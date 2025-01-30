Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı, dönecek mi? Müge Anlı canlı yayında açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tolga Hüsmek: 'Otel, iş güvenliği uzmanıyla çalışmış olsaydı artı bir denetim mekanizması daha kurulmuş olacaktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kartalkaya otel yangını neden bu kadar büyüdü?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
DeepSeek'in sihri teknolojik olarak nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın 4 aşamalı Meksika planı ne?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gözaltı ve tutuklama fırtınası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Uzmanı anlatıyor: Yangına karşı nasıl önlemler alınmalı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/rahmi-ozkan-programdan-ayrildi-mi-donecek-mi-muge-anli-canli-yayinda-acikladi-1093200908.html
Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı, dönecek mi? Müge Anlı canlı yayında açıkladı
Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı, dönecek mi? Müge Anlı canlı yayında açıkladı
Sputnik Türkiye
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan günlerdir ekranda yer almıyordu. Programı takip edenler, Özkan’ın neden yayında olmadığı konusunda... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T13:15+0300
2025-01-30T13:18+0300
türkiye
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
rahmi özkan
avukat
canlı yayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_0:0:1123:633_1920x0_80_0_0_a600f4f5bbee46467e770348d048653f.jpg
Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hukuk danışmanlığı ve yorumculuk yapan Rahmi Özkan, son günlerde programda yer almadı. İzleyicilerin meraklı bekleyişi üzerine Müge Anlı, canlı yayında konuyla ilgili açıklama yaptı.Ünlü sunucu, Rahmi Özkan’ın sağlık sorunları yaşadığını ve bu nedenle programa katılamadığını belirterek, "Rahmi Bey’in sağlık problemleri nedeniyle aramızda olmadığını üzülerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.Tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldıMüge Anlı, Rahmi Özkan’ın tansiyon problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Anlı, şu açıklamayı yaptı:"Rahmi Bey tansiyon problemi nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyor. Ancak kendisi, hastane odasından bile programı takip ediyor."Özkan’ın daha önce de bir operasyon geçirdiğini hatırlatan Anlı, sevilen yorumcunun iyileşmesini temenni ettiğini ve en kısa sürede programda yer alacağını söyledi.Rahmi Özkan Müge Anlı’dan ayrılıyor mu?Avukat Rahmi Özkan’ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusuydu. Ancak Anlı’nın açıklamalarına göre, Özkan sağlık durumu düzeldikten sonra programa geri dönecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-soguk-hava-ve-kar-yagisi-icin-tarih-verdi-istanbulda-etkili-1093196531.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_118:0:1054:702_1920x0_80_0_0_4f570109f877698341e0e4926ed83f18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
müge anlı, müge anlı son dakika, rahmi özkan müge anlı, rahmi özkan nerede, rahmi özkan müge anlı'dan ayrıldı mı, rahmi özkan sağlık durumu
müge anlı, müge anlı son dakika, rahmi özkan müge anlı, rahmi özkan nerede, rahmi özkan müge anlı'dan ayrıldı mı, rahmi özkan sağlık durumu

Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı, dönecek mi? Müge Anlı canlı yayında açıkladı

13:15 30.01.2025 (güncellendi: 13:18 30.01.2025)
© Fotoğraf : ATVMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Fotoğraf : ATV
Abone ol
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı Rahmi Özkan günlerdir ekranda yer almıyordu. Programı takip edenler, Özkan’ın neden yayında olmadığı konusunda merak ediliyordu. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada Rahmi Özkan’ın sağlık sorunları nedeniyle programda yer almadığını duyurdu.
Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hukuk danışmanlığı ve yorumculuk yapan Rahmi Özkan, son günlerde programda yer almadı. İzleyicilerin meraklı bekleyişi üzerine Müge Anlı, canlı yayında konuyla ilgili açıklama yaptı.
Ünlü sunucu, Rahmi Özkan’ın sağlık sorunları yaşadığını ve bu nedenle programa katılamadığını belirterek, "Rahmi Bey’in sağlık problemleri nedeniyle aramızda olmadığını üzülerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın tansiyon problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Anlı, şu açıklamayı yaptı:
"Rahmi Bey tansiyon problemi nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyor. Ancak kendisi, hastane odasından bile programı takip ediyor."
Özkan’ın daha önce de bir operasyon geçirdiğini hatırlatan Anlı, sevilen yorumcunun iyileşmesini temenni ettiğini ve en kısa sürede programda yer alacağını söyledi.

Rahmi Özkan Müge Anlı’dan ayrılıyor mu?

Avukat Rahmi Özkan’ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusuydu. Ancak Anlı’nın açıklamalarına göre, Özkan sağlık durumu düzeldikten sonra programa geri dönecek.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava ve kar yağışı için tarih verdi: İstanbul'da etkili olacak mı?
11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала