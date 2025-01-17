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Azerbaycan ve Gürcistan liderleri Bakü'de buluştu: 'Orta Koridor projesinde Gürcistan ile Azerbaycan'ın yeri çok önemli'
Azerbaycan ve Gürcistan liderleri Bakü'de buluştu: 'Orta Koridor projesinde Gürcistan ile Azerbaycan'ın yeri çok önemli'
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Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Bakü'de Azerbaycan lideri Aliyev ile görüştü. Liderler iki ülke arasında iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtirken, Güney... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T17:07+0300
2025-01-17T17:07+0300
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Gürcistan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun 10. Toplantısı’na katılmak üzere Bakü’ye gelen Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze’yi kabul etti.Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Aliyev, Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini belirtti. Aliyev, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin bölgedeki diğer komşu ülkelere örnek teşkil ettiğini vurguladı. Ekonomik iş birliğine değinen Aliyev, Gürcistan ekonomisine 3,6 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.'Gürcistan'ın doğalgazının yüzde 80'i Azerbaycan'dan geliyor'Enerji alanındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Aliyev, “Birlikte hayata geçirdiğimiz petrol ve doğal gaz projeleri bugün pek çok ülkenin enerji güvenliğinin temelini oluşturuyor. Azerbaycan, Gürcistan üzerinden 11 ülkeye doğalgaz ihraç ediyor. 2023 yılında doğalgaz ihracatımız 25 milyar metreküpe ulaştı ve bunun yüzde 10’u Gürcistan’a yapıldı. Gürcistan’ın tükettiği doğalgazın yüzde 80’inden fazlası Azerbaycan’dan karşılanıyor. Bu yıl devreye girecek yeni gaz sahaları ile ihracatımız artarak devam edecek” dedi.Aliyev, ayrıca Orta Koridor Projesi’nin önemine değinerek, “Bu proje büyük bir coğrafyayı kapsıyor ve Gürcistan ile Azerbaycan Avrupa ile Asya arasında köprü rolünü başarıyla üstleniyor.” ifadelerini kullandı.Aliyev, Gürcü Hayali Partisi’nin seçim zaferine atıfta bulunarak, “Partinizin yeniden iktidara gelmesi Güney Kafkasya’nın gelecekte daha istikrarlı bir bölge olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu başarıdan dostlarınız ve kardeşleriniz olarak büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.Kobahidze: Azerbaycan güvenilir bir kardeş ve ortaktırGürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın temelinde tarihsel dostluk bağlarının olduğunu belirtti. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdikleri desteği yineleyen Kobahidze, “Bölgedeki gelişmeleri ve küresel olayları ele aldık. Bu süreçlerin ülkelerimize etkileri oluyor ve biz her türlü zorlukta birlikte hareket etmeye kararlıyız. Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” dedi.
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ilham aliyev, gürcistan, azerbaycan, gürcü hayali partisi, güney kafkasya, irakli kobahidze, kafkas
ilham aliyev, gürcistan, azerbaycan, gürcü hayali partisi, güney kafkasya, irakli kobahidze, kafkas

Azerbaycan ve Gürcistan liderleri Bakü'de buluştu: 'Orta Koridor projesinde Gürcistan ile Azerbaycan'ın yeri çok önemli'

17:07 17.01.2025
© Azerbaycan CumhurbaşkanlığıAzerbaycan
Azerbaycan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı
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Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Bakü'de Azerbaycan lideri Aliyev ile görüştü. Liderler iki ülke arasında iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtirken, Güney Kafkasya'da barış için çalışma sözü verildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Gürcistan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun 10. Toplantısı’na katılmak üzere Bakü’ye gelen Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze’yi kabul etti.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Aliyev, Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini belirtti. Aliyev, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin bölgedeki diğer komşu ülkelere örnek teşkil ettiğini vurguladı. Ekonomik iş birliğine değinen Aliyev, Gürcistan ekonomisine 3,6 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.

'Gürcistan'ın doğalgazının yüzde 80'i Azerbaycan'dan geliyor'

Enerji alanındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Aliyev, “Birlikte hayata geçirdiğimiz petrol ve doğal gaz projeleri bugün pek çok ülkenin enerji güvenliğinin temelini oluşturuyor. Azerbaycan, Gürcistan üzerinden 11 ülkeye doğalgaz ihraç ediyor. 2023 yılında doğalgaz ihracatımız 25 milyar metreküpe ulaştı ve bunun yüzde 10’u Gürcistan’a yapıldı. Gürcistan’ın tükettiği doğalgazın yüzde 80’inden fazlası Azerbaycan’dan karşılanıyor. Bu yıl devreye girecek yeni gaz sahaları ile ihracatımız artarak devam edecek” dedi.
Aliyev, ayrıca Orta Koridor Projesi’nin önemine değinerek, “Bu proje büyük bir coğrafyayı kapsıyor ve Gürcistan ile Azerbaycan Avrupa ile Asya arasında köprü rolünü başarıyla üstleniyor.” ifadelerini kullandı.
Aliyev, Gürcü Hayali Partisi’nin seçim zaferine atıfta bulunarak, “Partinizin yeniden iktidara gelmesi Güney Kafkasya’nın gelecekte daha istikrarlı bir bölge olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu başarıdan dostlarınız ve kardeşleriniz olarak büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

Kobahidze: Azerbaycan güvenilir bir kardeş ve ortaktır

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın temelinde tarihsel dostluk bağlarının olduğunu belirtti. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdikleri desteği yineleyen Kobahidze, “Bölgedeki gelişmeleri ve küresel olayları ele aldık. Bu süreçlerin ülkelerimize etkileri oluyor ve biz her türlü zorlukta birlikte hareket etmeye kararlıyız. Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” dedi.
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