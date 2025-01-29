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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/peskov-rusya-suriye-yonetimiyle-diyaloga-devam-edecek-1093164388.html
Peskov: Rusya, Suriye yönetimiyle diyaloğa devam edecek
Peskov: Rusya, Suriye yönetimiyle diyaloğa devam edecek
Sputnik Türkiye
Suriye'deki iktidar değişikliğinden sonra Rusya'dan bir heyetin Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretin yankıları sürerken Kremlin'den açıklama geldi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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suriye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Şam'da iktidara gelen yeni yönetimle diyaloğu sürdüreceklerini belirtti.Suriye'de eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakması ve Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetimin göreve başlaması sonrası dün Rusya'dan bir heyet Şam'ı ilk kez ziyaret etmişti. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Şam'da yeni yönetimle gerçekleştirdiği temasları önemli bulduklarını vurguladı."Suriye hükümetiyle kalıcı diyalog kurmamız ve bunu sürdürmemiz gerekli olup bunun üzerinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diyen Peskov, Rusya'nın Suriye yönetimiyle diyaloğunu sürdüreceğinin altını çizdi.'Carlson'un ne dediğini tam anlamadık'Kremlin Sözcüsü, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarını da değerlendirdi.Peskov, "Carlson'un bunu söylerken ne demek istediğini tam olarak anlamıyoruz. Herhangi bir kanıt sunmadı, bu yüzden ne söylediği hakkında yorum yapamam çünkü ne demek istediği belli değil" ifadelerini kullandı.Sözcü, kimden gelirse gelsin, asılsız açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında da bulundu.ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Rusya lideri Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-tahil-ihracatinda-tarihi-rekor-kirdi-turkiye-zirveye-cok-yakin-1093162460.html
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beşar esad, ahmed eş-şara, tucker carlson, suriye, şam, abd, kremlin, sözcü, dmitriy peskov, rusya, vladimir putin, joe biden
beşar esad, ahmed eş-şara, tucker carlson, suriye, şam, abd, kremlin, sözcü, dmitriy peskov, rusya, vladimir putin, joe biden

Peskov: Rusya, Suriye yönetimiyle diyaloğa devam edecek

13:27 29.01.2025
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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Suriye'deki iktidar değişikliğinden sonra Rusya'dan bir heyetin Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretin yankıları sürerken Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Şam'da iktidara gelen yeni yönetimle diyaloğu sürdüreceklerini belirtti.

Suriye'de eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakması ve Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetimin göreve başlaması sonrası dün Rusya'dan bir heyet Şam'ı ilk kez ziyaret etmişti.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Şam'da yeni yönetimle gerçekleştirdiği temasları önemli bulduklarını vurguladı.

"Suriye hükümetiyle kalıcı diyalog kurmamız ve bunu sürdürmemiz gerekli olup bunun üzerinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diyen Peskov, Rusya'nın Suriye yönetimiyle diyaloğunu sürdüreceğinin altını çizdi.

'Carlson'un ne dediğini tam anlamadık'

Kremlin Sözcüsü, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarını da değerlendirdi.

Peskov, "Carlson'un bunu söylerken ne demek istediğini tam olarak anlamıyoruz. Herhangi bir kanıt sunmadı, bu yüzden ne söylediği hakkında yorum yapamam çünkü ne demek istediği belli değil" ifadelerini kullandı.

Sözcü, kimden gelirse gelsin, asılsız açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında da bulundu.

ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Rusya lideri Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.
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