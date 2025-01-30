Slovakya'da darbe hareketliliği: Bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tolga Hüsmek: 'Otel, iş güvenliği uzmanıyla çalışmış olsaydı artı bir denetim mekanizması daha kurulmuş olacaktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kartalkaya otel yangını neden bu kadar büyüdü?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
DeepSeek'in sihri teknolojik olarak nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, yarın gelip Türkiye’nin de kapısını İsrail ile normalleşme için çalacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın 4 aşamalı Meksika planı ne?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pestisit testlerine yüzde 400 zam: ‘Özellikle çocukları etkileyen bir tehdit’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Kafe ve restoranlar, fiyat tabelalarına ve menülere "masa tarifesi uygulaması" yapıldığını yazmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Çin, yapay zekada Avrupa’nın üstüne gidiyor’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Uzmanı anlatıyor: Yangına karşı nasıl önlemler alınmalı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Tuz yürüyüşünden suikaste: Mahatma Gandhi
17:41
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
'Çözülemeyen' anlaşmazlık: Kardak Krizi
18:17
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/slovakyada-darbe-hareketliligi-bir-ukrayna-vatandasi-gozaltina-alindi-1093212702.html
Slovakya'da darbe hareketliliği: Bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı
Slovakya'da darbe hareketliliği: Bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico'nun ülkede yabancı gruplar tarafından darbe planlandığına dair açıklamalarının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişken Slovak... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T17:15+0300
2025-01-30T17:15+0300
dünya
avrupa
fico
slovakya
ukrayna
bratislava
güvenlik konseyi
robert fico
darbe
darbe girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093212086_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62d6721f47d5d623393b1765c62b5af6.jpg
Slovakya polisi, ülkede devlet darbesi yaptığından şüphe duyulan bir Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı.Dennik N haber portalına göre Slovakya'da polis, devlet darbesi hazırlığı yapıldığı gerekçesiyle harekete geçti.Slovakya Polis Teşkilatı Başkanı Jana Maskarova, darbe hazırlıklarında yer aldığı gerekçesiyle bir Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.Ukrayna vatandaşının en kısa sürede sınır dışı edileceğini bildiren Maskarova, şu anda sınır polisinin zanlının sınır dışı edilmesiyle ilgili prosedürü tamamlamak için çalışma yürüttüğünü belirtti.Rusya'ya yakın bir politika izlediği gerekçesiyle suikast girişimine uğrayan ve hakkında güvenoyu önergesi verilen Slovakya Başbakanı Robert Fico, 'yabancı uzmanların' hükümeti devirmek için Bratislava'ya gönderildiğini belirterek Güvenlik Konseyi'ni yarın acil toplantıya çağırmıştı.Fico, ülkede yeni bir darbe planının devreye sokulduğuna dikkat çekerek, "Hazırlanan model çok basit ve birçok ülkede denendi. Gürcistan'daki olaylara katılan ve Ukrayna'daki Maydan'da aktif olarak yer alan bir grup uzmanın Slovakya'da bulunduğunu teyit edebilirim. Bu grup, çeşitli kaynaklardan fonlanıyor" demişti.Tüm çabanın Slovakya hükümetini düşürmeye yönelik olduğunu ve her şeye hazır olduklarını da belirten Fico, "Ancak ülkenin devrilmesine izin vermeyeceğim" diye konuşmuştu.Ayrıca Slovakya’nın 20’den fazla kentinde hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenirken Başbakan Fico, şiddet olaylarını kışkırtmaya çalışan yabancıların ülkeden sınır dışı edileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kremlin-scholz-almanyanin-kurtulusuyla-ilgili-hakikati-carpitiyor-1093210203.html
slovakya
ukrayna
bratislava
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093212086_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e13c17714e3d1c91e633cc0426b00b8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, fico, slovakya, ukrayna, bratislava, güvenlik konseyi, robert fico, darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, askeri darbe, sivil darbe, ukrayna krizi
avrupa, fico, slovakya, ukrayna, bratislava, güvenlik konseyi, robert fico, darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, askeri darbe, sivil darbe, ukrayna krizi

Slovakya'da darbe hareketliliği: Bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı

17:15 30.01.2025
© AP Photo / Jaroslav NovakPeople gather to take part in a protest called "Slovakia is Europe" in Bratislava Friday, Jan. 10, 2025.
People gather to take part in a protest called Slovakia is Europe in Bratislava Friday, Jan. 10, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Jaroslav Novak
Abone ol
Slovakya Başbakanı Fico'nun ülkede yabancı gruplar tarafından darbe planlandığına dair açıklamalarının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişken Slovak polisi, bununla ilgili çalışmalar kapsamında bir Ukrayna vatandaşını yakaladı.
Slovakya polisi, ülkede devlet darbesi yaptığından şüphe duyulan bir Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı.

Dennik N haber portalına göre Slovakya'da polis, devlet darbesi hazırlığı yapıldığı gerekçesiyle harekete geçti.

Slovakya Polis Teşkilatı Başkanı Jana Maskarova, darbe hazırlıklarında yer aldığı gerekçesiyle bir Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Ukrayna vatandaşının en kısa sürede sınır dışı edileceğini bildiren Maskarova, şu anda sınır polisinin zanlının sınır dışı edilmesiyle ilgili prosedürü tamamlamak için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Rusya'ya yakın bir politika izlediği gerekçesiyle suikast girişimine uğrayan ve hakkında güvenoyu önergesi verilen Slovakya Başbakanı Robert Fico, 'yabancı uzmanların' hükümeti devirmek için Bratislava'ya gönderildiğini belirterek Güvenlik Konseyi'ni yarın acil toplantıya çağırmıştı.

Fico, ülkede yeni bir darbe planının devreye sokulduğuna dikkat çekerek, "Hazırlanan model çok basit ve birçok ülkede denendi. Gürcistan'daki olaylara katılan ve Ukrayna'daki Maydan'da aktif olarak yer alan bir grup uzmanın Slovakya'da bulunduğunu teyit edebilirim. Bu grup, çeşitli kaynaklardan fonlanıyor" demişti.

Tüm çabanın Slovakya hükümetini düşürmeye yönelik olduğunu ve her şeye hazır olduklarını da belirten Fico, "Ancak ülkenin devrilmesine izin vermeyeceğim" diye konuşmuştu.

Ayrıca Slovakya’nın 20’den fazla kentinde hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenirken Başbakan Fico, şiddet olaylarını kışkırtmaya çalışan yabancıların ülkeden sınır dışı edileceğini duyurdu.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa de Vladímir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
DÜNYA
Kremlin: Scholz, Almanya'nın kurtuluşuyla ilgili hakikati çarpıtıyor
15:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала