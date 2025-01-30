https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/georgiada-engelli-bireyin-ustunde-uygunsuz-hareketler-yapan-saglik-calisani-tutuklandi-1093204065.html

Georgia'da engelli bireyin üstünde 'uygunsuz hareketler' yapan sağlık çalışanı tutuklandı

Georgia'da engelli bireyin üstünde 'uygunsuz hareketler' yapan sağlık çalışanı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Georgia'da bir sağlık çalışanı, engelli bir kişinin başında uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen videoyu sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T14:35+0300

2025-01-30T14:35+0300

2025-01-30T14:35+0300

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Georgia'nın Loganville kentinde, engelli bireyin başında uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen ve bunları video kaydına alıp sosyal medya hesabına yükleyen sağlık çalışanı tutuklandı. 19 yaşındaki Lucrecia Kormassa Koiyan, kendisine ait sosyal medya hesabında, engelli bir hastanın başında dans ederken kaydedilen görüntülerle büyük tepki topladı. Olayın ardından benzer bir video daha paylaşan sağlık çalışanı tutuklandı.Olayın ardından, videonun sosyal medya platformları üzerinden hızlıca yayılmasının ardından Loganville polisi harekete geçti ve Koiyan, 28 Ocak’ta 'engelli bir kişiye yönelik istismar' suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan açıklamalara göre, video, 23 Ocak'ta tespit edildi ve Koiyan, suçlamalarla ilgili sorgulandıktan sonra Walton County Cezaevi’ne alındığı bildirildi.Videolarda, engelli bireyin başında dans eden Koiyan’ın hareketleri, birçok izleyici tarafından hoş karşılanmadı.Sağlık çalışanının tutuklanmasının ardından Loganville Polis Departmanı tarafından çekilen sabıka fotoğrafında 'gülümsemesi' sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük eleştiri aldı.Henüz, Koiyan’ın avukat bilgileri veya olayın daha fazla detayları paylaşılmadı.

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