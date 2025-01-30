https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/nafakada-yeni-formul-evli-kalinan-yila-gore-hesaplanacak-yeni-nafaka-duzenlemesi-yolda-1093204262.html

Nafakada yeni formül: Evli kalınan yıla göre hesaplanacak yeni düzenleme ve bakanlık yardımı yolda

Nafakada yeni formül: Evli kalınan yıla göre hesaplanacak yeni düzenleme ve bakanlık yardımı yolda

Sputnik Türkiye

Süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik süresine göre nafaka verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı. Nafakasının sona ermesinin ardından geliri olmayan... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T13:50+0300

2025-01-30T13:50+0300

2025-01-30T14:15+0300

türkiye

ak parti

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

evlilik

boşanma

boşanma davası

nafaka

süresiz nafaka

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Türkiye'nin uzun bir süredir gündeminde yer alan süresiz nafakanın kaldırılması konusunda adımlar atılmaya devam ediyor. Türk medyasında yer alan haberlere göre, hükümet sınırlı ve kademeli nafaka için yeni bir düzenleme hazırlığına girdi. Buna göre nafakada evlilik süresi dikkate alınarak 3 yıllık evliliklerde 5 yıl, 5-6 yıl evliliklerde 7 yıl nafaka verilecek. Nafakası sona eren kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Daha önce sınırsız nafakanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakanlık, çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek. AK Parti kaynakları: Hak kötüye kullanılmamalıAK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, Yargıtay içtihatlarına bağlı olarak uygulandığını belirterek nafaka hakkı kötüye kullanılmamalı görüşünü savunuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından nafaka düzenlemesine hazırlanacak yargı paketlerinden birisinde yer verilecek. Düzenleme, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi içinde yer almayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/2-yil-suren-bosanma-davasinda-eski-kocaya-nafaka-odenmesi-karari-suresiz-nafaka-baglandi-1092380060.html

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nafaka, süresiz nafaka, evlilik süresine göre nafaka