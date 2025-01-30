https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/santa-barbara-havalimani-yakinlarinda-kucuk-ucak-dustu-2-kisi-agir-yaralandi-1093191162.html

Santa Barbara Havalimanı yakınlarında küçük uçak düştü: 2 kişi ağır yaralandı

Santa Barbara Havalimanı yakınlarında küçük uçak düştü: 2 kişi ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin California eyaletindeki Santa Barbara Havalimanı yakınlarına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T09:53+0300

2025-01-30T09:53+0300

2025-01-30T09:53+0300

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Santa Barbara Havalimanı yakınlarında, yerel saatle 14.30 Çarşamba günü meydana gelen kazada küçük bir uçak, otoyolun kenarına düştü. Yetkililer, kazada iki kişinin ağır yaralandığını açıkladı.Santa Barbara County Şerif Departmanı sözcüsü Raquel Zick, saat 14.30 civarında Storke Road ile Los Carneros Road arasındaki otoyol bölümünde meydana gelen kazaya ekiplerin müdahale ettiğini doğruladı. Yetkililer, yaralanan iki kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.Kaza, UC Santa Barbara kampüsü ve Isla Vista topluluğunun yakınında, Goleta bölgesinde meydana geldi. Şerif departmanının paylaştığı enkaz fotoğraflarında yoğun siyah duman ve alevler görüldü.Yetkililer, olayda iki kişinin ağır yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer, olayla ilgili henüz başka bir bilgi paylaşmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abdde-yolcu-ucagi-dustu-askeri-helikopter-ile-havada-carpisti-enkaz-nehre-dustu-1093183874.html

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abd, santa barbara, uçak kazası, ağır yaralı