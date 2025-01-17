https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/kredi-karti-aidatlarini-geri-almanin-yontemi-aciklandi-uzmanlardan-kritik-taktikler-1092802696.html

Kredi kartı aidatlarını geri almanın yöntemi açıklandı: Uzmanlardan kritik taktikler

Kredi kartı aidatlarını geri almanın yöntemi açıklandı: Uzmanlardan kritik taktikler

Sputnik Türkiye

Kredi kartı aidatlarına yönelik şikayetler her geçen gün artıyor. Tüketiciler, yıllık kart aidatlarını geri alabilmek için yasal haklarını araştırırken... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T20:34+0300

2025-01-17T20:34+0300

2025-01-17T20:41+0300

ekonomi

kredi kartı

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Kredi kartı aidatlarına yönelik artan şikayetler, tüketicileri haklarını aramaya yönlendiriyor.Posta.com.tr'den Bilal Emin Turan'ın haberine göre, bankaların aidatlı kartlardan ücret alabileceği ancak müşterilerin aidat iadeleri konusunda talepte bulunabileceği açıklandı. Uzmanlara göre tüketicilerin pazarlık yapmaları gerektiği gerekirse kart iptali kozunu oynamaları tavsiye edildi.Aidatsız kart talebi yasal hakkınızYıllık kesintileri inceleyinUzmanlar, kart sahiplerinin kredi kartı ekstrelerini her hesap kesim döneminde dikkatle incelemesi gerektiğini duyurdu. Kartlardan alınan yıllık üyelik ücreti gibi kalemleri fark etmenin ve itirazda bulunmanın çok önemli olduğu ifade edildi.Kredi kartı kullananların yasal hakları neler?Aidatsız kartları kullanınAidatsız kredi kartlarının aidatlı kartlarla benzer özelliklere sahip olduğu belirtilirken tüketicilerin taksitli alışveriş yapılabileceği, para puan kazanılabileceği, nakit avans ve ek kart başvurusu yapılabileceği açıklandı.Bankalarla pazarlık yapınUzmanlar, bazı durumlarda bankaların kart aidatını geri ödeyebileceğini veya para puan yükleme gibi alternatifler sunabileceğini ifade etti. Kart sahiplerinin bankalarla yüz yüze görüşerek çözüm aramasını ve özellikle borçlarını düzenli ödeyen, yüksek harcama yapan tüketiciler için pazarlığın avantaj olacağı vurgulandı.

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