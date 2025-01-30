https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abd-medyasi-ukraynada-20den-fazla-abdli-parali-asker-kayip-1093195573.html

ABD medyası: Ukrayna’da 20’den fazla ABD’li paralı asker kayıp

ABD medyası: Ukrayna’da 20’den fazla ABD’li paralı asker kayıp

Sputnik Türkiye

CNN televizyonu, Ukrayna’daki çatışmaya katılan 20’den fazla ABD’li paralı askerin kayıp olduğunu belirtti. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T11:08+0300

2025-01-30T11:08+0300

2025-01-30T11:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

abd

paralı asker

militan

cnn

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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CNN televizyonu, Ukrayna’da savaşan ABD’li paralı askerlere ilişkin gerçekleştirdiği araştırma sonucu, 20’den kişinin kayıp olduğu sonucuna vardı.Haberde, “Ukrayna'daki cephe hattında 20'den fazla Amerikalı kayboldu. Bununla birlikte, ülkenin savunmasındaki boşluklar acilen yabancılarla doldururken son altı ayda kayıp sayısı hızla arttı” ifadesi kullanıldı.Son 6 ayda öldürülen en az beş ABD’liye ait cesedin çatışma alanlarında kaldığı kaydedilirken Rusya’nın geçen Cuma günü iki ABD’li paralı askerin cesedini Ukrayna’ya iade ettiği öne sürüldü.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejimi yabancı militanları ‘top yemi’ olarak kullandığını, Rus askerlerin de onları Ukrayna genelinde yok etmeye devam edeceğini defalarca açıklamıştı.Yabancı paralı askerler basına yaptıkları açıklamalarda, Ukraynalı komutanların eylemlerini iyi koordine edemediğini ve çatışmanın yoğunluğunun, alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abd-binden-fazla-sovyet-ve-yugoslavya-vatandasini-sinir-disi-etmeye-hazirlaniyor-1093186267.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, paralı asker, militan, cnn, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu