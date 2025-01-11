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Kızılcık Şerbeti sosyal medyada gündem oldu: En çok sorulan soru 'Nilay öldü mü?' oldu
Kızılcık Şerbeti sosyal medyada gündem oldu: En çok sorulan soru 'Nilay öldü mü?' oldu
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşam yayımlanan bölümünde, dizinin sevilen karakterlerinden Nilay'ın ölüp ölmediği en çok merak edilen konu oldu. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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kızılcık şerbeti
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Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayımlanan bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizideki yangın sahnesi ve kimin öleceği konusu haftalardır konuşulurken, dizinin ana karakterleri arasında yer alan 'Nilay'ın durumu ise belirsiz. Dizinin hayranları Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay'ın ölüp ölmediği konusunu tartışırken, Civelek'in sosyal medya paylaşımında "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" demesi ünlü oyuncu diziden ayrılıyor mu sorusunu sordurttu.Diziden ayrılıyor mu?Kızılcık Şerbeti dizisini dün akşam ekranlara gelen bölümünde yangın sahneleri büyük ilgi çekti. Yangın sırasında üç karakterin hayatını kaybettiği kesinleşirken, Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in durumu en çok merak edilen konu oldu. Dizide, Nilay’ın sağlık durumu kötüleşirken, Mustafa’nın "Doktor aradı, durumu kötüye gidiyor, hemen görmeniz lazım dedi" sözleri izleyiciyi endişelendirdi. Hastane sahnelerinde Sevtap'ın "Gitti kızım, gitti. Doyamadım kızıma" sözleri ise Nilay’ın hayatını kaybettiğini işaret ediyor. Küçük Abdullah’ın "Anne" diye haykırması ise duygusal anlar yaşattı. Nilay karakterinin ölüm sahnesiyle diziden ayrıldığı düşünülüyor, ancak bu durumun hikayeyi nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.Civelek'in paylaşımı kafaları karıştırdıDizede Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in sosyal medya paylaşımında "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" demesi de merak uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kizilcik-serbetinde-4-olu-4u-agir-9-yarali-ile-final-gibi-bolum-yeni-bolumde-kim-olecek-1091949767.html
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Kızılcık Şerbeti sosyal medyada gündem oldu: En çok sorulan soru 'Nilay öldü mü?' oldu

12:09 11.01.2025
© Fotoğraf : Show TVKızılcık Şerbeti Nilay
Kızılcık Şerbeti Nilay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© Fotoğraf : Show TV
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Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşam yayımlanan bölümünde, dizinin sevilen karakterlerinden Nilay'ın ölüp ölmediği en çok merak edilen konu oldu.
Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayımlanan bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizideki yangın sahnesi ve kimin öleceği konusu haftalardır konuşulurken, dizinin ana karakterleri arasında yer alan 'Nilay'ın durumu ise belirsiz. Dizinin hayranları Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay'ın ölüp ölmediği konusunu tartışırken, Civelek'in sosyal medya paylaşımında "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" demesi ünlü oyuncu diziden ayrılıyor mu sorusunu sordurttu.

Diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti dizisini dün akşam ekranlara gelen bölümünde yangın sahneleri büyük ilgi çekti. Yangın sırasında üç karakterin hayatını kaybettiği kesinleşirken, Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in durumu en çok merak edilen konu oldu. Dizide, Nilay’ın sağlık durumu kötüleşirken, Mustafa’nın "Doktor aradı, durumu kötüye gidiyor, hemen görmeniz lazım dedi" sözleri izleyiciyi endişelendirdi. Hastane sahnelerinde Sevtap'ın "Gitti kızım, gitti. Doyamadım kızıma" sözleri ise Nilay’ın hayatını kaybettiğini işaret ediyor. Küçük Abdullah’ın "Anne" diye haykırması ise duygusal anlar yaşattı. Nilay karakterinin ölüm sahnesiyle diziden ayrıldığı düşünülüyor, ancak bu durumun hikayeyi nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Civelek'in paylaşımı kafaları karıştırdı

Dizede Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in sosyal medya paylaşımında "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" demesi de merak uyandırdı.
Kızılcık Şerbeti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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