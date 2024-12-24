https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yuksek-disiplin-kurulu-kilicli-yemin-eden-tegmenlerin-dosyasini-16-ocakta-gorusecek-1091963296.html
Yüksek Disiplin Kurulu, kılıçlı yemin eden teğmenlerin dosyasını 16 Ocak'ta görüşecek
Yüksek Disiplin Kurulu, kılıçlı yemin eden teğmenlerin dosyasını 16 Ocak'ta görüşecek
Sputnik Türkiye
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını kaldırarak yemin eden teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülecek. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını kaldırarak 'Mustafa Kemalin Askerleriyiz' sloganı attıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyasının görüşüleceği tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 16 Ocak 2025'te toplanacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır." ifadesi kullanıldı. Belirlenen tarihin teğmenlere de iletildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/ihraci-istenen-tegmenlerin-avukatlarindan-aciklama-savunma-bakanliginin-aciklamasi-suphe-olusmasina-1090666903.html
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türkiye, kara harp okulu, teğmen
Yüksek Disiplin Kurulu, kılıçlı yemin eden teğmenlerin dosyasını 16 Ocak'ta görüşecek
12:13 24.12.2024 (güncellendi: 12:18 24.12.2024)
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını kaldırarak yemin eden teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülecek.
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını kaldırarak 'Mustafa Kemalin Askerleriyiz' sloganı attıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyasının görüşüleceği tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 16 Ocak 2025'te toplanacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır." ifadesi kullanıldı. Belirlenen tarihin teğmenlere de iletildiği belirtildi.