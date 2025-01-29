https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/peskov-rusya-suriye-yonetimiyle-diyaloga-devam-edecek-1093164388.html

Peskov: Rusya, Suriye yönetimiyle diyaloğa devam edecek

Peskov: Rusya, Suriye yönetimiyle diyaloğa devam edecek

Sputnik Türkiye

Suriye'deki iktidar değişikliğinden sonra Rusya'dan bir heyetin Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretin yankıları sürerken Kremlin'den açıklama geldi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T13:27+0300

2025-01-29T13:27+0300

2025-01-29T13:27+0300

dünya

beşar esad

ahmed eş-şara

tucker carlson

suriye

şam

abd

kremlin

sözcü

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Şam'da iktidara gelen yeni yönetimle diyaloğu sürdüreceklerini belirtti.Suriye'de eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakması ve Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetimin göreve başlaması sonrası dün Rusya'dan bir heyet Şam'ı ilk kez ziyaret etmişti. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Şam'da yeni yönetimle gerçekleştirdiği temasları önemli bulduklarını vurguladı."Suriye hükümetiyle kalıcı diyalog kurmamız ve bunu sürdürmemiz gerekli olup bunun üzerinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diyen Peskov, Rusya'nın Suriye yönetimiyle diyaloğunu sürdüreceğinin altını çizdi.'Carlson'un ne dediğini tam anlamadık'Kremlin Sözcüsü, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarını da değerlendirdi.Peskov, "Carlson'un bunu söylerken ne demek istediğini tam olarak anlamıyoruz. Herhangi bir kanıt sunmadı, bu yüzden ne söylediği hakkında yorum yapamam çünkü ne demek istediği belli değil" ifadelerini kullandı.Sözcü, kimden gelirse gelsin, asılsız açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında da bulundu.ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Rusya lideri Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-tahil-ihracatinda-tarihi-rekor-kirdi-turkiye-zirveye-cok-yakin-1093162460.html

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beşar esad, ahmed eş-şara, tucker carlson, suriye, şam, abd, kremlin, sözcü, dmitriy peskov, rusya, vladimir putin, joe biden