Nafakada yeni formül: Evli kalınan yıla göre hesaplanacak yeni düzenleme ve bakanlık yardımı yolda

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tolga Hüsmek: 'Otel, iş güvenliği uzmanıyla çalışmış olsaydı artı bir denetim mekanizması daha kurulmuş olacaktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kartalkaya otel yangını neden bu kadar büyüdü?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
DeepSeek'in sihri teknolojik olarak nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, yarın gelip Türkiye’nin de kapısını İsrail ile normalleşme için çalacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın 4 aşamalı Meksika planı ne?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gözaltı ve tutuklama fırtınası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Kafe ve restoranlar, fiyat tabelalarına ve menülere "masa tarifesi uygulaması" yapıldığını yazmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Uzmanı anlatıyor: Yangına karşı nasıl önlemler alınmalı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Tuz yürüyüşünden suikasta: Mahatma Gandhi
17:39
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/nafakada-yeni-formul-evli-kalinan-yila-gore-hesaplanacak-yeni-nafaka-duzenlemesi-yolda-1093204262.html
Nafakada yeni formül: Evli kalınan yıla göre hesaplanacak yeni düzenleme ve bakanlık yardımı yolda
Nafakada yeni formül: Evli kalınan yıla göre hesaplanacak yeni düzenleme ve bakanlık yardımı yolda
Sputnik Türkiye
Süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik süresine göre nafaka verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı. Nafakasının sona ermesinin ardından geliri olmayan... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T13:50+0300
2025-01-30T14:15+0300
türkiye
ak parti
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
evlilik
boşanma
boşanma davası
nafaka
süresiz nafaka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103465/85/1034658567_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7b90b019956d0eab86185daed47bc11.jpg
Türkiye'nin uzun bir süredir gündeminde yer alan süresiz nafakanın kaldırılması konusunda adımlar atılmaya devam ediyor. Türk medyasında yer alan haberlere göre, hükümet sınırlı ve kademeli nafaka için yeni bir düzenleme hazırlığına girdi. Buna göre nafakada evlilik süresi dikkate alınarak 3 yıllık evliliklerde 5 yıl, 5-6 yıl evliliklerde 7 yıl nafaka verilecek. Nafakası sona eren kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Daha önce sınırsız nafakanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakanlık, çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek. AK Parti kaynakları: Hak kötüye kullanılmamalıAK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, Yargıtay içtihatlarına bağlı olarak uygulandığını belirterek nafaka hakkı kötüye kullanılmamalı görüşünü savunuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından nafaka düzenlemesine hazırlanacak yargı paketlerinden birisinde yer verilecek. Düzenleme, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi içinde yer almayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/2-yil-suren-bosanma-davasinda-eski-kocaya-nafaka-odenmesi-karari-suresiz-nafaka-baglandi-1092380060.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103465/85/1034658567_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a549649d5de7800ce5b4051cd5368817.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nafaka, süresiz nafaka, evlilik süresine göre nafaka
nafaka, süresiz nafaka, evlilik süresine göre nafaka

Nafakada yeni formül: Evli kalınan yıla göre hesaplanacak yeni düzenleme ve bakanlık yardımı yolda

13:50 30.01.2025 (güncellendi: 14:15 30.01.2025)
© Fotoğraf : DHAboşanma davası
boşanma davası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik süresine göre nafaka verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı. Nafakasının sona ermesinin ardından geliri olmayan kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Bu durumdaki kadınlara sosyal yardım verilecek.
Türkiye'nin uzun bir süredir gündeminde yer alan süresiz nafakanın kaldırılması konusunda adımlar atılmaya devam ediyor. Türk medyasında yer alan haberlere göre, hükümet sınırlı ve kademeli nafaka için yeni bir düzenleme hazırlığına girdi. Buna göre nafakada evlilik süresi dikkate alınarak 3 yıllık evliliklerde 5 yıl, 5-6 yıl evliliklerde 7 yıl nafaka verilecek. Nafakası sona eren kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Daha önce sınırsız nafakanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakanlık, çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek.

AK Parti kaynakları: Hak kötüye kullanılmamalı

AK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, Yargıtay içtihatlarına bağlı olarak uygulandığını belirterek nafaka hakkı kötüye kullanılmamalı görüşünü savunuyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından nafaka düzenlemesine hazırlanacak yargı paketlerinden birisinde yer verilecek. Düzenleme, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi içinde yer almayacak.
mahkeme salonu, duruşma, dava - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
TÜRKİYE
2 yıl süren boşanma davasında eski kocaya nafaka ödenmesi kararı: Süresiz nafaka bağlandı
6 Ocak, 09:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала