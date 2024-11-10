https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/turkiyede-kus-gribi-vakalari-yayiliyor-5-mahalle-karantina-altina-alindi-1090235681.html

Türkiye'de kuş gribi vakaları yayılıyor: 5 mahalle karantina altına alındı

Türkiye'de kuş gribi vakaları yayılıyor: 5 mahalle karantina altına alındı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan tavuk çiftliğinde yaşanan 15 tavuk ölümü sonrası yapılan incelemelerde kuş gribi hastalığı tespit edildi. Eskişehir... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T15:09+0300

2024-11-10T15:09+0300

2024-11-10T15:14+0300

türkiye

kuş gribi

tavuk

tavuk çiftliği

eskişehir

konya

virüs

salgın

salgın hastalık

sağlık

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Konya'nın Çeltik ilçesinde tespit edilen kuş gribi vakaları sonrasında Eskişehir Sivrihisar'da da hastalığın yayıldığı açıklandı.Eskişehir'de çiftlikte bulunan 15 tavuğun aniden ölümü sonrası il müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada ölen hayvanlarda kuş gribi tespit edildiği ve tavukların kuş gribi vakası görülen Konya Çeltik ilçesinden geldikleri belirlendi. Sivrihisar'ın Sığırcık Mahallesi ve 10 km çevresindeki 4 mahalle karantinaya alındı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bölgede bulunan tavuk, ördek gibi kanatlı hayvanların parası ödenerek itlaf edileceğini açıkladı.Kuş Gribi nedir?Bilimsel adı H5N1 virüsü olan hastalık halk dilinde kuş gribi olarak tanınır. Hastalık kanatlı hayvanlarda (tavuk, kuş, horoz, ördek) görülürken insanlara da bulaşır. İnsanda ağır ateş, öksürük ve kusma görülürken ölümcül etkileri olduğu açıklandı. Türkiye'de şu ana kadar 12 vaka görülürken 4 ölüm olduğu ifade edildi. Dünya'da ise 192 hasta görülürken 109 kişinin hayatını kaybettiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/konyada-kus-gribi-tespit-edildi-orman-bakanligi-aciklama-yapti-hastalik-munferit-bir-vakadan-1089959700.html

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