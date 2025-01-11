https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/kizilcik-serbeti-sosyal-medyada-gundem-oldu-en-cok-sorulan-soru-nilay-oldu-mu-oldu-1092566088.html

Kızılcık Şerbeti sosyal medyada gündem oldu: En çok sorulan soru 'Nilay öldü mü?' oldu

Kızılcık Şerbeti sosyal medyada gündem oldu: En çok sorulan soru 'Nilay öldü mü?' oldu

Sputnik Türkiye

Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşam yayımlanan bölümünde, dizinin sevilen karakterlerinden Nilay'ın ölüp ölmediği en çok merak edilen konu oldu. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T12:09+0300

2025-01-11T12:09+0300

2025-01-11T12:09+0300

yaşam

feyza civelek

kızılcık şerbeti

yangın

nilay

dizi

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Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayımlanan bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizideki yangın sahnesi ve kimin öleceği konusu haftalardır konuşulurken, dizinin ana karakterleri arasında yer alan 'Nilay'ın durumu ise belirsiz. Dizinin hayranları Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay'ın ölüp ölmediği konusunu tartışırken, Civelek'in sosyal medya paylaşımında "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" demesi ünlü oyuncu diziden ayrılıyor mu sorusunu sordurttu.Diziden ayrılıyor mu?Kızılcık Şerbeti dizisini dün akşam ekranlara gelen bölümünde yangın sahneleri büyük ilgi çekti. Yangın sırasında üç karakterin hayatını kaybettiği kesinleşirken, Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in durumu en çok merak edilen konu oldu. Dizide, Nilay’ın sağlık durumu kötüleşirken, Mustafa’nın "Doktor aradı, durumu kötüye gidiyor, hemen görmeniz lazım dedi" sözleri izleyiciyi endişelendirdi. Hastane sahnelerinde Sevtap'ın "Gitti kızım, gitti. Doyamadım kızıma" sözleri ise Nilay’ın hayatını kaybettiğini işaret ediyor. Küçük Abdullah’ın "Anne" diye haykırması ise duygusal anlar yaşattı. Nilay karakterinin ölüm sahnesiyle diziden ayrıldığı düşünülüyor, ancak bu durumun hikayeyi nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.Civelek'in paylaşımı kafaları karıştırdıDizede Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in sosyal medya paylaşımında "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" demesi de merak uyandırdı.

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