https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/rahmi-ozkan-programdan-ayrildi-mi-donecek-mi-muge-anli-canli-yayinda-acikladi-1093200908.html

Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı, dönecek mi? Müge Anlı canlı yayında açıkladı

Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı, dönecek mi? Müge Anlı canlı yayında açıkladı

Sputnik Türkiye

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan günlerdir ekranda yer almıyordu. Programı takip edenler, Özkan’ın neden yayında olmadığı konusunda... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T13:15+0300

2025-01-30T13:15+0300

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türkiye

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Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hukuk danışmanlığı ve yorumculuk yapan Rahmi Özkan, son günlerde programda yer almadı. İzleyicilerin meraklı bekleyişi üzerine Müge Anlı, canlı yayında konuyla ilgili açıklama yaptı.Ünlü sunucu, Rahmi Özkan’ın sağlık sorunları yaşadığını ve bu nedenle programa katılamadığını belirterek, "Rahmi Bey’in sağlık problemleri nedeniyle aramızda olmadığını üzülerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.Tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldıMüge Anlı, Rahmi Özkan’ın tansiyon problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Anlı, şu açıklamayı yaptı:"Rahmi Bey tansiyon problemi nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyor. Ancak kendisi, hastane odasından bile programı takip ediyor."Özkan’ın daha önce de bir operasyon geçirdiğini hatırlatan Anlı, sevilen yorumcunun iyileşmesini temenni ettiğini ve en kısa sürede programda yer alacağını söyledi.Rahmi Özkan Müge Anlı’dan ayrılıyor mu?Avukat Rahmi Özkan’ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusuydu. Ancak Anlı’nın açıklamalarına göre, Özkan sağlık durumu düzeldikten sonra programa geri dönecek.

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