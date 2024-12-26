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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-direktoru-grossiyi-kinadi-tehditleri-gormezden-geliyor-1092075895.html
Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Grossi'yi kınadı: 'Tehditleri görmezden geliyor'
Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Grossi'yi kınadı: 'Tehditleri görmezden geliyor'
Sputnik Türkiye
Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Grossi'nin Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik tehditlerini görmezden gelmesini kınadı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-26T23:19+0300
ukrayna krizi
mihail ulyanov
ukrayna
zaporojye
rusya federasyonu
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rafael grossi
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Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi'nin Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumunu ciddiyetle ele almasına rağmen Ukrayna tarafının güvenlik tehditleri konusundaki sorumluluğuna işaret etmekten kaçındığını belirtti.Ulyanov, Moskova'nın bu durumdan dolayı Grossi'ye karşı bazı haklı şikayetleri olduğunu ifade etti. Ulyanov, "UAEA Direktörü, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumunu, dünya pratiğinde ilk kez bir nükleer santralin çatışma bölgesinde bulunduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak tüm ciddiyetiyle ele alıyor. Ancak, kendisine yönelik haklı eleştirilerimiz de var" dedi.Ajansın sekreterliği tarafından hazırlanan raporlarda, Zaporojye yönetiminin elde ettiği başarıların yeterince vurgulanmadığını ve nükleer santralin karşılaştığı bazı teknik sorunların abartılı bir şekilde sunulduğunu kaydeden Ulyanov, "Direktör, güvenlik tehditlerinin yaratılmasında Ukrayna tarafının sorumluluğuna açıkça işaret etmekten mümkün olan her şekilde kaçınıyor. UAEA Yönetim Kurulu oturumlarında bu koşullara dikkat çekiyoruz" ifadelerini kullandı.UAEA uzmanları, Grossi'nin santrale yaptığı ilk ziyaretin ardından 1 Eylül 2022 tarihinden bu yana Zaporojye'de görev yapıyor. Ekim 2022'de nükleer santral, Rusya Federasyonu tarafından devralınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-devlet-baskani-putin-ukraynadaki-catismayi-dondurmak-degil-sonuclandirmak-istiyoruz-1092071681.html
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mihail ulyanov, ukrayna, zaporojye, rusya federasyonu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi
mihail ulyanov, ukrayna, zaporojye, rusya federasyonu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi

Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Grossi'yi kınadı: 'Tehditleri görmezden geliyor'

23:19 26.12.2024
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Grossi'nin Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik tehditlerini görmezden gelmesini kınadı.
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi'nin Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumunu ciddiyetle ele almasına rağmen Ukrayna tarafının güvenlik tehditleri konusundaki sorumluluğuna işaret etmekten kaçındığını belirtti.
Ulyanov, Moskova'nın bu durumdan dolayı Grossi'ye karşı bazı haklı şikayetleri olduğunu ifade etti.
Ulyanov, "UAEA Direktörü, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumunu, dünya pratiğinde ilk kez bir nükleer santralin çatışma bölgesinde bulunduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak tüm ciddiyetiyle ele alıyor. Ancak, kendisine yönelik haklı eleştirilerimiz de var" dedi.
Ajansın sekreterliği tarafından hazırlanan raporlarda, Zaporojye yönetiminin elde ettiği başarıların yeterince vurgulanmadığını ve nükleer santralin karşılaştığı bazı teknik sorunların abartılı bir şekilde sunulduğunu kaydeden Ulyanov, "Direktör, güvenlik tehditlerinin yaratılmasında Ukrayna tarafının sorumluluğuna açıkça işaret etmekten mümkün olan her şekilde kaçınıyor. UAEA Yönetim Kurulu oturumlarında bu koşullara dikkat çekiyoruz" ifadelerini kullandı.
UAEA uzmanları, Grossi'nin santrale yaptığı ilk ziyaretin ardından 1 Eylül 2022 tarihinden bu yana Zaporojye'de görev yapıyor. Ekim 2022'de nükleer santral, Rusya Federasyonu tarafından devralınmıştı.
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