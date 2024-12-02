https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/alisveris-merkezlerine-giris-ucretli-mi-avmlere-giris-1-tl-mi-olacak-sosyal-medyada-gundem-oldu-1091071570.html

Alışveriş merkezlerine giriş ücretli mi? AVM'lere giriş 1 TL mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu, açıklama geldi

Alışveriş merkezlerine giriş ücretli mi? AVM'lere giriş 1 TL mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu, açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada AVM’lere girişte kişi başı 1 TL alınacağı öne sürüldü. AVM’lere girişin ücretli olacağı ve bu gelirle işletme giderlerinin karşılanacağı ifade... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T16:38+0300

2024-12-02T16:38+0300

2024-12-02T16:39+0300

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avm

alışveriş

alışveriş merkezi

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avm giriş ücreti

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Kış aylarında milyonlarca kişinin uğrak noktası olan alışveriş merkezleri (AVM), yeni bir iddia ile gündeme oturdu. İddialara göre AVM’lere girişte kişi başı 1 TL ücret alınacağı ve bu gelirle işletme giderlerinin karşılanacağı ifade edildi. Amaç olarak ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor durumda olan AVM’lerin iflaslarının önüne geçilmesi gösterildi.AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Alışveriş merkezine giriş ücretli mi oldu?Birçok kişi alışveriş yapmadan sadece yemek yemek veya internetten alacağı ürünleri görerek vakit geçirmek için AVM’leri ziyaret ediyor. Bu durum, işletmelerin maliyetlerini karşılayamamasına neden olduğu için "AVM'lere girişin 1 TL olacağı" öne sürüldü.Sosyal medya platformlarında ses getirirken iddiaya ilişkin, AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan açıklama geldi. Şapkacı Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Böyle bir çalışma yok” diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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