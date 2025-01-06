2 yıl süren boşanma davasında eski kocaya nafaka ödenmesi kararı: Süresiz nafaka bağlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
09:24
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
11:26
1 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
11:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
14:08
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
15:10
21 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
15:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
19:00
29 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
20:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimleri 5 gün iş bırakacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Aile hekimleri 5 gün iş bırakacak
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/2-yil-suren-bosanma-davasinda-eski-kocaya-nafaka-odenmesi-karari-suresiz-nafaka-baglandi-1092380060.html
2 yıl süren boşanma davasında eski kocaya nafaka ödenmesi kararı: Süresiz nafaka bağlandı
2 yıl süren boşanma davasında eski kocaya nafaka ödenmesi kararı: Süresiz nafaka bağlandı
Sputnik Türkiye
44 yaşındaki kadın öğretmen, 16 yıl önce evlendiği 48 yaşındaki kocasına boşanma davası açtı. Diyarbakır Aile Mahkemesi iki yıl süren davada çok konuşulacak... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T09:50+0300
2025-01-06T09:50+0300
türkiye
mahkeme
boşanma
boşanma davası
boşanmak
nafaka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090531659_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8b503159e4eba970907af67a11a35c72.jpg
Diyarbakır'da iki yıl süren boşanma davasından çok konuşacak bir karar çıktı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Diyarbakır'da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce bir kez evlendikten sonra boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi.Ancak, çift arasında yıllar sonra anlaşmazlıklar yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sırasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'nde dava açtı.Yoksulluk nafakası talep edildiÖğretmen N.K. dava dilekçesinde, eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.3 bin lira yoksulluk nafakasıİşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.Süresiz nafakaF.K.'nin avukatı, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, müvekkilinin boşanma davası sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu belirterek, mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ufuk-ozkandan-nafaka-tepkisi-45-bin-74-bin-derken-114-bin-liraya-cikti-ben-ayda-114-bin-lira-1089202163.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090531659_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_059052cdb65ebb304ed1861eea184133.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mahkeme, boşanma, boşanma davası, boşanmak, nafaka
mahkeme, boşanma, boşanma davası, boşanmak, nafaka

2 yıl süren boşanma davasında eski kocaya nafaka ödenmesi kararı: Süresiz nafaka bağlandı

09:50 06.01.2025
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689mahkeme salonu, duruşma, dava
mahkeme salonu, duruşma, dava - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689
Abone ol
44 yaşındaki kadın öğretmen, 16 yıl önce evlendiği 48 yaşındaki kocasına boşanma davası açtı. Diyarbakır Aile Mahkemesi iki yıl süren davada çok konuşulacak bir karara vardı. Mahkeme, boşanma aşamasında işsiz ve mağdur olan erkeğe, kadının ayda 3 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.
Diyarbakır'da iki yıl süren boşanma davasından çok konuşacak bir karar çıktı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Diyarbakır'da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce bir kez evlendikten sonra boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi.
Ancak, çift arasında yıllar sonra anlaşmazlıklar yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sırasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

Yoksulluk nafakası talep edildi

Öğretmen N.K. dava dilekçesinde, eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.
Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.

3 bin lira yoksulluk nafakası

İşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.

Süresiz nafaka

F.K.'nin avukatı, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, müvekkilinin boşanma davası sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu belirterek, mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
YAŞAM
Ufuk Özkan'dan nafaka tepkisi: 45 bin, 74 bin derken 114 bin liraya çıktı. Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki
14 Ekim 2024, 12:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала