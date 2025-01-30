https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/boludaki-otel-yanginina-iliskin-meclis-arastirma-komisyonu-kuruluyor-detaylar-netlesti-1093181937.html
Bolu'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor: Detaylar netleşti
Bolu'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor: Detaylar netleşti
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T01:25+0300
2025-01-30T01:25+0300
2025-01-30T01:25+0300
türkiye
kartalkaya kayak merkezi
meclis araştırma komisyonu
bolu
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092952242_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_87173ccfa179aea51de5ca478088bae7.jpg
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TBMM'nin 'Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı'nda Araştırma Komisyonu 22 üyeden oluşacak.Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Ayrıca komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/boludaki-yangindan-kurtulan-otel-personeli--sezonu-sag-salim-kapatirsak-ne-mutlu-bize-diyorlardi-1093177550.html
türkiye
kartalkaya kayak merkezi
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092952242_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c22a48cb26f555b485e5128b3ed8dcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kartalkaya kayak merkezi, meclis araştırma komisyonu, bolu, resmi gazete
kartalkaya kayak merkezi, meclis araştırma komisyonu, bolu, resmi gazete
Bolu'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor: Detaylar netleşti
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, komisyon 22 üyeden oluşarak 3 ay çalışma süreyle çalışacak. Ayrıca Ankara dışnda da çalışmalarını sürdürebilecek.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TBMM'nin 'Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı'nda Araştırma Komisyonu 22 üyeden oluşacak.
Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Ayrıca komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.