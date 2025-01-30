https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/tegmenlerin-kilicli-yemin-sorusturmasi-gerekceli-karari-bugun-onaya-sunulacak-1093198477.html
MSB duyurdu: Teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasında gerekçeli karar bugün onaya sunulacak
MSB duyurdu: Teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasında gerekçeli karar bugün onaya sunulacak
Sputnik Türkiye
Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili gerekçeli karar bugün onaya sunulacak 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T12:16+0300
2025-01-30T12:16+0300
2025-01-30T12:26+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
teğmen
yemin töreni
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki gerekçeli kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını duyurdu. Kaynaklar, kararın onay sürecinin ardından en kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulacağı bilgisini paylaştı.Bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacakMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı. Kaynaklar, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını bildirdi.En kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacakBakanlık kaynakları, “Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yuksek-disiplin-kurulu-kilicli-yemin-eden-tegmenlerin-dosyasini-16-ocakta-gorusecek-1091963296.html
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milli savunma bakanlığı (msb), teğmen, yemin töreni
milli savunma bakanlığı (msb), teğmen, yemin töreni
MSB duyurdu: Teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasında gerekçeli karar bugün onaya sunulacak
12:16 30.01.2025 (güncellendi: 12:26 30.01.2025)
Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili gerekçeli karar bugün onaya sunulacak
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki gerekçeli kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını duyurdu. Kaynaklar, kararın onay sürecinin ardından en kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulacağı bilgisini paylaştı.
Bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacak
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı. Kaynaklar, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını bildirdi.
En kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacak
Bakanlık kaynakları, “Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” bilgisini paylaştı.