https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/filipinlerde-kanlaon-yanardagi-patlamasi-87-bin-kisi-tahliye-edilecek-1091357931.html

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı patlaması: 87 bin kişi tahliye edilecek

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı patlaması: 87 bin kişi tahliye edilecek

Sputnik Türkiye

Filipinler'de dün Kanlaon Yanardağı'nın patlaması üzerine bölgeden yaklaşık 87 bin kişinin tahliye edileceği duyuruldu. Yetkililer, yanardağı yakınlarındaki... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T12:56+0300

2024-12-10T12:56+0300

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Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nın patlamasının ardından yaklaşık 87 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği açıklandı. Orta Negros adasında bulunan yanardağın patlaması sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmazken bölgede daha fazla patlama yaşanacağına dair alarm verildi. Patlama kaynaklı çıkan volkanik küllerin, yanardağın batısındaki deniz sularında 200 kilometreden daha fazla bir alana yayıldığı ve görüş mesafesini engelleyerek sağlık riskleri oluşturduğu duyuruldu. Filipinler Sivil Savunma Ofisinden yapılan açıklamada, yanardağı patlaması nedeniyle pazartesi ve salı günü en az yedi uçuş iptal edildi.Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kilometrelik tehlike bölgesinin dışına tahliye edilen ailelere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, dün, Kanlaon Yanardağı'nın patladığını ve 3 bin metre yüksekliğe kül püskürttüğünü açıklamıştı. Kanlaon Yanardağı daha önce haziran ayında da faaliyete geçmişti. Yaklaşık 6 dakika boyunca patlayan yanardağda 5 bin metre yüksekliği bulan duman oluşmuştu.

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