye çıkarılan Arslan, haftada 3 gün karakola imza verme şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol kapsamında serbest bırakılmıştı.Arslan'ın 10 Kasım’da Taksim Anıtı önünde yaptığı konuşmada, çocukların Atatürk'e saygı duruşuna katılmasını 'Sirenli tapınma' olarak ifade etmesine de sosyal medya paylaşımlarına olduğu gibi tepki gelmişti.Dr. Mehmet Arslan kimdir?Çorum'un Osmancık ilçesinde 1966 yılında dünyaya gelen Dr. Mehmet Arslan, Çorum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nü bitiren Arslan radyasyon onkolojisi uzmanı oldu. Şişli Etfal Hastanesi'nde uzun süre görev yapan ve 2020 yılında emekli olan Mehmet Arslan alanında 'kanser uzmanı' olarak tanımlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/sosyal-medyadan-ataturke-hakarete-tutuklama-1088771223.html

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mehmet arslan, beraat, serbest bırakma, put