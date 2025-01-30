https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-deprem-1093204415.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.30'da gerçekleşen depremin derinliği 7.2... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T13:51+0300
2025-01-30T13:51+0300
2025-01-30T13:58+0300
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akdeniz
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Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.30’da kaydedilen depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.Deprem nerede oldu? Son depremler listesi güncelleniyorDepremin ardından, “Deprem mi oldu?” ve “En son deprem nerede?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar, son depremler listesine yöneldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-soguk-hava-ve-kar-yagisi-icin-tarih-verdi-istanbulda-etkili-1093196531.html
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
13:51 30.01.2025 (güncellendi: 13:58 30.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.30'da gerçekleşen depremin derinliği 7.2 kilometre ölçüldü. "Deprem mi oldu","En son deprem nerede" soruları, son dakika son depremler listesiyle yanıt buluyor.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.30’da kaydedilen depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem nerede oldu? Son depremler listesi güncelleniyor
Depremin ardından, “Deprem mi oldu?” ve “En son deprem nerede?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar, son depremler listesine yöneldi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.