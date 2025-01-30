https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/unlu-oyuncu-hamdi-alkan-kizilcik-serbetine-katildi-1093196577.html
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti'ne katıldı
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti'ne katıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T11:37+0300
2025-01-30T11:37+0300
2025-01-30T11:37+0300
yaşam
kızılcık şerbeti
hamdi alkan
ahmet mümtaz taylan
sıla türkoğlu
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Başrollerini Evrim Akasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu gibi bir çok ismin paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir oyuncu daha katılıyor. Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın da kadroya dahil olacağı belirtildi. Babasını canlandıracakHamdi Alkan'ın canlandıracağı Ulvi karakteri, Fatih Gühan’ın hayat verdiği İlhami karakterinin babası olarak hikâyeye dahil olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/kizilcik-serbeti-sosyal-medyada-gundem-oldu-en-cok-sorulan-soru-nilay-oldu-mu-oldu-1092566088.html
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kızılcık şerbeti, hamdi alkan
kızılcık şerbeti, hamdi alkan
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti'ne katıldı
Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Başrollerini Evrim Akasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu gibi bir çok ismin paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir oyuncu daha katılıyor. Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın da kadroya dahil olacağı belirtildi.
Hamdi Alkan'ın canlandıracağı Ulvi karakteri, Fatih Gühan’ın hayat verdiği İlhami karakterinin babası olarak hikâyeye dahil olacak.