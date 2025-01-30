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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/tegmenlerin-kilicli-yemin-sorusturmasi-gerekceli-karari-bugun-onaya-sunulacak-1093198477.html
MSB duyurdu: Teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasında gerekçeli karar bugün onaya sunulacak
MSB duyurdu: Teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasında gerekçeli karar bugün onaya sunulacak
Sputnik Türkiye
Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili gerekçeli karar bugün onaya sunulacak 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki gerekçeli kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını duyurdu. Kaynaklar, kararın onay sürecinin ardından en kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulacağı bilgisini paylaştı.Bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacakMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı. Kaynaklar, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını bildirdi.En kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacakBakanlık kaynakları, “Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yuksek-disiplin-kurulu-kilicli-yemin-eden-tegmenlerin-dosyasini-16-ocakta-gorusecek-1091963296.html
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milli savunma bakanlığı (msb), teğmen, yemin töreni
milli savunma bakanlığı (msb), teğmen, yemin töreni

MSB duyurdu: Teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasında gerekçeli karar bugün onaya sunulacak

12:16 30.01.2025 (güncellendi: 12:26 30.01.2025)
Teğmenler
Teğmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili gerekçeli karar bugün onaya sunulacak
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki gerekçeli kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını duyurdu. Kaynaklar, kararın onay sürecinin ardından en kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulacağı bilgisini paylaştı.

Bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı. Kaynaklar, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını bildirdi.

En kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacak

Bakanlık kaynakları, “Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” bilgisini paylaştı.
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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Yüksek Disiplin Kurulu, kılıçlı yemin eden teğmenlerin dosyasını 16 Ocak'ta görüşecek
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