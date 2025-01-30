https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/tegmenlerin-kilicli-yemin-sorusturmasi-gerekceli-karari-bugun-onaya-sunulacak-1093198477.html

MSB duyurdu: Teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasında gerekçeli karar bugün onaya sunulacak

MSB duyurdu: Teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasında gerekçeli karar bugün onaya sunulacak

Sputnik Türkiye

Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili gerekçeli karar bugün onaya sunulacak 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T12:16+0300

2025-01-30T12:16+0300

2025-01-30T12:26+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

teğmen

yemin töreni

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki gerekçeli kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını duyurdu. Kaynaklar, kararın onay sürecinin ardından en kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulacağı bilgisini paylaştı.Bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacakMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı. Kaynaklar, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını bildirdi.En kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacakBakanlık kaynakları, “Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yuksek-disiplin-kurulu-kilicli-yemin-eden-tegmenlerin-dosyasini-16-ocakta-gorusecek-1091963296.html

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milli savunma bakanlığı (msb), teğmen, yemin töreni