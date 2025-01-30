https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/pendik-marinada-yangin-1093199989.html

Pendik Marina'da korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Pendik Marina'da korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik Marina'da teknelerin yakıt deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T12:52+0300

2025-01-30T12:52+0300

2025-01-30T13:00+0300

türkiye

yangın

tekne yangını

pendik marina

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İstanbul Pendik Marina'da teknelerin yakıt deposunun bulunduğu bölümde yangın çıktı. İstanbul Pendik Marina'da teknelerin yakıt deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin karadan ve denizden müdahale ettiği yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/beyoglunda-otelde-yangin-cikti-1092182541.html

türkiye

pendik marina

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yangın, tekne yangını, pendik marina