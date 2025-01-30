https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-ortalama-aylik-kaybi-50-bin-asker-1093200731.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun ortalama aylık kaybı 50 bin asker

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun ortalama aylık kaybı 50 bin asker

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimi altı aylık dönemde Ukrayna ordusunun ortalama aylık kaybının 50 bin asker olduğunu belirtti. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T13:01+0300

2025-01-30T13:01+0300

2025-01-30T13:00+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna ordusu

donbass

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın günlük basın brifinginde, “Son altı ay boyunca, Ukrayna ordusunun ölü ve yaralı olarak verdiği kayıp ortalama en az 50 bin oldu (Ocak’ta 51 bin 960, Aralık’ta 48 bin 470, Kasım’da 60 bin 805 vs)” ifadesine yer verildi.Ukrayna’nın askeri eğitim merkezlerindeki yeni asker sayısının, ilan edilen seferberliğe rağmen, son altı aylık dönemde aylık en fazla 30 bin olduğuna dikkat çeken Bakanlık, yeni askerlerin yeterli eğitim verilmeden cepheye gönderildiğini belirterek, “Bu da Ukrayna ordusunun asker sayısının azalmasına neden oluyor” diye kaydetti.Resmi bilgiye göre, yaklaşık 100 bin Ukraynalı askerinfirar ettiği kaydedilen açıklamada, “Batılı ülkelerin baskısı altında Kiev rejiminin hazırladığı ve seferberlik yaşını 25'ten 18'e düşüren yasa değişiklikleri, Zelenskiy'nin Donbass'taki cephenin çöküşünü birkaç ay daha geciktirmesinin tek yolu” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 50 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 320’den fazla asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve Ukrayna birliklerinin 175 askerini etkisiz hale getirdi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu aktif eylemlerine devam etti. Düşmanın kaybı 550 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı oluşumlar 125 kadar asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 55 askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın silah üretim tesisleri, hava üslerinin altyapısı, İHA üretim ve fırlatma yerleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 61 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abd-medyasi-ukraynada-20den-fazla-abdli-parali-asker-kayip-1093195573.html

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