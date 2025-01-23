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Meteoroloji uzmanları uyardı: 'Bu gece camınızı açmayın'
Meteoroloji uzmanları uyardı: 'Bu gece camınızı açmayın'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da bu gece hava kalitesinin düşeceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle evlerde cam açılmamasını, aksi takdirde iç mekan... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji uzmanları, İstanbullulara bu gece cam açmamaları konusunda uyarıda bulundu.Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da bu gece hava kalitesinin ciddi şekilde düşeceği yönünde önemli bir uyarı yaptı. Yapılan açıklamada, havadaki partikül madde oranının artması nedeniyle özellikle gece saatlerinde camların kapalı tutulması gerektiği belirtildi. Uzmanlar, dışarıdan içeri giren kirli havanın ev içerisindeki hava kalitesini olumsuz etkileyeceğini ve solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabileceğini ifade etti.Hava kirliliği sebebiyle özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Evdeki havanın temiz tutulması için hava filtrelerinin kullanılması ya da mümkünse nemlendirici cihazlardan destek alınması önerildi. Öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayetlerde tıbbi destek alınması gerektiği hatırlatıldı.Başakşehir, Arnavutköy ve Esenyurt gibi bölgelerde bu gece hava kalitesi kötü seviyesinde olacak. Sarıyer, Sultanbeyli ve Pendik dahil İstanbul merkezinin büyük kısmının ise çok kötü seviyesinde hava kalitesine sahip olduğu belirtildi. Genel olarak, İstanbul'un çoğu bölgesinin sağlık açısından ciddi riskler taşıyan yüksek hava kirliliği seviyelerinde olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/meteoroloji-10-ili-uyardi-bugun-hava-nasil-olacak--1092830277.html
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hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, dünya meteoroloji örgütü, meteoroloji bölge müdürlüğü, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, dünya meteoroloji örgütü, meteoroloji bölge müdürlüğü, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Meteoroloji uzmanları uyardı: 'Bu gece camınızı açmayın'

20:10 23.01.2025
© AAİstanbul uyarı
İstanbul uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da bu gece hava kalitesinin düşeceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle evlerde cam açılmamasını, aksi takdirde iç mekan hava kalitesinin bozulabileceğini belirtti. Bu durumun, solunum yollarını etkileyerek öksürük ve rahatsızlıklara neden olabileceği ifade edildi.
Meteoroloji uzmanları, İstanbullulara bu gece cam açmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da bu gece hava kalitesinin ciddi şekilde düşeceği yönünde önemli bir uyarı yaptı. Yapılan açıklamada, havadaki partikül madde oranının artması nedeniyle özellikle gece saatlerinde camların kapalı tutulması gerektiği belirtildi. Uzmanlar, dışarıdan içeri giren kirli havanın ev içerisindeki hava kalitesini olumsuz etkileyeceğini ve solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabileceğini ifade etti.
Hava kirliliği sebebiyle özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Evdeki havanın temiz tutulması için hava filtrelerinin kullanılması ya da mümkünse nemlendirici cihazlardan destek alınması önerildi. Öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayetlerde tıbbi destek alınması gerektiği hatırlatıldı.
Başakşehir, Arnavutköy ve Esenyurt gibi bölgelerde bu gece hava kalitesi kötü seviyesinde olacak. Sarıyer, Sultanbeyli ve Pendik dahil İstanbul merkezinin büyük kısmının ise çok kötü seviyesinde hava kalitesine sahip olduğu belirtildi. Genel olarak, İstanbul'un çoğu bölgesinin sağlık açısından ciddi riskler taşıyan yüksek hava kirliliği seviyelerinde olduğu ifade edildi.
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