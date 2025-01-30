https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kobahidze-avrupa-konseyinin-gurcistanda-yeni-parlamento-secimlerinin-yapilmasi-istegini-sacma-1093183411.html

Kobahidze, Avrupa Konseyi'nin Gürcistan'da yeni parlamento seçimlerinin yapılması isteğini saçma olarak nitelendirdi

Kobahidze, Avrupa Konseyi'nin Gürcistan'da yeni parlamento seçimlerinin yapılması isteğini saçma olarak nitelendirdi

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobahidze Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin yeni seçimlere ilişkin kararını absürd olarak nitelendirdi 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T03:44+0300

2025-01-30T03:44+0300

2025-01-30T03:44+0300

dünya

gürcistan

avrupa konseyi

irakli kobahidze

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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin yeni parlamento seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararını saçma olarak nitelendirdi. Daha önce, Gürcistan delegasyonunun başkanı ve Gürcistan Parlamento Başkan Yardımcısı Tea Tsulukiani, yeni parlamenter seçimler yapılması yönündeki kabul edilen kararın ardından Gürcistan delegasyonunun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'deki çalışmalarını durdurduğunu açıklamıştı. Başbakan, "Bu absürd bir karar. Delegasyonumuzu onayladılar, bu da seçim sonuçlarını kabul ettikleri anlamına geliyor ve aynı zamanda eğer Nisan ayına kadar seçimler yapılmazsa, delegasyonumuzu iptal edeceklerini belirttiler" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/azerbaycan-ve-gurcistan-liderleri-bakude-bulustu-orta-koridor-projesinde-gurcistan-ile-azerbaycanin-1092793878.html

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gürcistan, avrupa konseyi, irakli kobahidze