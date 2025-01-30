Rusya: AGİT’in yeni Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile yakın işbirliğine hazırız

Teşkilat için konsolide bir bütçe üzerinde anlaşmaya varılması için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesinin önemini küçümsemeden, bütçe dışı alanda şeffaflığın sağlanması ihtiyacını hatırlatırız. Ayrıca AGİT yapılarında, üye ülkelerin dengeli ve adil bir şekilde temsil edilmesini sağlamaya çalışacağınıza inanıyoruz.