https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kafe-ve-restoranlara-harcama-limiti-denetimi-cimere-sikayet-edebilirsiniz-1093188835.html

Kafe ve restoranlara ‘harcama limiti’ denetimi: CİMER'e şikayet edebilirsiniz

Kafe ve restoranlara ‘harcama limiti’ denetimi: CİMER'e şikayet edebilirsiniz

Sputnik Türkiye

Kafe ve restoranlarda harcama limiti uygulandığı haberleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere ceza kesti... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T09:37+0300

2025-01-30T09:37+0300

2025-01-30T09:37+0300

türkiye

cimer

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

kafe

kafe

restoran

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'Kafelerde masa tarifesi dönemi' haberlerinin ardından denetimler sıklaştırıldı. İstanbul'da limit denetimiTicaret Bakanlığı, İstanbul'da denetim başlattı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 30 ilçede 48 ekiple denetim yaptı. Fatih'teki denetimde ilgili mevzuatlara aykırı uygulamaları olan işletmelere ceza kesildi. 'CİMER'e şikayet edin'Ekipler, kafe ve restoranlarda oturan vatandaşları da bu tür uygulamalarla karşılaşmaları halinde CİMER'e şikâyette bulunmalarını söyledi.'Sık karşılaşıyoruz'Denetim sırasında kafede oturan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilek Aydın, bazı işletmelerde priz kullanımının dahi ücrete tabi olduğunu belirterek, "Birkaç defa böyle bir mekâna denk geldim. Çok sık karşılaştığım bir durum. Sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 TL'yi geçmeniz bekleniyor" diye konuştu.'Limit yok'İşletmeci Halit Talha Has ise, "Bizde oturduğunuz süre boyunca belirli bir harcama limiti yok. Biz üniversite ve lise çevresinde faaliyet gösteren bir kafe olduğumuz için herhangi bir ücret talep etmeden sadece öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz insanların rahat etmesi" ifadelerini kullandı.

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cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), kafe, kafe, restoran