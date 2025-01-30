https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-tahliye-mi-edildi-avukati-acikladi-1093207653.html

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tahliye mi edildi? Avukatı açıkladı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tahliye mi edildi? Avukatı açıkladı

Sputnik Türkiye

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bir suçtan tahliyesine karar verildiği açıklandı. Hakkında 3 ayrı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası istenen... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T15:11+0300

2025-01-30T15:11+0300

2025-01-30T15:44+0300

türkiye

thodex

fatih faruk özer

tahliye

kripto

kripto para

faruk fatih özer

güven özer

cumhuriyet başsavcılığı

masak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/14/1069961191_0:0:3232:1817_1920x0_80_0_0_e250b1c094ba0aab1cd257528236d636.jpg

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.Hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası talep edilen Özer için örgüt suçu yönünden tahliye kararı verilirken, dolandırıcılık suçlamasından tutukluluğunun devamına karar verildi.Özer ailesinin avukatından açıklamaThodex davasında yaşanan bu gelişmeye ilişkin Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, mahkemenin aldığı kararla ilgili bir basın açıklaması yaptı."Müvekkillerimiz hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir."Thodex davasında neler yaşanmıştı?Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalandı. Uzun süredir uluslararası aranan Özer, Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesi’nin iade kararı sonrası 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye getirildi ve tutuklandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve 7’si tutuklu toplam 21 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, şu suçlamalar yöneltildi:Savcılık, sanıklar için 12 bin 164 yıldan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası talep etti.Thodex davasına bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2023’te kararını açıkladı.Mahkeme, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e şu suçlardan toplam 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi:İkinci soruşturma: 11 bin 462 yıla kadar hapis talebiFaruk Fatih Özer ve 21 sanık hakkında ikinci bir soruşturma başlatıldı ve iddianame tamamlandı.Bu iddianamede:Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon TL olduğu ifade edildi.Bu kapsamda, Faruk Fatih Özer’in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/akaryakit-fiyatlari-degisecek-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-benzin-ve-motorin-1093189970.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thodex özer tahliye mi edildi, faruk fatih özer tahliye mi oldu, faruk fatih özer tahliye, faruk fatih özer kimdir, thodex tahliye mi