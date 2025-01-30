https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/unlu-oyuncu-hamdi-alkan-kizilcik-serbetine-katildi-1093196577.html

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti'ne katıldı

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti'ne katıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T11:37+0300

2025-01-30T11:37+0300

2025-01-30T11:37+0300

yaşam

kızılcık şerbeti

hamdi alkan

ahmet mümtaz taylan

sıla türkoğlu

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Başrollerini Evrim Akasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu gibi bir çok ismin paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir oyuncu daha katılıyor. Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın da kadroya dahil olacağı belirtildi. Babasını canlandıracakHamdi Alkan'ın canlandıracağı Ulvi karakteri, Fatih Gühan’ın hayat verdiği İlhami karakterinin babası olarak hikâyeye dahil olacak.

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kızılcık şerbeti, hamdi alkan