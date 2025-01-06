https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/2-yil-suren-bosanma-davasinda-eski-kocaya-nafaka-odenmesi-karari-suresiz-nafaka-baglandi-1092380060.html
2 yıl süren boşanma davasında eski kocaya nafaka ödenmesi kararı: Süresiz nafaka bağlandı
2 yıl süren boşanma davasında eski kocaya nafaka ödenmesi kararı: Süresiz nafaka bağlandı
Sputnik Türkiye
44 yaşındaki kadın öğretmen, 16 yıl önce evlendiği 48 yaşındaki kocasına boşanma davası açtı. Diyarbakır Aile Mahkemesi iki yıl süren davada çok konuşulacak... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T09:50+0300
2025-01-06T09:50+0300
2025-01-06T09:50+0300
türkiye
mahkeme
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boşanma davası
boşanmak
nafaka
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Diyarbakır'da iki yıl süren boşanma davasından çok konuşacak bir karar çıktı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Diyarbakır'da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce bir kez evlendikten sonra boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi.Ancak, çift arasında yıllar sonra anlaşmazlıklar yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sırasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'nde dava açtı.Yoksulluk nafakası talep edildiÖğretmen N.K. dava dilekçesinde, eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.3 bin lira yoksulluk nafakasıİşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.Süresiz nafakaF.K.'nin avukatı, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, müvekkilinin boşanma davası sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu belirterek, mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ufuk-ozkandan-nafaka-tepkisi-45-bin-74-bin-derken-114-bin-liraya-cikti-ben-ayda-114-bin-lira-1089202163.html
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mahkeme, boşanma, boşanma davası, boşanmak, nafaka
mahkeme, boşanma, boşanma davası, boşanmak, nafaka
2 yıl süren boşanma davasında eski kocaya nafaka ödenmesi kararı: Süresiz nafaka bağlandı
44 yaşındaki kadın öğretmen, 16 yıl önce evlendiği 48 yaşındaki kocasına boşanma davası açtı. Diyarbakır Aile Mahkemesi iki yıl süren davada çok konuşulacak bir karara vardı. Mahkeme, boşanma aşamasında işsiz ve mağdur olan erkeğe, kadının ayda 3 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.
Diyarbakır'da iki yıl süren boşanma davasından çok konuşacak bir karar çıktı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Diyarbakır'da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce bir kez evlendikten sonra boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi.
Ancak, çift arasında yıllar sonra anlaşmazlıklar yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sırasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'nde dava açtı.
Yoksulluk nafakası talep edildi
Öğretmen N.K. dava dilekçesinde, eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.
F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.
Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.
3 bin lira yoksulluk nafakası
İşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.
F.K.'nin avukatı, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, müvekkilinin boşanma davası sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu belirterek, mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.