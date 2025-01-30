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Trump için ‘tehdit’ demişti: ABD’ye büyükelçi atanan İngiliz diplomattan geri adım
Trump için ‘tehdit’ demişti: ABD’ye büyükelçi atanan İngiliz diplomattan geri adım
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Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde onu sert dille eleştirerek hakkında ‘tüm dünyaya tehdit’ nitelendirmesinde bulunan İngiliz diplomat Mandelson, Londra... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T08:54+0300
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ABD, İngiltere'nin eski Ticaret Komiseri Peter Mandelson'un İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak atanmasını onayladı. Financial Times'a göre Mandelson görevine Şubat ayında başlayacak.Mandelson, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, “Başkan Trump hakkındaki yorumlarımın temelsiz ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence zaman ve Başkan'a yönelik tutumlar değişti” ifadesini kullandı.İngiliz diplomat, Trump’ın yeni saygısını kazandığını ve bunun ABD Büyükelçisi olarak faaliyetinin temelini oluşturacağını söyledi.Trump’ın danışmanı Mandelson’a hakaret etmiştiFox News, Mandelson'un 2019’da Trump için ‘tüm dünyaya tehdit’ nitelendirmesinde bulunduğunu anımsattı.ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Chris LaCivita, geçen Aralık ayında, Mandelson hakkında ‘aptal’ diyerek hoş olmayan ifadeler kullanmıştı.‘Güçlü iş bağlarına sahip’İngiltere’de İşçi Partisi'nin emektarlarından olan Mandelson, İngiliz hükümetinde İş Dünyası Bakanı da dahil olmak üzere birçok üst düzey görevde bulunmuş, 2004-2008 döneminde Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi olarak görev yapmıştı. İngiltere Başbakanlık Ofisi, yeni Washington Büyükelçisinin dış politika ve ekonomi alanındaki geniş deneyime ve İngiltere’nin ABD ile ilişkilerini derinleştirme niyetinde olduğu bir dönemde büyük önem taşıyacak olan güçlü iş bağlarına sahip olduğuna dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abd-binden-fazla-sovyet-ve-yugoslavya-vatandasini-sinir-disi-etmeye-hazirlaniyor-1093186267.html
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ingiltere, abd, peter mandelson, donald trump, londra, washington, avrupa komisyonu

Trump için ‘tehdit’ demişti: ABD’ye büyükelçi atanan İngiliz diplomattan geri adım

08:54 30.01.2025 (güncellendi: 08:56 30.01.2025)
© AP Photo / Kirsty WigglesworthPeter Mandelson
Peter Mandelson - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde onu sert dille eleştirerek hakkında ‘tüm dünyaya tehdit’ nitelendirmesinde bulunan İngiliz diplomat Mandelson, Londra tarafından Washington’a yeni büyükelçi atandıktan sonra geri adım attı. Mandelson, “Yorumlarım asılsız ve yanlıştı” dedi.
ABD, İngiltere'nin eski Ticaret Komiseri Peter Mandelson'un İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak atanmasını onayladı. Financial Times'a göre Mandelson görevine Şubat ayında başlayacak.
Mandelson, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, “Başkan Trump hakkındaki yorumlarımın temelsiz ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence zaman ve Başkan'a yönelik tutumlar değişti” ifadesini kullandı.
İngiliz diplomat, Trump’ın yeni saygısını kazandığını ve bunun ABD Büyükelçisi olarak faaliyetinin temelini oluşturacağını söyledi.

Trump’ın danışmanı Mandelson’a hakaret etmişti

Fox News, Mandelson'un 2019’da Trump için ‘tüm dünyaya tehdit’ nitelendirmesinde bulunduğunu anımsattı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Chris LaCivita, geçen Aralık ayında, Mandelson hakkında ‘aptal’ diyerek hoş olmayan ifadeler kullanmıştı.

‘Güçlü iş bağlarına sahip’

İngiltere’de İşçi Partisi'nin emektarlarından olan Mandelson, İngiliz hükümetinde İş Dünyası Bakanı da dahil olmak üzere birçok üst düzey görevde bulunmuş, 2004-2008 döneminde Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi olarak görev yapmıştı.
İngiltere Başbakanlık Ofisi, yeni Washington Büyükelçisinin dış politika ve ekonomi alanındaki geniş deneyime ve İngiltere’nin ABD ile ilişkilerini derinleştirme niyetinde olduğu bir dönemde büyük önem taşıyacak olan güçlü iş bağlarına sahip olduğuna dikkat çekmişti.
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