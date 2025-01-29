https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/gozaltina-alinan-serhan-asker-ve-seda-selek-serbest-birakildi-1093173733.html

Gözaltına alınan Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halk TV Sorumlu... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T17:05+0300

2025-01-29T17:05+0300

2025-01-29T17:12+0300

türkiye

serhan asker

seda selek

barış pehlivan

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanması nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazetecilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve söz konusu yayının yapıldığı programın moderatörü Seda Selek yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kanalın önünde gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan hakkındaki süreç Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz’un ifadelerinin tamamlanması sonrasında netlik kazanacak.

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Sputnik Türkiye

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