https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ozel-hastaneler-yonetmeliginde-degisiklige-gidildi-1093181493.html

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Sputnik Türkiye

Yeni Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne yönelik değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T01:00+0300

2025-01-30T01:00+0300

2025-01-30T01:05+0300

türkiye

son dakika

özel hastane

yönetmelik

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Yeni yönetmelik, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sisteminin uygulaması başlıyor. Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Ancak artık bunun yanı sıra tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye’nin önde gelen uzmanları yer alacak.

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son dakika, özel hastane, yönetmelik