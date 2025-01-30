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Georgia'da engelli bireyin üstünde 'uygunsuz hareketler' yapan sağlık çalışanı tutuklandı
Georgia'da engelli bireyin üstünde 'uygunsuz hareketler' yapan sağlık çalışanı tutuklandı
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Georgia'da bir sağlık çalışanı, engelli bir kişinin başında uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen videoyu sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T14:35+0300
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Georgia'nın Loganville kentinde, engelli bireyin başında uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen ve bunları video kaydına alıp sosyal medya hesabına yükleyen sağlık çalışanı tutuklandı. 19 yaşındaki Lucrecia Kormassa Koiyan, kendisine ait sosyal medya hesabında, engelli bir hastanın başında dans ederken kaydedilen görüntülerle büyük tepki topladı. Olayın ardından benzer bir video daha paylaşan sağlık çalışanı tutuklandı.Olayın ardından, videonun sosyal medya platformları üzerinden hızlıca yayılmasının ardından Loganville polisi harekete geçti ve Koiyan, 28 Ocak’ta 'engelli bir kişiye yönelik istismar' suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan açıklamalara göre, video, 23 Ocak'ta tespit edildi ve Koiyan, suçlamalarla ilgili sorgulandıktan sonra Walton County Cezaevi’ne alındığı bildirildi.Videolarda, engelli bireyin başında dans eden Koiyan’ın hareketleri, birçok izleyici tarafından hoş karşılanmadı.Sağlık çalışanının tutuklanmasının ardından Loganville Polis Departmanı tarafından çekilen sabıka fotoğrafında 'gülümsemesi' sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük eleştiri aldı.Henüz, Koiyan’ın avukat bilgileri veya olayın daha fazla detayları paylaşılmadı.
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Georgia'da engelli bireyin üstünde 'uygunsuz hareketler' yapan sağlık çalışanı tutuklandı

14:35 30.01.2025
© Fotoğraf : Loganville Police Department FacebookGeorgia'da Sağlık Çalışanı Engelli Bireyin Başında Uygunsuz Hareketler Yaptı, Videoları TikTok'a Yükledi
Georgia'da Sağlık Çalışanı Engelli Bireyin Başında Uygunsuz Hareketler Yaptı, Videoları TikTok'a Yükledi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Fotoğraf : Loganville Police Department Facebook
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Georgia'da bir sağlık çalışanı, engelli bir kişinin başında uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen videoyu sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı için tutuklandı. Olay, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepkilere yol açmasının üzerine polis ekipleri hızlıca yayılan videoların ardından sağlık çalışanını evinde tutukladı.
Georgia'nın Loganville kentinde, engelli bireyin başında uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen ve bunları video kaydına alıp sosyal medya hesabına yükleyen sağlık çalışanı tutuklandı. 19 yaşındaki Lucrecia Kormassa Koiyan, kendisine ait sosyal medya hesabında, engelli bir hastanın başında dans ederken kaydedilen görüntülerle büyük tepki topladı. Olayın ardından benzer bir video daha paylaşan sağlık çalışanı tutuklandı.
© Fotoğraf : Lucrecia Kormassa Koiyan Social MediaGeorgia'da engelli bireyin üstünde uygunsuz hareketler yapan sağlık çalışanı tutuklandı
Georgia'da engelli bireyin üstünde uygunsuz hareketler yapan sağlık çalışanı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
Georgia'da engelli bireyin üstünde uygunsuz hareketler yapan sağlık çalışanı tutuklandı
© Fotoğraf : Lucrecia Kormassa Koiyan Social Media
Olayın ardından, videonun sosyal medya platformları üzerinden hızlıca yayılmasının ardından Loganville polisi harekete geçti ve Koiyan, 28 Ocak’ta 'engelli bir kişiye yönelik istismar' suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan açıklamalara göre, video, 23 Ocak'ta tespit edildi ve Koiyan, suçlamalarla ilgili sorgulandıktan sonra Walton County Cezaevi’ne alındığı bildirildi.
Videolarda, engelli bireyin başında dans eden Koiyan’ın hareketleri, birçok izleyici tarafından hoş karşılanmadı.
© Fotoğraf : Lucrecia Kormassa Koiyan Social MediaGeorgia'da engelli bireyin üstünde uygunsuz hareketler yapan sağlık çalışanı tutuklandı
Georgia'da engelli bireyin üstünde uygunsuz hareketler yapan sağlık çalışanı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
Georgia'da engelli bireyin üstünde uygunsuz hareketler yapan sağlık çalışanı tutuklandı
© Fotoğraf : Lucrecia Kormassa Koiyan Social Media
Sağlık çalışanının tutuklanmasının ardından Loganville Polis Departmanı tarafından çekilen sabıka fotoğrafında 'gülümsemesi' sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük eleştiri aldı.
Henüz, Koiyan’ın avukat bilgileri veya olayın daha fazla detayları paylaşılmadı.
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