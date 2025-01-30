https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/uaea-hafta-boyunca-zaporojye-ngs-yakinlarinda-patlama-sesleri-duyuldu-1093217251.html

UAEA: Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlama sesleri duyuldu

UAEA: Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlama sesleri duyuldu

Sputnik Türkiye

UAEA, Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlamalar duyulduğunu bildirdi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T21:26+0300

2025-01-30T21:26+0300

2025-01-30T21:25+0300

dünya

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

zaporojye nükleer güç santrali

patlama

dinyeper nehri

avrupa

rusya

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) internet sitesinden yapılan açıklamada, UAEA uzmanlarının hafta boyunca her gün Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) yakınlarında patlama sesleri duyduğu belirtildi.Açıklamada, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki (ZNGS) UAEA uzmanları bu sabah yakın çevrede meydana gelen birkaç güçlü patlama da dahil olmak üzere santral dışında her gün patlama sesleri duyuyor” denilerek, santralde herhangi bir hasar kaydedilmediği vurgulandı.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Santral, Ekim 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolü altında.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-direktoru-grossiyi-kinadi-tehditleri-gormezden-geliyor-1092075895.html

dinyeper nehri

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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, patlama, dinyeper nehri, avrupa, rusya