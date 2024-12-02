https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/alisveris-merkezlerine-giris-ucretli-mi-avmlere-giris-1-tl-mi-olacak-sosyal-medyada-gundem-oldu-1091071570.html
Alışveriş merkezlerine giriş ücretli mi? AVM'lere giriş 1 TL mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu, açıklama geldi
Alışveriş merkezlerine giriş ücretli mi? AVM'lere giriş 1 TL mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu, açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada AVM’lere girişte kişi başı 1 TL alınacağı öne sürüldü. AVM’lere girişin ücretli olacağı ve bu gelirle işletme giderlerinin karşılanacağı ifade... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T16:38+0300
2024-12-02T16:38+0300
2024-12-02T16:39+0300
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avm
alışveriş
alışveriş merkezi
ücret
tl
avm giriş ücreti
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Kış aylarında milyonlarca kişinin uğrak noktası olan alışveriş merkezleri (AVM), yeni bir iddia ile gündeme oturdu. İddialara göre AVM’lere girişte kişi başı 1 TL ücret alınacağı ve bu gelirle işletme giderlerinin karşılanacağı ifade edildi. Amaç olarak ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor durumda olan AVM’lerin iflaslarının önüne geçilmesi gösterildi.AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Alışveriş merkezine giriş ücretli mi oldu?Birçok kişi alışveriş yapmadan sadece yemek yemek veya internetten alacağı ürünleri görerek vakit geçirmek için AVM’leri ziyaret ediyor. Bu durum, işletmelerin maliyetlerini karşılayamamasına neden olduğu için "AVM'lere girişin 1 TL olacağı" öne sürüldü.Sosyal medya platformlarında ses getirirken iddiaya ilişkin, AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan açıklama geldi. Şapkacı Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Böyle bir çalışma yok” diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/deprem-bilimci-30-milyonun-yasadigi-bolge-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-7-ve-uzeri-deprem-uyarisi-1091062969.html
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avm'lere girişler 1 lira olacak mı, avm'ye giriş ücretli mi oldu, avm'ye giriş ücretli mi olacak, avm'ye giriş 1 tl mi oldu, avm'ye giriş 1 tl mi olacak, avm'ye giriş ücreti iddiası, avm'ye giriş ücretli mi yapıldı
avm'lere girişler 1 lira olacak mı, avm'ye giriş ücretli mi oldu, avm'ye giriş ücretli mi olacak, avm'ye giriş 1 tl mi oldu, avm'ye giriş 1 tl mi olacak, avm'ye giriş ücreti iddiası, avm'ye giriş ücretli mi yapıldı
Alışveriş merkezlerine giriş ücretli mi? AVM'lere giriş 1 TL mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu, açıklama geldi
16:38 02.12.2024 (güncellendi: 16:39 02.12.2024)
Sosyal medyada AVM’lere girişte kişi başı 1 TL alınacağı öne sürüldü. AVM’lere girişin ücretli olacağı ve bu gelirle işletme giderlerinin karşılanacağı ifade edildi. İddianın gündeme gelmesiyle beraber "AVM'lere giriş 1 TL mi olacak" sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. "Alışveriş merkezlerine giriş ücretli olacak" iddiasına açıklama geldi.
Kış aylarında milyonlarca kişinin uğrak noktası olan alışveriş merkezleri (AVM), yeni bir iddia ile gündeme oturdu. İddialara göre AVM’lere girişte kişi başı 1 TL ücret alınacağı ve bu gelirle işletme giderlerinin karşılanacağı ifade edildi. Amaç olarak ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor durumda olan AVM’lerin iflaslarının önüne geçilmesi gösterildi.
AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Alışveriş merkezine giriş ücretli mi oldu?
Birçok kişi alışveriş yapmadan sadece yemek yemek veya internetten alacağı ürünleri görerek vakit geçirmek için AVM’leri ziyaret ediyor. Bu durum, işletmelerin maliyetlerini karşılayamamasına neden olduğu için "AVM'lere girişin 1 TL olacağı" öne sürüldü.
Sosyal medya platformlarında ses getirirken iddiaya ilişkin, AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan açıklama geldi. Şapkacı Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Böyle bir çalışma yok” diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.