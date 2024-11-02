https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/lenfoma-multipl-myelom-ve-meme-kanseri-tedavisinde-kullanilan-18-ilac-daha-geri-odeme-listesine-1089954356.html
Lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sputnik Türkiye
Lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçların da yer aldığı 11'i yerli üretim 18 ilaç daha geri ödeme... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T11:58+0300
2024-11-02T11:58+0300
2024-11-02T11:59+0300
sağlik
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
vedat işıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
kanser
kanser tedavisi
kanser ilacı
meme kanseri
geri ödeme
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Düzenlemeyle lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçların da yer aldığı 11'i yerli üretim 18 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.Bakan Vedat Işıkhan duyurduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan paylaşımında, 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 vazodilatör şok ve özofagus varis kanaması için acil müdahale ilacı, 1 kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuk hastalar için tıbbi mamanın geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.
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sgk geri ödeme listesi, sgk ilaç, kanser ilacı, sgk geri ödeme listesi ilaç, sgk geri ödeme listesi 2024, sgk geri ödeme listesine alınan ilaçlar
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Lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
11:58 02.11.2024 (güncellendi: 11:59 02.11.2024)
Lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçların da yer aldığı 11'i yerli üretim 18 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Düzenlemeyle lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçların da yer aldığı 11'i yerli üretim 18 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan paylaşımında, 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 vazodilatör şok ve özofagus varis kanaması için acil müdahale ilacı, 1 kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuk hastalar için tıbbi mamanın geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.
Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.