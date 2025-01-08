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Dünyada 'sigara yasağı' artışta: Bir kent daha yasak getirdi
Dünyada 'sigara yasağı' artışta: Bir kent daha yasak getirdi
Sputnik Türkiye
Dünyada 'sigara yasakları' artış gösteriyor. Bir yeni yasak Belçika'nın Flerus kentinden gelirken, yakın geçmişte söz konusu yasağı getiren ülkeler olmuştu... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T23:17+0300
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dünya
sigara
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sigara yasağı
sigara içmek
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Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde yer alan Fleurus kentinde, 'gençlerin sağlığını korumak' amacıyla belirli kamusal alanlarda tütün ürünlerinin kullanımı yasaklandı.Belçika medyasındaki haberlere göre, gençleri sigaraya maruz kalmaktan korumak amacıyla Fleurus kentindeki parklar, oyun alanları ile okullar, kreşler ve huzurevlerinin etrafında sigara ve elektronik sigara kullanımına yasak getirildi.Alınan karara göre okullar, kreşler ve huzurevlerinin giriş ve çıkışlarının 10 metre çevresinde sigara ve elektronik sigara içilemeyecek. Öte yandan, yasağın delinmesine karşı herhangi bir yaptırım açıklanmadı.Dünyada 'sigara yasakları' artıştaFransa, 2023 yılının sonlarında Ulusal Meclis'te oylanan bir yasa ile tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamayı kabul etmişti.İngiltere ise 1 Ocak 2009’dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarıyı parlamentoda onaylamıştı. Hükümet, reşit olmayanlara sigara satışını engellemek için İngiltere ve Galler'de reşit olmayanlara tütün ve elektronik sigara satan dükkanlara 100 sterlin para cezası uygulayacağını açıklamıştı.Meksika, plajlarda, parklarda ve bazı durumlarda özel evlerde sigara içme yasakları da dahil olmak üzere dünyanın en katı sigara karşıtı yasalarından bazılarını uygulamaya sokmuştu.Portekiz ise 2040 yılına kadar 'dumansız bir nesil' hedefleyerek, barların, kafelerin ve benzin istasyonlarının tütün ürünleri satmasını engelleyecek bir yasa çıkarmayı planlandığını belirtmişti.Kanada da 2035 yılına kadar tütün kullanımını yüzde 5'in altına düşürmeyi planlayarak sigara paketlerinin üzerine sağlık uyarılarının basılması gerektiğine karar veren ilk ülke olmuştu.Yakın zamanda ise İtalya'nın Milano şehrinde belediye 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmenin yasaklanacağını açıklamıştı. Yasağa uymayanlara ise 40 ila 240 Euro arasında değişen para cezaları uygulanacağı açıklanmıştı.Türkiye'ye 'sigara yasağı' gelir mi?Geçtiğimiz yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yapılan programda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile sigara yasağı ile ilgili kanun metinleri hakkında iletişime geçeceğini söylemişti. Erdoğan, ayrıca İngiltere modeline dikkat çekerek, "2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayan yasa ile ilgili Birleşik Krallık'la iletişime geçebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
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sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara
sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara

Dünyada 'sigara yasağı' artışta: Bir kent daha yasak getirdi

23:17 08.01.2025
© AAİstanbul sigara yasağı
İstanbul sigara yasağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AA
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Dünyada 'sigara yasakları' artış gösteriyor. Bir yeni yasak Belçika'nın Flerus kentinden gelirken, yakın geçmişte söz konusu yasağı getiren ülkeler olmuştu. Türkiye'de ise geçtiğimiz yılın ortasında 'sigara yasağı yasası' sinyalleri verilmişti.
Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde yer alan Fleurus kentinde, 'gençlerin sağlığını korumak' amacıyla belirli kamusal alanlarda tütün ürünlerinin kullanımı yasaklandı.
Belçika medyasındaki haberlere göre, gençleri sigaraya maruz kalmaktan korumak amacıyla Fleurus kentindeki parklar, oyun alanları ile okullar, kreşler ve huzurevlerinin etrafında sigara ve elektronik sigara kullanımına yasak getirildi.
Alınan karara göre okullar, kreşler ve huzurevlerinin giriş ve çıkışlarının 10 metre çevresinde sigara ve elektronik sigara içilemeyecek. Öte yandan, yasağın delinmesine karşı herhangi bir yaptırım açıklanmadı.

Dünyada 'sigara yasakları' artışta

Fransa, 2023 yılının sonlarında Ulusal Meclis'te oylanan bir yasa ile tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamayı kabul etmişti.
İngiltere ise 1 Ocak 2009’dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarıyı parlamentoda onaylamıştı. Hükümet, reşit olmayanlara sigara satışını engellemek için İngiltere ve Galler'de reşit olmayanlara tütün ve elektronik sigara satan dükkanlara 100 sterlin para cezası uygulayacağını açıklamıştı.
Meksika, plajlarda, parklarda ve bazı durumlarda özel evlerde sigara içme yasakları da dahil olmak üzere dünyanın en katı sigara karşıtı yasalarından bazılarını uygulamaya sokmuştu.
Portekiz ise 2040 yılına kadar 'dumansız bir nesil' hedefleyerek, barların, kafelerin ve benzin istasyonlarının tütün ürünleri satmasını engelleyecek bir yasa çıkarmayı planlandığını belirtmişti.
Kanada da 2035 yılına kadar tütün kullanımını yüzde 5'in altına düşürmeyi planlayarak sigara paketlerinin üzerine sağlık uyarılarının basılması gerektiğine karar veren ilk ülke olmuştu.
Yakın zamanda ise İtalya'nın Milano şehrinde belediye 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmenin yasaklanacağını açıklamıştı. Yasağa uymayanlara ise 40 ila 240 Euro arasında değişen para cezaları uygulanacağı açıklanmıştı.

Türkiye'ye 'sigara yasağı' gelir mi?

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yapılan programda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile sigara yasağı ile ilgili kanun metinleri hakkında iletişime geçeceğini söylemişti.
Erdoğan, ayrıca İngiltere modeline dikkat çekerek, "2009'dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayan yasa ile ilgili Birleşik Krallık'la iletişime geçebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
Kolombiya Kongresinde sağlık reformu tartışılırken, bir senatörün 'elektronik sigara' kullanması sosyal medyada viral oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
DÜNYA
Mecliste 'elektronik sigara' içildi: Sağlık reformu tartışılıyordu
19 Aralık 2024, 21:50
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