https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/uaea-hafta-boyunca-zaporojye-ngs-yakinlarinda-patlama-sesleri-duyuldu-1093217251.html
UAEA: Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlama sesleri duyuldu
UAEA: Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
UAEA, Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlamalar duyulduğunu bildirdi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T21:26+0300
2025-01-30T21:26+0300
2025-01-30T21:25+0300
dünya
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
zaporojye nükleer güç santrali
patlama
dinyeper nehri
avrupa
rusya
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) internet sitesinden yapılan açıklamada, UAEA uzmanlarının hafta boyunca her gün Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) yakınlarında patlama sesleri duyduğu belirtildi.Açıklamada, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki (ZNGS) UAEA uzmanları bu sabah yakın çevrede meydana gelen birkaç güçlü patlama da dahil olmak üzere santral dışında her gün patlama sesleri duyuyor” denilerek, santralde herhangi bir hasar kaydedilmediği vurgulandı.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Santral, Ekim 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolü altında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-direktoru-grossiyi-kinadi-tehditleri-gormezden-geliyor-1092075895.html
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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, patlama, dinyeper nehri, avrupa, rusya
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, patlama, dinyeper nehri, avrupa, rusya
UAEA: Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlama sesleri duyuldu
UAEA, Zaporojye NGS yakınlarında hafta boyunca patlamalar duyulduğunu bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) internet sitesinden yapılan açıklamada, UAEA uzmanlarının hafta boyunca her gün Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) yakınlarında patlama sesleri duyduğu belirtildi.
Açıklamada, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki (ZNGS) UAEA uzmanları bu sabah yakın çevrede meydana gelen birkaç güçlü patlama da dahil olmak üzere santral dışında her gün patlama sesleri duyuyor” denilerek, santralde herhangi bir hasar kaydedilmediği vurgulandı.
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Santral, Ekim 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolü altında.