https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/tuncelinin-pertek-ilcesi-30-gun-karantinaya-alindi-1093217682.html

Tunceli'nin Pertek ilçesi 30 gün karantinaya alındı

Tunceli'nin Pertek ilçesi 30 gün karantinaya alındı

Sputnik Türkiye

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, şap hastalığının yayılmasının ardından tüm köy ve mahallelerde 30 gün süreyle gözetim karantinası başlatıldı. İlçe... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

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Pertek ilçesinde başlayan şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.Tunceli'nin Pertek ilçesinde, hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde şap hastalığı vakalarının artması üzerine, tüm köy ve mahalleler 30 gün süreyle karantinaya alındı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçede şap hastalığına karşı çeşitli tedbirlerin alındığı ve hayvanların giriş-çıkışlarının yasaklandığı belirtildi. İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından alınan karara göre, bu süre boyunca Pertek'teki tüm köy ve mahallelere herhangi bir hayvan girişi ve çıkışı yapılmayacak.Şap hastalığı nedir?Sığır, koyun, keçi ve diğer evcil hayvanları etkileyen şap hastalığı enfeksiyon hastalığı olarak bilinir. Genellikle çift tırnaklı hayvanlarda görülen şap hastalığına neden olan virüs, Foot-and-mouth disease virus (FMDV) olarak bilinir ve genellikle hayvanların ağız, burun, ayak tabanları ve memelerinde yaralara yol açar. Hastalığın başlıca belirtileri arasında ateş, iştah kaybı, ağızda ve ayaklarda şiddetli yaralar, tükürük artışı ve topallama yer alır. Bu hastalık, hayvanlar arasında hızla yayılarak büyük ekonomik kayıplara yol açabilir ve bazen et ve süt üretimini olumsuz yönde etkileyebilir. İnsanlar üzerinde etkisi bulunmamakla birlikte, tarım ve hayvancılık açısından önemli bir tehdit oluşturur.

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