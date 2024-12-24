https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yuksek-disiplin-kurulu-kilicli-yemin-eden-tegmenlerin-dosyasini-16-ocakta-gorusecek-1091963296.html

Yüksek Disiplin Kurulu, kılıçlı yemin eden teğmenlerin dosyasını 16 Ocak'ta görüşecek

Yüksek Disiplin Kurulu, kılıçlı yemin eden teğmenlerin dosyasını 16 Ocak'ta görüşecek

Sputnik Türkiye

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını kaldırarak yemin eden teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülecek. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

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teğmen

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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını kaldırarak 'Mustafa Kemalin Askerleriyiz' sloganı attıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyasının görüşüleceği tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 16 Ocak 2025'te toplanacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır." ifadesi kullanıldı. Belirlenen tarihin teğmenlere de iletildiği belirtildi.

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