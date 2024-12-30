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SON DAKİKA | Şişli'de yıkımı yapılan binada yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/beyoglunda-otelde-yangin-cikti-1092182541.html
Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın
Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın korkuttu. İçeride olan müşteriler son anda kendilerini dışarı attı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T15:47+0300
2024-12-30T16:45+0300
türkiye
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beyoğlu
otel
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Beyoğlu’nda 6 katlı bir otelinde bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında içeride olan müşteriler kendilerini büyük bir korkuyla dışarı atarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen beş kişi hastaneye kaldırılırken, otelde mahsur kalarak dumandan etkilenen bir kedi de kurtarıldı.Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Çıkmazı’nda bulunan 6 katlı otelin bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Otelde bulunan vatandaşlar yangın alarmının çalmasıyla kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otelin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otelde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kedi, yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin oksijen taktığı kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.“Çok dumana maruz kaldık”Yangın esnasında otelde bulunan Ilgın Aydın, "Biz ilk kattaydık. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Yangın alarmı ötmeye başladı. Yangın öttüğünde dışarı baktık. Herkes telaş içinde. Sonrasında hemen aşağı inmeye çalıştık. Yangın merdiveni kısmı aşağı dumanlıydı. Çok dumana maruz kaldık. Çok karanlıktı. Sonrasında yardım edin diye bağırmaya başladık. Kendimizi aşağı bıraktık. Biz iki kişiydik. Sevgilimleydim. Çıktıktan sonra kendini yere atanlar vardı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/bangkokun-turistik-bolgesindeki-otelde-yangin-3-turist-oldu-1092178391.html
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beyoğlu, otel yangını
beyoğlu, otel yangını

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

15:47 30.12.2024 (güncellendi: 16:45 30.12.2024)
Beyoğlu
Beyoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
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Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın korkuttu. İçeride olan müşteriler son anda kendilerini dışarı attı.
Beyoğlu’nda 6 katlı bir otelinde bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında içeride olan müşteriler kendilerini büyük bir korkuyla dışarı atarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen beş kişi hastaneye kaldırılırken, otelde mahsur kalarak dumandan etkilenen bir kedi de kurtarıldı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Çıkmazı’nda bulunan 6 katlı otelin bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Otelde bulunan vatandaşlar yangın alarmının çalmasıyla kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otelin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Beyoğlu
Beyoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
Beyoğlu
İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otelde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kedi, yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin oksijen taktığı kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.

“Çok dumana maruz kaldık”

Yangın esnasında otelde bulunan Ilgın Aydın, "Biz ilk kattaydık. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Yangın alarmı ötmeye başladı. Yangın öttüğünde dışarı baktık. Herkes telaş içinde. Sonrasında hemen aşağı inmeye çalıştık. Yangın merdiveni kısmı aşağı dumanlıydı. Çok dumana maruz kaldık. Çok karanlıktı. Sonrasında yardım edin diye bağırmaya başladık. Kendimizi aşağı bıraktık. Biz iki kişiydik. Sevgilimleydim. Çıktıktan sonra kendini yere atanlar vardı" dedi.
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