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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abd-ukraynaya-askeri-yardim-ongoren-bazi-sozlesmeleri-suruncemede-birakti-1093199565.html
ABD, Ukrayna'ya askeri yardım öngören bazı sözleşmeleri sürüncemede bıraktı
ABD, Ukrayna'ya askeri yardım öngören bazı sözleşmeleri sürüncemede bıraktı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya en fazla askeri yardım sağlayan ülke konumundaki ABD'nin Kiev'e verdiği bazı sözleri yerine getirmediği açığa çıktı. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T12:44+0300
2025-01-30T12:44+0300
ukrayna krizi
abd
kiev
ukrayna
pentagon
sputnik
savunma bakanlığı
patriot
ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams)
askeri yardım
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ABD'nin son yıllarda Kiev'e Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri'nin (NASAMS) yanı sıra Patriot ve Stringer hava savunma sistemleri füzesi tedarik etmek üzere yapılan 6.2 milyar dolarlık sözleşmelerin yaklaşık 67'sini sürüncemede bıraktığı ortaya çıktı.Sputnik, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) son denetim raporunu analiz ederek Kiev'e askeri yardımlarda gecikmeler yaşandığını öğrendi.Eski Başkan Joe Biden yönetimi, Şubat 2022'de Rus özel askeri harekatının başlamasından bu yana, Kiev'e 9 Ocak 2025'te onaylanan, NASAMS sistemleri ile Patriot ve Stinger füzelerini içeren 500 milyon dolarlık yardım paketi de dahil 65.9 milyar dolarlık askeri yardım paketi kabul etti.Fakat Pentagon'un 17 Ocak'ta yayınladığı denetim raporuna göre bu sistemlerin tedarikine ilişkin başlangıçtaki taahhütlere rağmen, savunma sanayi işletmeleriyle sözleşme imzalama süreci uzun zamandır devam ediyor ve bu da, Ukrayna'ya teslimatın gecikmesi ve ABD ordusu rezervlerinin zamanında güncellenmemesi gibi riskler doğuruyor.1 Haziran 2024 itibarıyla NASAMS sistemleri ile Patriot ve Stinger füzelerine yönelik toplam 6.2 milyar dolarlık sözleşmelerde 4.2 milyar dolar tutarındaki maddelerin, yani tüm maddelerin yüzde 67'sinin henüz onaylanmadığı görüldü.Bu tür sözleşmelerin ABD hükümeti için oluşturduğu artan risklere de ayrıntılarıyla yer verilen raporda, "Söz konusu maddelerin tek taraflı olarak belirlenmemesinin bir sonucu olarak, ABD ordusunun sözleşmeleri akdeden personeli adil ve makul sözleşme koşullarının oluşturulmasını geciktirdi ve hükümeti artan riske maruz bıraktı" ifadeleri kullanıldı. Denetim raporunda sürüncemede kalan diğer sözleşmeler hakkında bilgi bulunmasa da, bu belgelerin seri numaraları vardı ve bu sayede Sputnik, bunları daha önce yayınlanmış diğer Pentagon verileriyle karşılaştırma imkanı elde etti. Örneğin, buna göre 1.2 milyar dolarlık NASAMS sözleşmesi, Pentagon tarafından 30 Kasım 2022'de duyurulduğu tarihten itibaren 389 gündür hayata geçirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/turkiyenin-rusyadan-petrol-ithalatinda-rekor-hacme-ulasildi-1093193517.html
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abd, kiev, ukrayna, pentagon, sputnik, savunma bakanlığı, patriot, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), askeri yardım, askeri yardım
abd, kiev, ukrayna, pentagon, sputnik, savunma bakanlığı, patriot, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), askeri yardım, askeri yardım

ABD, Ukrayna'ya askeri yardım öngören bazı sözleşmeleri sürüncemede bıraktı

12:44 30.01.2025
© AP Photo / TROY MABENF-15 savaş uçağı
F-15 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / TROY MABEN
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Ukrayna'ya en fazla askeri yardım sağlayan ülke konumundaki ABD'nin Kiev'e verdiği bazı sözleri yerine getirmediği açığa çıktı.
ABD'nin son yıllarda Kiev'e Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri'nin (NASAMS) yanı sıra Patriot ve Stringer hava savunma sistemleri füzesi tedarik etmek üzere yapılan 6.2 milyar dolarlık sözleşmelerin yaklaşık 67'sini sürüncemede bıraktığı ortaya çıktı.

Sputnik, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) son denetim raporunu analiz ederek Kiev'e askeri yardımlarda gecikmeler yaşandığını öğrendi.

Eski Başkan Joe Biden yönetimi, Şubat 2022'de Rus özel askeri harekatının başlamasından bu yana, Kiev'e 9 Ocak 2025'te onaylanan, NASAMS sistemleri ile Patriot ve Stinger füzelerini içeren 500 milyon dolarlık yardım paketi de dahil 65.9 milyar dolarlık askeri yardım paketi kabul etti.

Fakat Pentagon'un 17 Ocak'ta yayınladığı denetim raporuna göre bu sistemlerin tedarikine ilişkin başlangıçtaki taahhütlere rağmen, savunma sanayi işletmeleriyle sözleşme imzalama süreci uzun zamandır devam ediyor ve bu da, Ukrayna'ya teslimatın gecikmesi ve ABD ordusu rezervlerinin zamanında güncellenmemesi gibi riskler doğuruyor.

1 Haziran 2024 itibarıyla NASAMS sistemleri ile Patriot ve Stinger füzelerine yönelik toplam 6.2 milyar dolarlık sözleşmelerde 4.2 milyar dolar tutarındaki maddelerin, yani tüm maddelerin yüzde 67'sinin henüz onaylanmadığı görüldü.

Bu tür sözleşmelerin ABD hükümeti için oluşturduğu artan risklere de ayrıntılarıyla yer verilen raporda, "Söz konusu maddelerin tek taraflı olarak belirlenmemesinin bir sonucu olarak, ABD ordusunun sözleşmeleri akdeden personeli adil ve makul sözleşme koşullarının oluşturulmasını geciktirdi ve hükümeti artan riske maruz bıraktı" ifadeleri kullanıldı.

Denetim raporunda sürüncemede kalan diğer sözleşmeler hakkında bilgi bulunmasa da, bu belgelerin seri numaraları vardı ve bu sayede Sputnik, bunları daha önce yayınlanmış diğer Pentagon verileriyle karşılaştırma imkanı elde etti. Örneğin, buna göre 1.2 milyar dolarlık NASAMS sözleşmesi, Pentagon tarafından 30 Kasım 2022'de duyurulduğu tarihten itibaren 389 gündür hayata geçirilmedi.
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