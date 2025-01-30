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SON DAKİKA | Denizli'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
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Santa Barbara Havalimanı yakınlarında küçük uçak düştü: 2 kişi ağır yaralandı
Santa Barbara Havalimanı yakınlarında küçük uçak düştü: 2 kişi ağır yaralandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin California eyaletindeki Santa Barbara Havalimanı yakınlarına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Santa Barbara Havalimanı yakınlarında, yerel saatle 14.30 Çarşamba günü meydana gelen kazada küçük bir uçak, otoyolun kenarına düştü. Yetkililer, kazada iki kişinin ağır yaralandığını açıkladı.Santa Barbara County Şerif Departmanı sözcüsü Raquel Zick, saat 14.30 civarında Storke Road ile Los Carneros Road arasındaki otoyol bölümünde meydana gelen kazaya ekiplerin müdahale ettiğini doğruladı. Yetkililer, yaralanan iki kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.Kaza, UC Santa Barbara kampüsü ve Isla Vista topluluğunun yakınında, Goleta bölgesinde meydana geldi. Şerif departmanının paylaştığı enkaz fotoğraflarında yoğun siyah duman ve alevler görüldü.Yetkililer, olayda iki kişinin ağır yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer, olayla ilgili henüz başka bir bilgi paylaşmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abdde-yolcu-ucagi-dustu-askeri-helikopter-ile-havada-carpisti-enkaz-nehre-dustu-1093183874.html
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abd, santa barbara, uçak kazası, ağır yaralı
abd, santa barbara, uçak kazası, ağır yaralı

Santa Barbara Havalimanı yakınlarında küçük uçak düştü: 2 kişi ağır yaralandı

09:53 30.01.2025
© AAABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı
ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA
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ABD'nin California eyaletindeki Santa Barbara Havalimanı yakınlarına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı.
Santa Barbara Havalimanı yakınlarında, yerel saatle 14.30 Çarşamba günü meydana gelen kazada küçük bir uçak, otoyolun kenarına düştü. Yetkililer, kazada iki kişinin ağır yaralandığını açıkladı.
Santa Barbara County Şerif Departmanı sözcüsü Raquel Zick, saat 14.30 civarında Storke Road ile Los Carneros Road arasındaki otoyol bölümünde meydana gelen kazaya ekiplerin müdahale ettiğini doğruladı. Yetkililer, yaralanan iki kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Kaza, UC Santa Barbara kampüsü ve Isla Vista topluluğunun yakınında, Goleta bölgesinde meydana geldi. Şerif departmanının paylaştığı enkaz fotoğraflarında yoğun siyah duman ve alevler görüldü.
© Fotoğraf : SB Sheriff's Office TwitterSanta Barbara Şerif Ofisi'nden uçak kazası ile ilgili açıklama
Santa Barbara Şerif Ofisi'nden uçak kazası ile ilgili açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
Santa Barbara Şerif Ofisi'nden uçak kazası ile ilgili açıklama
© Fotoğraf : SB Sheriff's Office Twitter
Yetkililer, olayda iki kişinin ağır yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
© Fotoğraf : SB Sheriff's Office TwitterSanta Barbara Şerif Ofisi'nden uçak kazası ile ilgili açıklama
Santa Barbara Şerif Ofisi'nden uçak kazası ile ilgili açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
Santa Barbara Şerif Ofisi'nden uçak kazası ile ilgili açıklama
© Fotoğraf : SB Sheriff's Office Twitter
Yetkililer, olayla ilgili henüz başka bir bilgi paylaşmadı.
ABD'de yolcu uçağı düştü: Askeri helikopter ile havada çarpıştı, enkaz nehre düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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ABD'de yolcu uçağı düştü: Askeri helikopter ile havada çarpıştı, enkaz nehre düştü
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