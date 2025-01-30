Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tolga Hüsmek: 'Otel, iş güvenliği uzmanıyla çalışmış olsaydı artı bir denetim mekanizması daha kurulmuş olacaktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kartalkaya otel yangını neden bu kadar büyüdü?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
DeepSeek'in sihri teknolojik olarak nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, yarın gelip Türkiye’nin de kapısını İsrail ile normalleşme için çalacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın 4 aşamalı Meksika planı ne?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gözaltı ve tutuklama fırtınası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Kafe ve restoranlar, fiyat tabelalarına ve menülere "masa tarifesi uygulaması" yapıldığını yazmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Uzmanı anlatıyor: Yangına karşı nasıl önlemler alınmalı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Tuz yürüyüşünden suikasta: Mahatma Gandhi
17:39
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-deprem-1093204415.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.30'da gerçekleşen depremin derinliği 7.2... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T13:51+0300
2025-01-30T13:58+0300
son depremler
kandilli rasathanesi
deprem
akdeniz
son dakika
akdeniz
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_fc91569bd6534e9073225c1842dbd19b.jpg
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.30’da kaydedilen depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.Deprem nerede oldu? Son depremler listesi güncelleniyorDepremin ardından, “Deprem mi oldu?” ve “En son deprem nerede?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar, son depremler listesine yöneldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-soguk-hava-ve-kar-yagisi-icin-tarih-verdi-istanbulda-etkili-1093196531.html
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e4077f0292c280a27f9a660442201ae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son dakika deprem, deprem son dakika, akdeniz deprem, deprem, deprem mi oldu, son depremler, son depremler listesi, kandilli rasathanesi son depremler listesi
son dakika deprem, deprem son dakika, akdeniz deprem, deprem, deprem mi oldu, son depremler, son depremler listesi, kandilli rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem

13:51 30.01.2025 (güncellendi: 13:58 30.01.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.30'da gerçekleşen depremin derinliği 7.2 kilometre ölçüldü. "Deprem mi oldu","En son deprem nerede" soruları, son dakika son depremler listesiyle yanıt buluyor.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.30’da kaydedilen depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem nerede oldu? Son depremler listesi güncelleniyor

Depremin ardından, “Deprem mi oldu?” ve “En son deprem nerede?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar, son depremler listesine yöneldi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, tarihi açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала