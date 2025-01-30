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SON DAKİKA | Denizli'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
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Kafe ve restoranlara ‘harcama limiti’ denetimi: CİMER'e şikayet edebilirsiniz
Kafe ve restoranlara ‘harcama limiti’ denetimi: CİMER'e şikayet edebilirsiniz
Sputnik Türkiye
Kafe ve restoranlarda harcama limiti uygulandığı haberleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere ceza kesti... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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'Kafelerde masa tarifesi dönemi' haberlerinin ardından denetimler sıklaştırıldı. İstanbul'da limit denetimiTicaret Bakanlığı, İstanbul'da denetim başlattı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 30 ilçede 48 ekiple denetim yaptı. Fatih'teki denetimde ilgili mevzuatlara aykırı uygulamaları olan işletmelere ceza kesildi. 'CİMER'e şikayet edin'Ekipler, kafe ve restoranlarda oturan vatandaşları da bu tür uygulamalarla karşılaşmaları halinde CİMER'e şikâyette bulunmalarını söyledi.'Sık karşılaşıyoruz'Denetim sırasında kafede oturan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilek Aydın, bazı işletmelerde priz kullanımının dahi ücrete tabi olduğunu belirterek, "Birkaç defa böyle bir mekâna denk geldim. Çok sık karşılaştığım bir durum. Sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 TL'yi geçmeniz bekleniyor" diye konuştu.'Limit yok'İşletmeci Halit Talha Has ise, "Bizde oturduğunuz süre boyunca belirli bir harcama limiti yok. Biz üniversite ve lise çevresinde faaliyet gösteren bir kafe olduğumuz için herhangi bir ücret talep etmeden sadece öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz insanların rahat etmesi" ifadelerini kullandı.
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cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), kafe, kafe, restoran
cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), kafe, kafe, restoran

Kafe ve restoranlara ‘harcama limiti’ denetimi: CİMER'e şikayet edebilirsiniz

09:37 30.01.2025
© AA / İstanbul Büyükşehir BelediyesiBELTUR kafe ve restoranları 8 Haziran'da hizmete açılıyor
BELTUR kafe ve restoranları 8 Haziran'da hizmete açılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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Kafe ve restoranlarda harcama limiti uygulandığı haberleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere ceza kesti. Yetkililer, aynı durumla karşılaşanların CİMER'e şikayette bulunabileceğini belirtti.
'Kafelerde masa tarifesi dönemi' haberlerinin ardından denetimler sıklaştırıldı.

İstanbul'da limit denetimi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da denetim başlattı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 30 ilçede 48 ekiple denetim yaptı.
Fatih'teki denetimde ilgili mevzuatlara aykırı uygulamaları olan işletmelere ceza kesildi.

'CİMER'e şikayet edin'

Ekipler, kafe ve restoranlarda oturan vatandaşları da bu tür uygulamalarla karşılaşmaları halinde CİMER'e şikâyette bulunmalarını söyledi.

'Sık karşılaşıyoruz'

Denetim sırasında kafede oturan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilek Aydın, bazı işletmelerde priz kullanımının dahi ücrete tabi olduğunu belirterek, "Birkaç defa böyle bir mekâna denk geldim. Çok sık karşılaştığım bir durum. Sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 TL'yi geçmeniz bekleniyor" diye konuştu.

'Limit yok'

İşletmeci Halit Talha Has ise, "Bizde oturduğunuz süre boyunca belirli bir harcama limiti yok. Biz üniversite ve lise çevresinde faaliyet gösteren bir kafe olduğumuz için herhangi bir ücret talep etmeden sadece öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz insanların rahat etmesi" ifadelerini kullandı.
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