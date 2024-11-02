https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/lenfoma-multipl-myelom-ve-meme-kanseri-tedavisinde-kullanilan-18-ilac-daha-geri-odeme-listesine-1089954356.html

Lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sputnik Türkiye

Lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçların da yer aldığı 11'i yerli üretim 18 ilaç daha geri ödeme... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T11:58+0300

2024-11-02T11:58+0300

2024-11-02T11:59+0300

sağlik

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

vedat işıkhan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

kanser

kanser tedavisi

kanser ilacı

meme kanseri

geri ödeme

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Düzenlemeyle lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçların da yer aldığı 11'i yerli üretim 18 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.Bakan Vedat Işıkhan duyurduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan paylaşımında, 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 vazodilatör şok ve özofagus varis kanaması için acil müdahale ilacı, 1 kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuk hastalar için tıbbi mamanın geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

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