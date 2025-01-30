https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/scholz-almanyanin-kurtulusu-hakkinda-tuhaf-bir-aciklama-yapti-ofkeliyim--1093183289.html
Scholz Almanya'nın kurtuluşu hakkında tuhaf bir açıklama yaptı: 'Öfkeliyim'
Scholz Almanya'nın kurtuluşu hakkında tuhaf bir açıklama yaptı: 'Öfkeliyim'
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın ABD tarafından özgürleştirildiğini iddia ederek dikkat çekici bir açıklamada bulundu. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T03:12+0300
2025-01-30T03:12+0300
2025-01-30T03:12+0300
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olaf scholz
mariya zaharova
almanya
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Esslinger Zeitung'un haberine göre Scholz, “Amerika Birleşik Devletleri, ülkemizi özgürleştirdi ve yeniden bir demokrasi olmamıza yardımcı oldu” şeklinde konuştu. Ancak Scholz, bu açıklamanın ardından Amerikalı milyarder Elon Musk'ın Almanya'daki sağcı politikacıları desteklemesinden dolayı 'öfkeli' olduğunu dile getirdi. Daha önce Musk'ın bu tür davranışlarını 'iğrenç bir gerçek' olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova ise Scholz'a kendi kendini yargılamasını ve Kiev rejimine yardım etmeyi bırakmasını tavsiye etmişti. 20 Aralık'ta Musk, Almanya'yı sadece Almanya İçin Alternatif Partisi'nin kurtarabileceğini söylemiş, daha sonra Musk, Scholz'u 'beceriksiz bir ahmak' olarak nitelendirmiş ve Almanya'da artan terör saldırılarıyla bağlantılı olarak istifasının gerekli olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/scholzun-musk-hakkindaki-sozlerini-yorumlayan-zaharova-scholz-ise-kendinden-baslamali-1093179880.html
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abd, olaf scholz, mariya zaharova, almanya, almanya için alternatif (afd), musk
abd, olaf scholz, mariya zaharova, almanya, almanya için alternatif (afd), musk
Scholz Almanya'nın kurtuluşu hakkında tuhaf bir açıklama yaptı: 'Öfkeliyim'
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın ABD tarafından özgürleştirildiğini iddia ederek dikkat çekici bir açıklamada bulundu.
Esslinger Zeitung'un haberine göre Scholz, “Amerika Birleşik Devletleri, ülkemizi özgürleştirdi ve yeniden bir demokrasi olmamıza yardımcı oldu” şeklinde konuştu.
Ancak Scholz, bu açıklamanın ardından Amerikalı milyarder Elon Musk'ın Almanya'daki sağcı politikacıları desteklemesinden dolayı 'öfkeli' olduğunu dile getirdi. Daha önce Musk'ın bu tür davranışlarını 'iğrenç bir gerçek' olarak nitelendirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova ise Scholz'a kendi kendini yargılamasını ve Kiev rejimine yardım etmeyi bırakmasını tavsiye etmişti.
20 Aralık'ta Musk, Almanya'yı sadece Almanya İçin Alternatif Partisi'nin kurtarabileceğini söylemiş, daha sonra Musk, Scholz'u 'beceriksiz bir ahmak' olarak nitelendirmiş ve Almanya'da artan terör saldırılarıyla bağlantılı olarak istifasının gerekli olduğunu söylemişti.