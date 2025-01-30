Slovakya'da darbe hareketliliği: Bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı
© AP Photo / Jaroslav NovakPeople gather to take part in a protest called "Slovakia is Europe" in Bratislava Friday, Jan. 10, 2025.
© AP Photo / Jaroslav Novak
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Slovakya Başbakanı Fico'nun ülkede yabancı gruplar tarafından darbe planlandığına dair açıklamalarının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişken Slovak polisi, bununla ilgili çalışmalar kapsamında bir Ukrayna vatandaşını yakaladı.
Slovakya polisi, ülkede devlet darbesi yaptığından şüphe duyulan bir Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı.
Dennik N haber portalına göre Slovakya'da polis, devlet darbesi hazırlığı yapıldığı gerekçesiyle harekete geçti.
Slovakya Polis Teşkilatı Başkanı Jana Maskarova, darbe hazırlıklarında yer aldığı gerekçesiyle bir Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.
Ukrayna vatandaşının en kısa sürede sınır dışı edileceğini bildiren Maskarova, şu anda sınır polisinin zanlının sınır dışı edilmesiyle ilgili prosedürü tamamlamak için çalışma yürüttüğünü belirtti.
Rusya'ya yakın bir politika izlediği gerekçesiyle suikast girişimine uğrayan ve hakkında güvenoyu önergesi verilen Slovakya Başbakanı Robert Fico, 'yabancı uzmanların' hükümeti devirmek için Bratislava'ya gönderildiğini belirterek Güvenlik Konseyi'ni yarın acil toplantıya çağırmıştı.
Fico, ülkede yeni bir darbe planının devreye sokulduğuna dikkat çekerek, "Hazırlanan model çok basit ve birçok ülkede denendi. Gürcistan'daki olaylara katılan ve Ukrayna'daki Maydan'da aktif olarak yer alan bir grup uzmanın Slovakya'da bulunduğunu teyit edebilirim. Bu grup, çeşitli kaynaklardan fonlanıyor" demişti.
Tüm çabanın Slovakya hükümetini düşürmeye yönelik olduğunu ve her şeye hazır olduklarını da belirten Fico, "Ancak ülkenin devrilmesine izin vermeyeceğim" diye konuşmuştu.
Ayrıca Slovakya’nın 20’den fazla kentinde hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenirken Başbakan Fico, şiddet olaylarını kışkırtmaya çalışan yabancıların ülkeden sınır dışı edileceğini duyurdu.
Dennik N haber portalına göre Slovakya'da polis, devlet darbesi hazırlığı yapıldığı gerekçesiyle harekete geçti.
Slovakya Polis Teşkilatı Başkanı Jana Maskarova, darbe hazırlıklarında yer aldığı gerekçesiyle bir Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.
Ukrayna vatandaşının en kısa sürede sınır dışı edileceğini bildiren Maskarova, şu anda sınır polisinin zanlının sınır dışı edilmesiyle ilgili prosedürü tamamlamak için çalışma yürüttüğünü belirtti.
Rusya'ya yakın bir politika izlediği gerekçesiyle suikast girişimine uğrayan ve hakkında güvenoyu önergesi verilen Slovakya Başbakanı Robert Fico, 'yabancı uzmanların' hükümeti devirmek için Bratislava'ya gönderildiğini belirterek Güvenlik Konseyi'ni yarın acil toplantıya çağırmıştı.
Fico, ülkede yeni bir darbe planının devreye sokulduğuna dikkat çekerek, "Hazırlanan model çok basit ve birçok ülkede denendi. Gürcistan'daki olaylara katılan ve Ukrayna'daki Maydan'da aktif olarak yer alan bir grup uzmanın Slovakya'da bulunduğunu teyit edebilirim. Bu grup, çeşitli kaynaklardan fonlanıyor" demişti.
Tüm çabanın Slovakya hükümetini düşürmeye yönelik olduğunu ve her şeye hazır olduklarını da belirten Fico, "Ancak ülkenin devrilmesine izin vermeyeceğim" diye konuşmuştu.
Ayrıca Slovakya’nın 20’den fazla kentinde hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenirken Başbakan Fico, şiddet olaylarını kışkırtmaya çalışan yabancıların ülkeden sınır dışı edileceğini duyurdu.