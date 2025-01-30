https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-deprem-1093204415.html

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.30'da gerçekleşen depremin derinliği 7.2... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

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Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.30’da kaydedilen depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.Deprem nerede oldu? Son depremler listesi güncelleniyorDepremin ardından, “Deprem mi oldu?” ve “En son deprem nerede?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar, son depremler listesine yöneldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.

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