https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/buyukelci-yerhov-rusya-ve-turkiye-anlasmazliklari-acik-acik-muzakere-etmeyi-ogrendi-1093198701.html

Büyükelçi Yerhov: Rusya ve Türkiye anlaşmazlıkları açık açık müzakere etmeyi öğrendi

Büyükelçi Yerhov: Rusya ve Türkiye anlaşmazlıkları açık açık müzakere etmeyi öğrendi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, iki ülke arasındaki ilişkilerin zengin tarihe sahip geçmişe dayandığını ve ciddi sınavlardan geçtiğini anımsatarak ama... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T12:17+0300

2025-01-30T12:17+0300

2025-01-30T12:22+0300

dünya

rusya

türkiye

aleksey yerhov

batı

yaptırım

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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banka kartı

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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Sputnik’e açıklamasında, ekonomik ve ticari bağların Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin itici gücü olduğunu kaydetti.Ülkeler arasındaki ilişkilerin sorunsuz ilerlemesinin nadir görüldüğünü kaydeden Yerhov, bunun normal olduğunu, zira çıkarların nadiren örtüştüğü ve sorunların özenli çalışma gerektirdiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Rusya ve Türkiye arasındaki bankacılık işlemlerine yaşanan sorunların, başta yaptırımları ihlal etmeyenler dahil iki ülkenin iş çevrelerini etkilediğini kaydeden Büyükelçi, “Tüm işbirliğimiz üzerinde ciddi olumsuz etkisi olan bu sorunun aşılmasına yönelik çabalar devam ediyor” ifadesini kullandı.Yaptırımların, Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımını da etkilediğine dikkat çeken Yerhov, Alman Siemens şirketinin yaptırım nedeniyle önemli enerji parçalarını teslim etmeyi reddetmesinin büyük gecikmeye yol açtığını belirterek, “Yeni tedarikçi bulmak zorunda kalındı. Bu biraz zaman aldı. Bu ilgili işlerin son tarihini ve genel olarak projeyi etkileyecek. Nasıl etkileyeceğini uzmanlar şimdi düşünüyor” yorumunda bulundu.Geçen yılın ilk 11 ayında Türkiye’yi 6 milyon 500 bin Rusya vatandaşının ziyaret ettiğini bildiren Büyükelçi, bunun 2023’e göre daha fazla olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:Rus banka kartlarının Türkiye’de çalışmamasının da sorun olduğunu kaydeden Yerhov, bunun sebebinin yine yaptırımlar olduğunu belirterek, “Bu nedenle, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan herkesin, sağlanan hizmetler için nasıl ödeme yapacağını önceden hesaplamasını veya birçok insanın yaptığı gibi, belirli bir miktar nakit para taşımasını tavsiye ederim” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/buyukelci-yerhov-rusya-turkiye-ticaretindeki-durum-endise-kaynagi-1093185757.html

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rusya, türkiye, aleksey yerhov, batı, yaptırım, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), siemens, banka, banka kartı, turizm