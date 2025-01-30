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SON DAKİKA | Denizli'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
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Özcan Deniz'in sosyal medya hesapları elinden alındı
Özcan Deniz'in sosyal medya hesapları elinden alındı
Sputnik Türkiye
Bir süredir ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile arası bozuk olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T10:46+0300
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Ünlü sanatçı Özcan Deniz X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.Deniz, bir süre önce ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile iş ilişkisini sonlandırmış ve ortağı olduğu Deniz Film şirketini devretmişti.'Hesabıma giremiyorum'Özcan Deniz, yeni açıklamasıyla gündem oldu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.Ünlü isim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim. Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/unlu-sarkici-ozcan-deniz-ailesini-tamamen-sildi-sadece-kendimi-ve-cekirdek-ailemi-korumaya-aliyorum-1092096801.html
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özcan deniz

Özcan Deniz'in sosyal medya hesapları elinden alındı

10:46 30.01.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu GelinÖzcan Deniz
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu Gelin
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Bir süredir ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile arası bozuk olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.
Deniz, bir süre önce ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile iş ilişkisini sonlandırmış ve ortağı olduğu Deniz Film şirketini devretmişti.

'Hesabıma giremiyorum'

Özcan Deniz, yeni açıklamasıyla gündem oldu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.
Ünlü isim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim. Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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