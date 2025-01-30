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ABD, binden fazla Sovyet ve Yugoslavya vatandaşını sınır dışı etmeye hazırlanıyor
ABD, binden fazla Sovyet ve Yugoslavya vatandaşını sınır dışı etmeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
ABD’de, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya pasaportlarına sahip bin 182 kişinin sınır dışı edilmesinin beklendiği belirtildi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Fox News televizyonunun aktardığına göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza’nın (ICE) geçen yılın Kasım ayı itibariyle, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya pasaportlarına sahip bin 182 kişinin sınır dışı etmeyi planlıyordu.Haberde, Aralık ayında ICE’den, sınır dışı edilmesi planlanan ama gözaltında bulunmayan yabancı sayısına ilişkin bilgi talep edildiği bildirildi. Devlet kurumunun verdiği yanıtta, 24 Kasım 2024 tarihi itibariyle ICE tarafından gözaltına alınmayan 1 milyon 445 bin 549 kişinin sınır dışı edilmesine ilişkin kararların alındığı ifade edildi. Aralarında halihazırda artık var olmayan ülkelerin pasaportlarına sahip olan kişilerin de bulunduğu ortaya çıktı. ICE'nin verdiği bilgiye göre, sınır dışı edilmesi beklenenler arasında 845'i Yugoslavya, 337'si Sovyetler Birliği ve 254'ü Çekoslavakya vatandaşı.ABD Başkanı Donald Trump, yeni başkanlık döneminin ilk konuşmasında, izinsiz göçmenlerin ABD topraklarına girişine derhal son verme ve milyonlarca izinsiz göçmeni sınır dışı etme sürecini başlatma sözü vermişti. Ayrıca ABD'nin güney sınırındaki durum nedeniyle ülke çapında olağanüstü hal ilan edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/buyukelci-yerhov-rusya-turkiye-ticaretindeki-durum-endise-kaynagi-1093185757.html
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abd, sovyetler birliği, yugoslavya, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), çekoslovakya, göçmen, sınır dışı

ABD, binden fazla Sovyet ve Yugoslavya vatandaşını sınır dışı etmeye hazırlanıyor

08:01 30.01.2025
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ABD’de, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya pasaportlarına sahip bin 182 kişinin sınır dışı edilmesinin beklendiği belirtildi.
Fox News televizyonunun aktardığına göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza’nın (ICE) geçen yılın Kasım ayı itibariyle, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya pasaportlarına sahip bin 182 kişinin sınır dışı etmeyi planlıyordu.
Haberde, Aralık ayında ICE’den, sınır dışı edilmesi planlanan ama gözaltında bulunmayan yabancı sayısına ilişkin bilgi talep edildiği bildirildi.
Devlet kurumunun verdiği yanıtta, 24 Kasım 2024 tarihi itibariyle ICE tarafından gözaltına alınmayan 1 milyon 445 bin 549 kişinin sınır dışı edilmesine ilişkin kararların alındığı ifade edildi.
Aralarında halihazırda artık var olmayan ülkelerin pasaportlarına sahip olan kişilerin de bulunduğu ortaya çıktı. ICE'nin verdiği bilgiye göre, sınır dışı edilmesi beklenenler arasında 845'i Yugoslavya, 337'si Sovyetler Birliği ve 254'ü Çekoslavakya vatandaşı.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni başkanlık döneminin ilk konuşmasında, izinsiz göçmenlerin ABD topraklarına girişine derhal son verme ve milyonlarca izinsiz göçmeni sınır dışı etme sürecini başlatma sözü vermişti. Ayrıca ABD'nin güney sınırındaki durum nedeniyle ülke çapında olağanüstü hal ilan edilmişti.
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