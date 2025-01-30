https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/rusya-agitin-yeni-genel-sekreteri-sinirlioglu-ile-yakin-isbirligine-haziriz-1093206339.html
Rusya: AGİT’in yeni Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile yakın işbirliğine hazırız
Rusya: AGİT’in yeni Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile yakın işbirliğine hazırız
Sputnik Türkiye
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Lukaşeviç, Moskova’nın teşkilatın acil sorunlarını çözüme kavuşturmak için yeni Genel Sekreter Sinirlioğlu ile yakın... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T14:24+0300
2025-01-30T14:24+0300
2025-01-30T14:20+0300
dünya
rusya
agit
aleksandr lukaşeviç
feridun sinirlioğlu
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Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, Viyana'daki Daimi Konsey toplantısında, yeni Genel Sekreter Feridun Sinirlioğlu’nun konuşmasını değerlendirdi.Sinirlioğlu’nun, teşkilattaki “rezil uygulamalara” son vermesi umudunu dile getiren Rus diplomat, eski Genel Sekreterin kurallara aykırı bir şekilde “siyasi ve çatışmacı açıklamalara” katıldığını anımsatarak şunu dedi:İdari alanın da yeni AGİT Genel Sekreteri'nin yakın ilgisini talep ettiğini kaydeden Lukaşeviç, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/buyukelci-yerhov-rusya-ve-turkiye-anlasmazliklari-acik-acik-muzakere-etmeyi-ogrendi-1093198701.html
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rusya, agit, aleksandr lukaşeviç, feridun sinirlioğlu
rusya, agit, aleksandr lukaşeviç, feridun sinirlioğlu
Rusya: AGİT’in yeni Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile yakın işbirliğine hazırız
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Lukaşeviç, Moskova’nın teşkilatın acil sorunlarını çözüme kavuşturmak için yeni Genel Sekreter Sinirlioğlu ile yakın işbirliğine hazır olduğunu belirtti.
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, Viyana'daki Daimi Konsey toplantısında, yeni Genel Sekreter Feridun Sinirlioğlu’nun konuşmasını değerlendirdi.
Sinirlioğlu’nun, teşkilattaki “rezil uygulamalara” son vermesi umudunu dile getiren Rus diplomat, eski Genel Sekreterin kurallara aykırı bir şekilde “siyasi ve çatışmacı açıklamalara” katıldığını anımsatarak şunu dedi:
Aynı şekilde, sizin liderliğiniz altında AGİT'in basın açıklamalarının ve genel olarak resmi web sitesinin içeriğinin bir düzene sokulacağını ve üzerinde uzlaşı sağlanmayan materyallerden arındırılacağını umuyoruz.
İdari alanın da yeni AGİT Genel Sekreteri'nin yakın ilgisini talep ettiğini kaydeden Lukaşeviç, sözlerini şöyle sürdürdü:
Teşkilat için konsolide bir bütçe üzerinde anlaşmaya varılması için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesinin önemini küçümsemeden, bütçe dışı alanda şeffaflığın sağlanması ihtiyacını hatırlatırız. Ayrıca AGİT yapılarında, üye ülkelerin dengeli ve adil bir şekilde temsil edilmesini sağlamaya çalışacağınıza inanıyoruz.