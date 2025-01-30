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UAEA: Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlama sesleri duyuldu
UAEA: Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
UAEA, Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlamalar duyulduğunu bildirdi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) internet sitesinden yapılan açıklamada, UAEA uzmanlarının hafta boyunca her gün Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) yakınlarında patlama sesleri duyduğu belirtildi.Açıklamada, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki (ZNGS) UAEA uzmanları bu sabah yakın çevrede meydana gelen birkaç güçlü patlama da dahil olmak üzere santral dışında her gün patlama sesleri duyuyor” denilerek, santralde herhangi bir hasar kaydedilmediği vurgulandı.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Santral, Ekim 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolü altında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-direktoru-grossiyi-kinadi-tehditleri-gormezden-geliyor-1092075895.html
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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, patlama, dinyeper nehri, avrupa, rusya
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, patlama, dinyeper nehri, avrupa, rusya

UAEA: Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlama sesleri duyuldu

21:26 30.01.2025
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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UAEA, Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlamalar duyulduğunu bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) internet sitesinden yapılan açıklamada, UAEA uzmanlarının hafta boyunca her gün Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) yakınlarında patlama sesleri duyduğu belirtildi.
Açıklamada, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki (ZNGS) UAEA uzmanları bu sabah yakın çevrede meydana gelen birkaç güçlü patlama da dahil olmak üzere santral dışında her gün patlama sesleri duyuyor” denilerek, santralde herhangi bir hasar kaydedilmediği vurgulandı.
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Santral, Ekim 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolü altında.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
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