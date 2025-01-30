https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/nafakada-yeni-formul-evli-kalinan-yila-gore-hesaplanacak-yeni-nafaka-duzenlemesi-yolda-1093204262.html
Nafakada yeni formül: Evli kalınan yıla göre hesaplanacak yeni düzenleme ve bakanlık yardımı yolda
Nafakada yeni formül: Evli kalınan yıla göre hesaplanacak yeni düzenleme ve bakanlık yardımı yolda
Sputnik Türkiye
Süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik süresine göre nafaka verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı. Nafakasının sona ermesinin ardından geliri olmayan... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T13:50+0300
2025-01-30T13:50+0300
2025-01-30T14:15+0300
türkiye
ak parti
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
evlilik
boşanma
boşanma davası
nafaka
süresiz nafaka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103465/85/1034658567_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7b90b019956d0eab86185daed47bc11.jpg
Türkiye'nin uzun bir süredir gündeminde yer alan süresiz nafakanın kaldırılması konusunda adımlar atılmaya devam ediyor. Türk medyasında yer alan haberlere göre, hükümet sınırlı ve kademeli nafaka için yeni bir düzenleme hazırlığına girdi. Buna göre nafakada evlilik süresi dikkate alınarak 3 yıllık evliliklerde 5 yıl, 5-6 yıl evliliklerde 7 yıl nafaka verilecek. Nafakası sona eren kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Daha önce sınırsız nafakanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakanlık, çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek. AK Parti kaynakları: Hak kötüye kullanılmamalıAK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, Yargıtay içtihatlarına bağlı olarak uygulandığını belirterek nafaka hakkı kötüye kullanılmamalı görüşünü savunuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından nafaka düzenlemesine hazırlanacak yargı paketlerinden birisinde yer verilecek. Düzenleme, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi içinde yer almayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/2-yil-suren-bosanma-davasinda-eski-kocaya-nafaka-odenmesi-karari-suresiz-nafaka-baglandi-1092380060.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103465/85/1034658567_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a549649d5de7800ce5b4051cd5368817.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nafaka, süresiz nafaka, evlilik süresine göre nafaka
nafaka, süresiz nafaka, evlilik süresine göre nafaka
Nafakada yeni formül: Evli kalınan yıla göre hesaplanacak yeni düzenleme ve bakanlık yardımı yolda
13:50 30.01.2025 (güncellendi: 14:15 30.01.2025)
Süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik süresine göre nafaka verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı. Nafakasının sona ermesinin ardından geliri olmayan kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Bu durumdaki kadınlara sosyal yardım verilecek.
Türkiye'nin uzun bir süredir gündeminde yer alan süresiz nafakanın kaldırılması
konusunda adımlar atılmaya devam ediyor. Türk medyasında yer alan haberlere göre, hükümet sınırlı ve kademeli nafaka için yeni bir düzenleme hazırlığına girdi. Buna göre nafakada evlilik süresi
dikkate alınarak 3 yıllık evliliklerde 5 yıl
, 5-6 yıl evliliklerde 7 yıl nafaka verilecek. Nafakası sona eren kadınlar
için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
devreye girecek. Daha önce sınırsız nafakanın kabul edilemez
olduğunu söyleyen Bakanlık, çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek.
AK Parti kaynakları: Hak kötüye kullanılmamalı
AK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, Yargıtay içtihatlarına bağlı olarak uygulandığını belirterek nafaka hakkı kötüye kullanılmamalı görüşünü savunuyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından nafaka düzenlemesine hazırlanacak yargı paketlerinden birisinde yer verilecek. Düzenleme, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi içinde yer almayacak.