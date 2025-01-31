https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/abdde-yeni-bir-olumcul-virus-kesfedildi-camp-hill-virusu-1093243300.html

ABD’de yeni bir 'ölümcül virüs' keşfedildi: 'Camp Hill virüsü'

ABD’de yeni bir 'ölümcül virüs' keşfedildi: 'Camp Hill virüsü'

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Alabama'da Camp Hill virüsü adı verilen yeni bir henipavirus türü tespit etti. Kuzey Amerika'da ilk kez keşfedilen bu virüsün insanlara... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T15:37+0300

2025-01-31T15:37+0300

2025-01-31T15:38+0300

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ABD’nin Alabama eyaletinde, Camp Hill virüsü adı verilen yeni bir henipavirus türü keşfedildi. Bilim insanları, virüsün kuzey kısa kuyruklu sivri farelerde (Blarina brevicauda) bulunduğunu ve Kuzey Amerika’da tanımlanan ilk henipavirus olduğunu açıkladı.Henipavirus ailesi, daha önce Hendra ve Nipah virüsleriyle biliniyor ve insanlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına, nörolojik semptomlara ve yüksek ölüm oranlarına yol açabiliyor. Hendra virüsü Avustralya'da atlar ve insanlarda ölümcül vakalara neden olurken, Nipah virüsü Güneydoğu Asya'da salgınlara yol açtı ve yüzde 40 ila yüzde 75 arasında değişen ölüm oranlarıyla dikkat çekmekte.Camp Hill virüsünün insan sağlığı üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak, bilim insanları virüsün yüzey proteinlerini ve hücrelere giriş mekanizmalarını inceleyerek potansiyel bulaş riskini değerlendireceklerini belirtti.Daha önce Çin’de tespit edilen Langya virüsü gibi bazı henipavirusların hayvandan insana geçiş yapabildiği biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, Camp Hill virüsünün insanlara bulaşma ihtimaline karşı daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.Araştırmacılar, Camp Hill virüsünün coğrafi yayılımını ve potansiyel konakçılar üzerindeki etkilerini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Halk sağlığı uzmanları ise yeni patojenlerin erken teşhis edilmesi ve olası salgın risklerinin önlenmesi için izleme sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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