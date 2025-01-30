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SON DAKİKA | Denizli'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abd-medyasi-ukraynada-20den-fazla-abdli-parali-asker-kayip-1093195573.html
ABD medyası: Ukrayna’da 20’den fazla ABD’li paralı asker kayıp
ABD medyası: Ukrayna’da 20’den fazla ABD’li paralı asker kayıp
Sputnik Türkiye
CNN televizyonu, Ukrayna’daki çatışmaya katılan 20’den fazla ABD’li paralı askerin kayıp olduğunu belirtti. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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CNN televizyonu, Ukrayna’da savaşan ABD’li paralı askerlere ilişkin gerçekleştirdiği araştırma sonucu, 20’den kişinin kayıp olduğu sonucuna vardı.Haberde, “Ukrayna'daki cephe hattında 20'den fazla Amerikalı kayboldu. Bununla birlikte, ülkenin savunmasındaki boşluklar acilen yabancılarla doldururken son altı ayda kayıp sayısı hızla arttı” ifadesi kullanıldı.Son 6 ayda öldürülen en az beş ABD’liye ait cesedin çatışma alanlarında kaldığı kaydedilirken Rusya’nın geçen Cuma günü iki ABD’li paralı askerin cesedini Ukrayna’ya iade ettiği öne sürüldü.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejimi yabancı militanları ‘top yemi’ olarak kullandığını, Rus askerlerin de onları Ukrayna genelinde yok etmeye devam edeceğini defalarca açıklamıştı.Yabancı paralı askerler basına yaptıkları açıklamalarda, Ukraynalı komutanların eylemlerini iyi koordine edemediğini ve çatışmanın yoğunluğunun, alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abd-binden-fazla-sovyet-ve-yugoslavya-vatandasini-sinir-disi-etmeye-hazirlaniyor-1093186267.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, paralı asker, militan, cnn, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu
ukrayna, ukrayna ordusu, abd, paralı asker, militan, cnn, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu

ABD medyası: Ukrayna’da 20’den fazla ABD’li paralı asker kayıp

11:08 30.01.2025 (güncellendi: 11:14 30.01.2025)
© İHA / MURTAJA LATEEFABD - Irak - asker
ABD - Irak - asker - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© İHA / MURTAJA LATEEF
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CNN televizyonu, Ukrayna’daki çatışmaya katılan 20’den fazla ABD’li paralı askerin kayıp olduğunu belirtti.
CNN televizyonu, Ukrayna’da savaşan ABD’li paralı askerlere ilişkin gerçekleştirdiği araştırma sonucu, 20’den kişinin kayıp olduğu sonucuna vardı.
Haberde, “Ukrayna'daki cephe hattında 20'den fazla Amerikalı kayboldu. Bununla birlikte, ülkenin savunmasındaki boşluklar acilen yabancılarla doldururken son altı ayda kayıp sayısı hızla arttı” ifadesi kullanıldı.
Son 6 ayda öldürülen en az beş ABD’liye ait cesedin çatışma alanlarında kaldığı kaydedilirken Rusya’nın geçen Cuma günü iki ABD’li paralı askerin cesedini Ukrayna’ya iade ettiği öne sürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejimi yabancı militanları ‘top yemi’ olarak kullandığını, Rus askerlerin de onları Ukrayna genelinde yok etmeye devam edeceğini defalarca açıklamıştı.
Yabancı paralı askerler basına yaptıkları açıklamalarda, Ukraynalı komutanların eylemlerini iyi koordine edemediğini ve çatışmanın yoğunluğunun, alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.
Washington Beyaz Saray bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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