Kremlin: Scholz, Almanya'nın kurtuluşuyla ilgili hakikati çarpıtıyor
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa de Vladímir Putin
© Sputnik / Sergey Guneev/
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Scholz, ABD'nin Almanya'yı kurtardığını ve onun 'demokrasi olmasına' yardım ettiğini söylerken Kremlin, Alman başbakanın sonuçları açısından son derece feci olan bu tarihsel hakikati unutturma politikası izlediğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ülkesinin ABD tarafından kurtarıldığına dair açıklamasını 'tarihsel hakikati unutturmaya yönelik bir politika' olarak niteledi.
Scholz'un Avrupa kıtasının 'kahverengi veba'dan (Hitler faşizminden) kurtulması için en ağır bedeli ödeyen tarafı unutturarak tarihi çarpıtmaya çalıştığını belirten Peskov, bu kurtuluşun esas yükünü üstlenen ülkenin müttefikleri İngiltere ve ABD'nin de yardımıyla Sovyetler Birliği olduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, "Bütün insanlık adına bu başarıyı gerçekleştiren Sovyet halkıydı ve mevcut eğilimler, sonuçları ve Nazizmin Avrupa'da yayılması açısından son derece yıkıcı" ifadelerini kullandı.
Daha önce Scholz, ABD'nin Almanya'yı özgürlüğüne kavuşturduğunu ve aynı zamanda onun yeniden 'demokrasi olmasına' yardımcı olduğunu söylemişti. Başbakan, "ABD'nin ülkemizi özgürleştirmesinden ve yeniden demokrasiye dönüşmemize yardım etmesinden çok memnunuz" demişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Sovyet askerlerinin çabaları sonucunda yenilgiye uğratıldığını vurgulayarak bu tarihi hakikatin çarpıtılmasına asla izin vermeyeceklerini her fırsatta önemle dile getiriyor.
Scholz'un Avrupa kıtasının 'kahverengi veba'dan (Hitler faşizminden) kurtulması için en ağır bedeli ödeyen tarafı unutturarak tarihi çarpıtmaya çalıştığını belirten Peskov, bu kurtuluşun esas yükünü üstlenen ülkenin müttefikleri İngiltere ve ABD'nin de yardımıyla Sovyetler Birliği olduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, "Bütün insanlık adına bu başarıyı gerçekleştiren Sovyet halkıydı ve mevcut eğilimler, sonuçları ve Nazizmin Avrupa'da yayılması açısından son derece yıkıcı" ifadelerini kullandı.
Daha önce Scholz, ABD'nin Almanya'yı özgürlüğüne kavuşturduğunu ve aynı zamanda onun yeniden 'demokrasi olmasına' yardımcı olduğunu söylemişti. Başbakan, "ABD'nin ülkemizi özgürleştirmesinden ve yeniden demokrasiye dönüşmemize yardım etmesinden çok memnunuz" demişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Sovyet askerlerinin çabaları sonucunda yenilgiye uğratıldığını vurgulayarak bu tarihi hakikatin çarpıtılmasına asla izin vermeyeceklerini her fırsatta önemle dile getiriyor.