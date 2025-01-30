https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ozel-hastaneler-yonetmeliginde-degisiklige-gidildi-1093181493.html
Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi
Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi
Sputnik Türkiye
Yeni Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne yönelik değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T01:00+0300
2025-01-30T01:00+0300
2025-01-30T01:05+0300
türkiye
son dakika
özel hastane
yönetmelik
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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Yeni yönetmelik, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sisteminin uygulaması başlıyor. Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Ancak artık bunun yanı sıra tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye’nin önde gelen uzmanları yer alacak.
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son dakika, özel hastane, yönetmelik
son dakika, özel hastane, yönetmelik
Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi
01:00 30.01.2025 (güncellendi: 01:05 30.01.2025)
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Yeni Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne yönelik değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemi kurulması hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni yönetmelik, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sisteminin uygulaması başlıyor.
Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Ancak artık bunun yanı sıra tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye’nin önde gelen uzmanları yer alacak.