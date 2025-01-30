https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/santa-barbara-havalimani-yakinlarinda-kucuk-ucak-dustu-2-kisi-agir-yaralandi-1093191162.html
Santa Barbara Havalimanı yakınlarında küçük uçak düştü: 2 kişi ağır yaralandı
Santa Barbara Havalimanı yakınlarında küçük uçak düştü: 2 kişi ağır yaralandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin California eyaletindeki Santa Barbara Havalimanı yakınlarına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T09:53+0300
2025-01-30T09:53+0300
2025-01-30T09:53+0300
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Santa Barbara Havalimanı yakınlarında, yerel saatle 14.30 Çarşamba günü meydana gelen kazada küçük bir uçak, otoyolun kenarına düştü. Yetkililer, kazada iki kişinin ağır yaralandığını açıkladı.Santa Barbara County Şerif Departmanı sözcüsü Raquel Zick, saat 14.30 civarında Storke Road ile Los Carneros Road arasındaki otoyol bölümünde meydana gelen kazaya ekiplerin müdahale ettiğini doğruladı. Yetkililer, yaralanan iki kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.Kaza, UC Santa Barbara kampüsü ve Isla Vista topluluğunun yakınında, Goleta bölgesinde meydana geldi. Şerif departmanının paylaştığı enkaz fotoğraflarında yoğun siyah duman ve alevler görüldü.Yetkililer, olayda iki kişinin ağır yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer, olayla ilgili henüz başka bir bilgi paylaşmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abdde-yolcu-ucagi-dustu-askeri-helikopter-ile-havada-carpisti-enkaz-nehre-dustu-1093183874.html
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abd, santa barbara, uçak kazası, ağır yaralı
abd, santa barbara, uçak kazası, ağır yaralı
Santa Barbara Havalimanı yakınlarında küçük uçak düştü: 2 kişi ağır yaralandı
ABD'nin California eyaletindeki Santa Barbara Havalimanı yakınlarına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı.
Santa Barbara Havalimanı yakınlarında, yerel saatle 14.30 Çarşamba günü meydana gelen kazada küçük bir uçak, otoyolun kenarına düştü. Yetkililer, kazada iki kişinin ağır yaralandığını açıkladı.
Santa Barbara County Şerif Departmanı sözcüsü Raquel Zick, saat 14.30 civarında Storke Road ile Los Carneros Road arasındaki otoyol bölümünde meydana gelen kazaya ekiplerin müdahale ettiğini doğruladı. Yetkililer, yaralanan iki kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Kaza, UC Santa Barbara kampüsü ve Isla Vista topluluğunun yakınında, Goleta bölgesinde meydana geldi. Şerif departmanının paylaştığı enkaz fotoğraflarında yoğun siyah duman ve alevler görüldü.
Yetkililer, olayda iki kişinin ağır yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Yetkililer, olayla ilgili henüz başka bir bilgi paylaşmadı.