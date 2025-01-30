https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/merkez-bankasi-rezervleri-tarihi-zirveyi-gordu-1093208391.html
Merkez Bankası rezervleri tarihi zirveyi gördü
Merkez Bankası rezervleri tarihi zirveyi gördü
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası rezervleri geçtiğimiz hafta 4.26 milyar dolarlık artışlar rekor seviyeye çıktı ve toplam rezervleri 167.56 milyar dolara ulaştı. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T15:14+0300
2025-01-30T15:14+0300
2025-01-30T15:14+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
altın rezervi
dolar rezervi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, geride kalan haftada 4 milyar 257 milyon dolar artış gösterdi ve rekor seviyeye çıktı.Altın ve dolar rezervleri yükseldiTCMB haftalık verilerine göre, 24 Ocak itibarıyla toplam rezervler 163 milyar 300 milyon dolardan, 167 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Brüt rezervler 96 milyar 791 milyon dolardan 99 milyar 328 milyon dolara, altın rezervleri 66 milyar 551 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara çıktı. Bir önceki hafta 71 milyar 472 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 231 milyon dolar artarak 73 milyar 703 milyon dolara çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fed-politika-faizini-sabit-tuttu-1093179215.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), altın rezervi, dolar rezervi
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), altın rezervi, dolar rezervi
Merkez Bankası rezervleri tarihi zirveyi gördü
Merkez Bankası rezervleri geçtiğimiz hafta 4.26 milyar dolarlık artışlar rekor seviyeye çıktı ve toplam rezervleri 167.56 milyar dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, geride kalan haftada 4 milyar 257 milyon dolar artış gösterdi ve rekor seviyeye çıktı.
Altın ve dolar rezervleri yükseldi
TCMB haftalık verilerine göre, 24 Ocak itibarıyla toplam rezervler 163 milyar 300 milyon dolardan, 167 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Brüt rezervler 96 milyar 791 milyon dolardan 99 milyar 328 milyon dolara, altın rezervleri 66 milyar 551 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara çıktı. Bir önceki hafta 71 milyar 472 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 231 milyon dolar artarak 73 milyar 703 milyon dolara çıktı.