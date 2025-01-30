Büyükelçi Yerhov: Rusya ve Türkiye anlaşmazlıkları açık açık müzakere etmeyi öğrendi
12:17 30.01.2025 (güncellendi: 12:22 30.01.2025)
© İHA / MEVLÜT İŞLİAleksey Yerhov
© İHA / MEVLÜT İŞLİ
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, iki ülke arasındaki ilişkilerin zengin tarihe sahip geçmişe dayandığını ve ciddi sınavlardan geçtiğini anımsatarak ama liderlerin ve diplomatların karşılıklı isteğine uygun olarak sorunların aşıldığını ve ilişkilerin daha da güçlendiğini belirtti.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Sputnik’e açıklamasında, ekonomik ve ticari bağların Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin itici gücü olduğunu kaydetti.
Ülkeler arasındaki ilişkilerin sorunsuz ilerlemesinin nadir görüldüğünü kaydeden Yerhov, bunun normal olduğunu, zira çıkarların nadiren örtüştüğü ve sorunların özenli çalışma gerektirdiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Son yıllarda ülkelerimiz ‘sınırların dışına çıkmayı’ değil, aksine mevcut anlaşmazlıkları doğrudan ve açık bir şekilde tartışmayı ve ortaya çıkan sorunlara karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmayı öğrendi. Bu durum en ciddi ve nahoş durumlarda bile kendini defalarca gösterdi.
Rusya ve Türkiye arasındaki bankacılık işlemlerine yaşanan sorunların, başta yaptırımları ihlal etmeyenler dahil iki ülkenin iş çevrelerini etkilediğini kaydeden Büyükelçi, “Tüm işbirliğimiz üzerinde ciddi olumsuz etkisi olan bu sorunun aşılmasına yönelik çabalar devam ediyor” ifadesini kullandı.
Yaptırımların, Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımını da etkilediğine dikkat çeken Yerhov, Alman Siemens şirketinin yaptırım nedeniyle önemli enerji parçalarını teslim etmeyi reddetmesinin büyük gecikmeye yol açtığını belirterek, “Yeni tedarikçi bulmak zorunda kalındı. Bu biraz zaman aldı. Bu ilgili işlerin son tarihini ve genel olarak projeyi etkileyecek. Nasıl etkileyeceğini uzmanlar şimdi düşünüyor” yorumunda bulundu.
Geçen yılın ilk 11 ayında Türkiye’yi 6 milyon 500 bin Rusya vatandaşının ziyaret ettiğini bildiren Büyükelçi, bunun 2023’e göre daha fazla olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Dolayısıyla, tatil amacıyla olanlar dâhil Türkiye'yi ziyaret eden vatandaşlarımızın sayısında istikrarlı bir artış eğilimi söz konusu. Rusların turistik gezilere olan ilgisinin hala yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Birçok vatandaşımızın dile getirdiği gibi, başta yerel otellerde konaklama ücreti olmak üzere turizm hizmet fiyatlarındaki artış olmasa belki de turist sayısı daha da yüksek olurdu. Böyle bir olgunun var olduğunu kabul etmeliyiz, ancak burada bunun Türkiye'nin içinde bulunduğu zor mali ve ekonomik durumun doğrudan bir sonucu olduğunu anlamalıyız. Bununla birlikte, fiyatları piyasa kanunları belirler. Talep olmasaydı, fiyatları yükseltmek için hiçbir cazibe de olmazdı. Aksine, rezervasyonlar düştüğünde, otelciler bunu fark eder, fiyatlarını düşürür ve turist trafiği yeniden artar.
Rus banka kartlarının Türkiye’de çalışmamasının da sorun olduğunu kaydeden Yerhov, bunun sebebinin yine yaptırımlar olduğunu belirterek, “Bu nedenle, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan herkesin, sağlanan hizmetler için nasıl ödeme yapacağını önceden hesaplamasını veya birçok insanın yaptığı gibi, belirli bir miktar nakit para taşımasını tavsiye ederim” diye ekledi.