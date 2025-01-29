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SON DAKİKA | Gözaltına alınan Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı
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Gözaltına alınan Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halk TV Sorumlu... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T17:05+0300
2025-01-29T17:12+0300
türkiye
serhan asker
seda selek
barış pehlivan
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanması nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazetecilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve söz konusu yayının yapıldığı programın moderatörü Seda Selek yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kanalın önünde gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan hakkındaki süreç Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz’un ifadelerinin tamamlanması sonrasında netlik kazanacak.
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Gözaltına alınan Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı

17:05 29.01.2025 (güncellendi: 17:12 29.01.2025)
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Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek serbest bırakıldı. Gazeteci Barış Pehlivan hakkındaki süreç, Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz’un ifadeleri tamamlandıktan sonra netleşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanması nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazetecilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve söz konusu yayının yapıldığı programın moderatörü Seda Selek yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kanalın önünde gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan hakkındaki süreç Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz’un ifadelerinin tamamlanması sonrasında netlik kazanacak.
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