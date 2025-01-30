https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ozcan-denizin-sosyal-medya-hesaplari-elinden-alindi-1093193241.html
Özcan Deniz'in sosyal medya hesapları elinden alındı
Özcan Deniz'in sosyal medya hesapları elinden alındı
Sputnik Türkiye
Bir süredir ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile arası bozuk olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T10:46+0300
2025-01-30T10:46+0300
2025-01-30T10:46+0300
yaşam
özcan deniz
sosyal medya
youtube
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Ünlü sanatçı Özcan Deniz X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.Deniz, bir süre önce ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile iş ilişkisini sonlandırmış ve ortağı olduğu Deniz Film şirketini devretmişti.'Hesabıma giremiyorum'Özcan Deniz, yeni açıklamasıyla gündem oldu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.Ünlü isim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim. Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/unlu-sarkici-ozcan-deniz-ailesini-tamamen-sildi-sadece-kendimi-ve-cekirdek-ailemi-korumaya-aliyorum-1092096801.html
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özcan deniz
Özcan Deniz'in sosyal medya hesapları elinden alındı
Bir süredir ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile arası bozuk olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.
Deniz, bir süre önce ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile iş ilişkisini sonlandırmış ve ortağı olduğu Deniz Film şirketini devretmişti.
Özcan Deniz, yeni açıklamasıyla gündem oldu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.
Ünlü isim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim. Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.