https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/abdde-yeni-bir-olumcul-virus-kesfedildi-camp-hill-virusu-1093243300.html
ABD’de yeni bir 'ölümcül virüs' keşfedildi: 'Camp Hill virüsü'
ABD’de yeni bir 'ölümcül virüs' keşfedildi: 'Camp Hill virüsü'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Alabama'da Camp Hill virüsü adı verilen yeni bir henipavirus türü tespit etti. Kuzey Amerika'da ilk kez keşfedilen bu virüsün insanlara... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T15:37+0300
2025-01-31T15:37+0300
2025-01-31T15:38+0300
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ABD’nin Alabama eyaletinde, Camp Hill virüsü adı verilen yeni bir henipavirus türü keşfedildi. Bilim insanları, virüsün kuzey kısa kuyruklu sivri farelerde (Blarina brevicauda) bulunduğunu ve Kuzey Amerika’da tanımlanan ilk henipavirus olduğunu açıkladı.Henipavirus ailesi, daha önce Hendra ve Nipah virüsleriyle biliniyor ve insanlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına, nörolojik semptomlara ve yüksek ölüm oranlarına yol açabiliyor. Hendra virüsü Avustralya'da atlar ve insanlarda ölümcül vakalara neden olurken, Nipah virüsü Güneydoğu Asya'da salgınlara yol açtı ve yüzde 40 ila yüzde 75 arasında değişen ölüm oranlarıyla dikkat çekmekte.Camp Hill virüsünün insan sağlığı üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak, bilim insanları virüsün yüzey proteinlerini ve hücrelere giriş mekanizmalarını inceleyerek potansiyel bulaş riskini değerlendireceklerini belirtti.Daha önce Çin’de tespit edilen Langya virüsü gibi bazı henipavirusların hayvandan insana geçiş yapabildiği biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, Camp Hill virüsünün insanlara bulaşma ihtimaline karşı daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.Araştırmacılar, Camp Hill virüsünün coğrafi yayılımını ve potansiyel konakçılar üzerindeki etkilerini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Halk sağlığı uzmanları ise yeni patojenlerin erken teşhis edilmesi ve olası salgın risklerinin önlenmesi için izleme sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/kolestrol-ve-demans-arasinda-sasirtici-bag-ortaya-cikti-beyin-sagligi-tehlikede-1093240750.html
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camp hill virüsü, henipavirus, alabama virüs, yeni virüs keşfi, nipah virüsü, hendra virüsü, zoonotik hastalıklar, sivri fare virüsü, bulaşıcı hastalıklar, viral enfeksiyonlar
camp hill virüsü, henipavirus, alabama virüs, yeni virüs keşfi, nipah virüsü, hendra virüsü, zoonotik hastalıklar, sivri fare virüsü, bulaşıcı hastalıklar, viral enfeksiyonlar
ABD’de yeni bir 'ölümcül virüs' keşfedildi: 'Camp Hill virüsü'
15:37 31.01.2025 (güncellendi: 15:38 31.01.2025)
Bilim insanları, Alabama'da Camp Hill virüsü adı verilen yeni bir henipavirus türü tespit etti. Kuzey Amerika'da ilk kez keşfedilen bu virüsün insanlara bulaşıp bulaşmayacağı araştırılıyor.
ABD’nin Alabama eyaletinde, Camp Hill virüsü adı verilen yeni bir henipavirus türü keşfedildi. Bilim insanları, virüsün kuzey kısa kuyruklu sivri farelerde (Blarina brevicauda) bulunduğunu ve Kuzey Amerika’da tanımlanan ilk henipavirus olduğunu açıkladı.
Henipavirus Nedir?
Henipavirus, Paramyxoviridae ailesine ait bir virüs cinsidir ve zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşabilen) özellik gösterir. İlk olarak 1990’larda tanımlanan bu virüsler, insanlarda ve hayvanlarda ciddi ve ölümcül enfeksiyonlara yol açabilir.
Henipavirus ailesi, daha önce Hendra ve Nipah virüsleriyle biliniyor ve insanlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına, nörolojik semptomlara ve yüksek ölüm oranlarına yol açabiliyor. Hendra virüsü Avustralya'da atlar ve insanlarda ölümcül vakalara neden olurken, Nipah virüsü Güneydoğu Asya'da salgınlara yol açtı ve yüzde 40 ila yüzde 75 arasında değişen ölüm oranlarıyla dikkat çekmekte.
Hendra Virüsü (HeV)
İlk Tespit: 1994, Avustralya
Kaynak: Uçan tilkiler (meyve yarasaları)
Bulaşma: Genellikle atlardan insanlara bulaşır.
Semptomlar: Solunum yetmezliği, ensefalit (beyin iltihabı), yüksek ateş
Nipah Virüsü (NiV)
İlk Tespit: 1998, Malezya
Kaynak: Uçan tilkiler ve domuzlar
Bulaşma: Domuzlarla temas veya yarasa kontamine gıdaların tüketilmesiyle insanlara bulaşabilir.
Semptomlar: Şiddetli ensefalit, koma, solunum yetmezliği
Görülme Yerleri: Malezya, Bangladeş, Hindistan
Camp Hill virüsünün insan sağlığı üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak, bilim insanları virüsün yüzey proteinlerini ve hücrelere giriş mekanizmalarını inceleyerek potansiyel bulaş riskini değerlendireceklerini belirtti.
Daha önce Çin’de tespit edilen Langya virüsü gibi bazı henipavirusların hayvandan insana geçiş yapabildiği biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, Camp Hill virüsünün insanlara bulaşma ihtimaline karşı daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.
Araştırmacılar, Camp Hill virüsünün coğrafi yayılımını ve potansiyel konakçılar üzerindeki etkilerini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Halk sağlığı uzmanları ise yeni patojenlerin erken teşhis edilmesi ve olası salgın risklerinin önlenmesi için izleme sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.