https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/pendik-marinada-yangin-1093199989.html
Pendik Marina'da korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Pendik Marina'da korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik Marina'da teknelerin yakıt deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T12:52+0300
2025-01-30T12:52+0300
2025-01-30T13:00+0300
türkiye
yangın
tekne yangını
pendik marina
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1b/1093096313_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7808c4eeb51e3df165a0309301080ca8.jpg
İstanbul Pendik Marina'da teknelerin yakıt deposunun bulunduğu bölümde yangın çıktı. İstanbul Pendik Marina'da teknelerin yakıt deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin karadan ve denizden müdahale ettiği yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/beyoglunda-otelde-yangin-cikti-1092182541.html
türkiye
pendik marina
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yangın, tekne yangını, pendik marina
yangın, tekne yangını, pendik marina
Pendik Marina'da korkutan yangın: Müdahale sürüyor
12:52 30.01.2025 (güncellendi: 13:00 30.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Pendik Marina'da teknelerin yakıt deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı.
İstanbul Pendik Marina'da teknelerin yakıt deposunun bulunduğu bölümde yangın çıktı.
İstanbul Pendik Marina'da teknelerin yakıt deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin karadan ve denizden müdahale ettiği yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.