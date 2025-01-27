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Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde son beş gün
Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde son beş gün
Sputnik Türkiye
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi için son beş gün. Cuma günü ödeme yapmayan araç sahipleri gecikme faizi ödeyecek. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T13:18+0300
2025-01-27T13:18+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
mtv son ödeme günü
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Araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemelerinde son beş güne girildi. Zamanında ödeme yapmayanlar gecikme faizi ve e-haciz ile karşı karşıya. Peki MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi nerelerden ödenebilir? En düşük MTV ve en yüksek MTV kaç lira?MTV ödemeleri nerelere yapılabilir?Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemelerinde 31 Ocak son gün. Araç sahipleri ödemelerini vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapabilir. 31 Ocak'a kadar ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.2025 MTV ödemeleri kaç liraya yükseldi? En düşük ve en yüksek MTV ne kadar?2025’te MTV, araçların motor hacmi, yaşı ve değerine göre belirlendi. İşte araç türlerine göre zamlı tutarlar:1300 motor ve altı araçlar1-3 yaş: 5.803 TL4-6 yaş: 4.042 TL1300-1600 motor araçlar1-3 yaş: 10.112 TL4-6 yaş: 7.577 TL1601-1800 motor araçlar1-3 yaş: 17.866 TL4-6 yaş: 13.956 TLMotosikletler100-250 motor hacmi (1-3 yaş): 899 TL251-650 motor hacmi (1-3 yaş): 1.862 TL651-1200 motor hacmi (1-3 yaş): 4.808 TL1201 ve üzeri motor hacmi (1-3 yaş): 11.066 TL
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Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde son beş gün

13:18 27.01.2025
© AAEk MTV
Ek MTV - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi için son beş gün. Cuma günü ödeme yapmayan araç sahipleri gecikme faizi ödeyecek.
Araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemelerinde son beş güne girildi. Zamanında ödeme yapmayanlar gecikme faizi ve e-haciz ile karşı karşıya. Peki MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi nerelerden ödenebilir? En düşük MTV ve en yüksek MTV kaç lira?

MTV ödemeleri nerelere yapılabilir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemelerinde 31 Ocak son gün. Araç sahipleri ödemelerini vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapabilir.
31 Ocak'a kadar ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.
Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.
Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

2025 MTV ödemeleri kaç liraya yükseldi? En düşük ve en yüksek MTV ne kadar?

2025’te MTV, araçların motor hacmi, yaşı ve değerine göre belirlendi. İşte araç türlerine göre zamlı tutarlar:

1300 motor ve altı araçlar

1-3 yaş: 5.803 TL
4-6 yaş: 4.042 TL

1300-1600 motor araçlar

1-3 yaş: 10.112 TL
4-6 yaş: 7.577 TL

1601-1800 motor araçlar

1-3 yaş: 17.866 TL
4-6 yaş: 13.956 TL

Motosikletler

100-250 motor hacmi (1-3 yaş): 899 TL
251-650 motor hacmi (1-3 yaş): 1.862 TL
651-1200 motor hacmi (1-3 yaş): 4.808 TL
1201 ve üzeri motor hacmi (1-3 yaş): 11.066 TL
İkinci el araç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
EKONOMİ
2025 MTV ilk taksit ödeme dönemi başladı: Son tarih ne zaman, nasıl ödeme yapılır?
3 Ocak, 15:23
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