https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/turkiyede-kus-gribi-vakalari-yayiliyor-5-mahalle-karantina-altina-alindi-1090235681.html
Türkiye'de kuş gribi vakaları yayılıyor: 5 mahalle karantina altına alındı
Türkiye'de kuş gribi vakaları yayılıyor: 5 mahalle karantina altına alındı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan tavuk çiftliğinde yaşanan 15 tavuk ölümü sonrası yapılan incelemelerde kuş gribi hastalığı tespit edildi. Eskişehir... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T15:09+0300
2024-11-10T15:09+0300
2024-11-10T15:14+0300
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kuş gribi
tavuk
tavuk çiftliği
eskişehir
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salgın
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Konya'nın Çeltik ilçesinde tespit edilen kuş gribi vakaları sonrasında Eskişehir Sivrihisar'da da hastalığın yayıldığı açıklandı.Eskişehir'de çiftlikte bulunan 15 tavuğun aniden ölümü sonrası il müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada ölen hayvanlarda kuş gribi tespit edildiği ve tavukların kuş gribi vakası görülen Konya Çeltik ilçesinden geldikleri belirlendi. Sivrihisar'ın Sığırcık Mahallesi ve 10 km çevresindeki 4 mahalle karantinaya alındı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bölgede bulunan tavuk, ördek gibi kanatlı hayvanların parası ödenerek itlaf edileceğini açıkladı.Kuş Gribi nedir?Bilimsel adı H5N1 virüsü olan hastalık halk dilinde kuş gribi olarak tanınır. Hastalık kanatlı hayvanlarda (tavuk, kuş, horoz, ördek) görülürken insanlara da bulaşır. İnsanda ağır ateş, öksürük ve kusma görülürken ölümcül etkileri olduğu açıklandı. Türkiye'de şu ana kadar 12 vaka görülürken 4 ölüm olduğu ifade edildi. Dünya'da ise 192 hasta görülürken 109 kişinin hayatını kaybettiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/konyada-kus-gribi-tespit-edildi-orman-bakanligi-aciklama-yapti-hastalik-munferit-bir-vakadan-1089959700.html
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kuş gribi, h5n1, eskişehir kuş gribi, sivrihisar kuş gribi
kuş gribi, h5n1, eskişehir kuş gribi, sivrihisar kuş gribi
Türkiye'de kuş gribi vakaları yayılıyor: 5 mahalle karantina altına alındı
15:09 10.11.2024 (güncellendi: 15:14 10.11.2024)
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan tavuk çiftliğinde yaşanan 15 tavuk ölümü sonrası yapılan incelemelerde kuş gribi hastalığı tespit edildi. Eskişehir İl Müdürlüğü yaptığı incelemelerde çiftliğe daha önce kuş gribi tespit edilen Konya'nın Çeltik ilçesinden tavuk getirildiği belirlendi. Bölgedeki 5 mahalle karantinaya alınarak itlaf başladı.
Konya'nın Çeltik ilçesinde tespit edilen kuş gribi vakaları sonrasında Eskişehir Sivrihisar'da da hastalığın yayıldığı açıklandı.
Eskişehir'de çiftlikte bulunan 15 tavuğun aniden ölümü sonrası il müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada ölen hayvanlarda kuş gribi tespit edildiği ve tavukların kuş gribi vakası görülen Konya Çeltik ilçesinden geldikleri belirlendi. Sivrihisar'ın Sığırcık Mahallesi ve 10 km çevresindeki 4 mahalle karantinaya alındı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bölgede bulunan tavuk, ördek gibi kanatlı hayvanların parası ödenerek itlaf edileceğini açıkladı.
Bilimsel adı H5N1 virüsü olan hastalık halk dilinde kuş gribi olarak tanınır. Hastalık kanatlı hayvanlarda (tavuk, kuş, horoz, ördek) görülürken insanlara da bulaşır. İnsanda ağır ateş, öksürük ve kusma görülürken ölümcül etkileri olduğu açıklandı. Türkiye'de şu ana kadar 12 vaka görülürken 4 ölüm olduğu ifade edildi. Dünya'da ise 192 hasta görülürken 109 kişinin hayatını kaybettiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı.