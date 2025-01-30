https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abd-medyasi-ukraynada-20den-fazla-abdli-parali-asker-kayip-1093195573.html
ABD medyası: Ukrayna’da 20’den fazla ABD’li paralı asker kayıp
ABD medyası: Ukrayna’da 20’den fazla ABD’li paralı asker kayıp
Sputnik Türkiye
CNN televizyonu, Ukrayna’daki çatışmaya katılan 20’den fazla ABD’li paralı askerin kayıp olduğunu belirtti. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T11:08+0300
2025-01-30T11:08+0300
2025-01-30T11:14+0300
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CNN televizyonu, Ukrayna’da savaşan ABD’li paralı askerlere ilişkin gerçekleştirdiği araştırma sonucu, 20’den kişinin kayıp olduğu sonucuna vardı.Haberde, “Ukrayna'daki cephe hattında 20'den fazla Amerikalı kayboldu. Bununla birlikte, ülkenin savunmasındaki boşluklar acilen yabancılarla doldururken son altı ayda kayıp sayısı hızla arttı” ifadesi kullanıldı.Son 6 ayda öldürülen en az beş ABD’liye ait cesedin çatışma alanlarında kaldığı kaydedilirken Rusya’nın geçen Cuma günü iki ABD’li paralı askerin cesedini Ukrayna’ya iade ettiği öne sürüldü.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejimi yabancı militanları ‘top yemi’ olarak kullandığını, Rus askerlerin de onları Ukrayna genelinde yok etmeye devam edeceğini defalarca açıklamıştı.Yabancı paralı askerler basına yaptıkları açıklamalarda, Ukraynalı komutanların eylemlerini iyi koordine edemediğini ve çatışmanın yoğunluğunun, alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abd-binden-fazla-sovyet-ve-yugoslavya-vatandasini-sinir-disi-etmeye-hazirlaniyor-1093186267.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, paralı asker, militan, cnn, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu
ukrayna, ukrayna ordusu, abd, paralı asker, militan, cnn, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu
ABD medyası: Ukrayna’da 20’den fazla ABD’li paralı asker kayıp
11:08 30.01.2025 (güncellendi: 11:14 30.01.2025)
CNN televizyonu, Ukrayna’daki çatışmaya katılan 20’den fazla ABD’li paralı askerin kayıp olduğunu belirtti.
CNN televizyonu, Ukrayna’da savaşan ABD’li paralı askerlere ilişkin gerçekleştirdiği araştırma sonucu, 20’den kişinin kayıp olduğu sonucuna vardı.
Haberde, “Ukrayna'daki cephe hattında 20'den fazla Amerikalı kayboldu. Bununla birlikte, ülkenin savunmasındaki boşluklar acilen yabancılarla doldururken son altı ayda kayıp sayısı hızla arttı” ifadesi kullanıldı.
Son 6 ayda öldürülen en az beş ABD’liye ait cesedin çatışma alanlarında kaldığı kaydedilirken Rusya’nın geçen Cuma günü iki ABD’li paralı askerin cesedini Ukrayna’ya iade ettiği öne sürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejimi yabancı militanları ‘top yemi’ olarak kullandığını, Rus askerlerin de onları Ukrayna genelinde yok etmeye devam edeceğini defalarca açıklamıştı.
Yabancı paralı askerler basına yaptıkları açıklamalarda, Ukraynalı komutanların eylemlerini iyi koordine edemediğini ve çatışmanın yoğunluğunun, alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.