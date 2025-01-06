https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/2-yil-suren-bosanma-davasinda-eski-kocaya-nafaka-odenmesi-karari-suresiz-nafaka-baglandi-1092380060.html

2 yıl süren boşanma davasında eski kocaya nafaka ödenmesi kararı: Süresiz nafaka bağlandı

2 yıl süren boşanma davasında eski kocaya nafaka ödenmesi kararı: Süresiz nafaka bağlandı

Sputnik Türkiye

44 yaşındaki kadın öğretmen, 16 yıl önce evlendiği 48 yaşındaki kocasına boşanma davası açtı. Diyarbakır Aile Mahkemesi iki yıl süren davada çok konuşulacak... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T09:50+0300

2025-01-06T09:50+0300

2025-01-06T09:50+0300

türkiye

mahkeme

boşanma

boşanma davası

boşanmak

nafaka

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Diyarbakır'da iki yıl süren boşanma davasından çok konuşacak bir karar çıktı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Diyarbakır'da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce bir kez evlendikten sonra boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi.Ancak, çift arasında yıllar sonra anlaşmazlıklar yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sırasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'nde dava açtı.Yoksulluk nafakası talep edildiÖğretmen N.K. dava dilekçesinde, eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.3 bin lira yoksulluk nafakasıİşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.Süresiz nafakaF.K.'nin avukatı, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, müvekkilinin boşanma davası sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu belirterek, mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.

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