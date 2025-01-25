https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ve-katarli-mevkidasi-al-sani-suriyedeki-durumu-gorustu-1093047395.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Katarlı mevkidaşı Al Sani, Suriye’deki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Katarlı mevkidaşı Al Sani, Suriye’deki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin bugünkü telefon görüşmesinde, Suriye’deki durumu istikrara... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T15:06+0300
2025-01-25T15:06+0300
2025-01-25T15:02+0300
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şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Lavrov ve Al Sani’nin bugünkü telefon görüşmesinde, Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken Suriye ve çevresindeki duruma odaklandığı bildirildi.Suriye’nin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına desteklerini ifade eden iki bakan, “siyasi görüşleri, etnik ve dini aidiyetleri ne olursa olsun tüm Suriyelilerin yararına olacak kapsamlı bir çatışma sonrası çözüm sürecinin bir parçası olarak Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşturulması ve yeniden inşasının kolaylaştırılması için geniş çaplı uluslararası desteğin önemini” vurguladı.Görüşme sırasında Rusya-Katar ilişkileri de ele alındı.Açıklamada, “Bakanlar, ticaret ve ekonomik, yatırım, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve gelecek ikili temasların takvimi de dahil olmak üzere geleneksel olarak dostane olan Rus-Katar ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik güncel konuları ele aldılar” ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/abd-ukraynalilarin-ulkeye-girisine-izin-veren-programi-askiya-aliyor-1093041136.html
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rusya, katar, suriye, sergey lavrov, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, katar, suriye, sergey lavrov, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Katarlı mevkidaşı Al Sani, Suriye’deki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin bugünkü telefon görüşmesinde, Suriye’deki durumu istikrara kavuşturma çabalarını değerlendirdiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Lavrov ve Al Sani’nin bugünkü telefon görüşmesinde, Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken Suriye ve çevresindeki duruma odaklandığı bildirildi.
Suriye’nin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına desteklerini ifade eden iki bakan, “siyasi görüşleri, etnik ve dini aidiyetleri ne olursa olsun tüm Suriyelilerin yararına olacak kapsamlı bir çatışma sonrası çözüm sürecinin bir parçası olarak Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşturulması ve yeniden inşasının kolaylaştırılması için geniş çaplı uluslararası desteğin önemini” vurguladı.
Görüşme sırasında Rusya-Katar ilişkileri de ele alındı.
Açıklamada, “Bakanlar, ticaret ve ekonomik, yatırım, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve gelecek ikili temasların takvimi de dahil olmak üzere geleneksel olarak dostane olan Rus-Katar ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik güncel konuları ele aldılar” ifadesine yer verildi.