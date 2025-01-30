https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/boludaki-otel-yanginina-iliskin-meclis-arastirma-komisyonu-kuruluyor-detaylar-netlesti-1093181937.html

Bolu'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor: Detaylar netleşti

Bolu'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor: Detaylar netleşti

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T01:25+0300

2025-01-30T01:25+0300

2025-01-30T01:25+0300

türkiye

kartalkaya kayak merkezi

meclis araştırma komisyonu

bolu

resmi gazete

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TBMM'nin 'Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı'nda Araştırma Komisyonu 22 üyeden oluşacak.Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Ayrıca komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/boludaki-yangindan-kurtulan-otel-personeli--sezonu-sag-salim-kapatirsak-ne-mutlu-bize-diyorlardi-1093177550.html

türkiye

kartalkaya kayak merkezi

bolu

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kartalkaya kayak merkezi, meclis araştırma komisyonu, bolu, resmi gazete